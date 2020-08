9/15

Piemontese, classe 1982, Enrico Mazzone si è formato all’Accademia di Belle Arti di Torino ed è arrivato a Ravenna dopo aver vissuto e lavorato per sei anni tra Islanda, Norvegia, Svezia, Groenlandia e, in Finlandia, a Rauma. Proprio da una cartiera della città finlandese proviene l’enorme rullo su cui ha scelto di trasferire per intero l’opera di Dante (foto: Mercato Coperto di Ravenna)