Oroscopo del 1 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1 agosto.

In questo sabato di piena estate troviamo un parterre planetario che tifa tutto per voi. Da Marte nel vostro segno, a Venere nei Gemelli, passando per Nettuno e Urano sino ad arrivare al Sole. In amore, gli astri fanno aumentare il vostro batticuore per una persona che è entrata a far parte della vostra vita. Se invece fate parte della schiera dei single, un incontro speciale vi rallegra lo spirito promettendovi vere e proprie scintille. Infine, se ancora lavorate, in ufficio sarete espansivi e generosi come sempre. Vi spendete inoltre per una persona che versa momentaneamente in difficoltà.

Un colpo al cerchio, positivo, lo dà oggi Mercurio, che occupa il segno alleato del Cancro, uno alla botte, negativo, lo infligge il Sole, dal segno tecnicamente negativo del Leone. In amore, tenete a freno la vostra tendenza alla gelosia che oggi può essere stuzzicata. È vero che a volte qualche piccola scaramuccia può mettere più pepe alle relazioni, ma è bene in ogni caso non esagerare. Chi nasce dal 5 al 9 di maggio si gode un momento di completezza che non esclude slanci di romanticismo. Chi invece nasce tra il 21 al 29 di aprile trova sfogo nelle avventure a un suo stato d’animo di inspiegabile irrequietezza. Infine, anche se siete già in vacanza è impossibile mettere un freno alla vostra voglia di fare che prende forma nelle faccende di casa, nel bricolage e nel giardinaggio.

Ottimi legami tra pianeti vi donano una giornata tutto sommato positiva. In amore, Venere vi aiuta a seguire con intelligenza e pazienza ciò che il vostro partner vuole dirvi e proporvi. Ed eventualmente riuscire a progettare con lui o con lei piani di vita insieme che avevate da tempo messo in cantiere. Questa ipotesi è più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di giugno. Sul lavoro, infine, Plutone, vostro pianeta guida, in felice rapporto con la Luna, vi apre a svolte importanti in campo professionale, specie se svolgete un’attività autonoma.

Quest’oggi il quadro astrale è sostanzialmente armonico, grazie alla fortissima positività che vi giunge dal pianeta della bellezza e della salute, Venere. In amore, ascoltate la voce del vostro intuito, che da sempre vi guida nel fare la scelta giusta. La tenerezza e la complicità con cui riuscite ad avvicinare la persona che ha colpito il vostro cuore, vi fa già essere alla metà dell’opera di seduzione e conquista: non vi fermate. Infine, se persino oggi lavorate, Saturno in angolo contrario e dal segno tecnicamente ostile per il Cancro, nel Capricorno, vi rende distratti, non facendovi concludere molto di quel che avevate inizialmente programmato.

Anche in questo sabato di piena estate venite gratificati da Venere nel segno amico dei Gemelli. La fusione tra vitalità e buon gusto, tra generosità e affettività, vi consente di affrontare ogni situazione quotidiana con la coerenza e la temperanza che vi contraddistinguono. In amore, l’astro ricettivo, femminile, Venere, è la vostra madrina nell’avvicinarvi alla vostra dolce metà con delicatezza di tocco e volontà di comprendere le sue esigenze. L’intesa, sia di tipo fisico – passionale, che di carattere sentimentale, ne risentirà arrivando a sfiorare una rara completezza. Sul lavoro, infine, una organizzazione mentale perfetta vi aiuta nell’effettuare nel più veloce tempo possibile le incombenze che avrete ancora da svolgere.

La vostra intelligenza è il vero faro che illuminerà con chiarezza alcune situazioni quotidiane non sempre facili da gestire. Mercurio, dio della lucidità intellettuale, vi aiuta a percepire le situazioni sotto una prospettiva più ricca e sfaccettata. In amore, invece, Nettuno vi mette di fronte a qualche ostacolo da superare, specie se siete nati in settembre. Non vi lasciate scoraggiare e tenete comunque il timone della vostra affettività verso la persona amata, onde riuscire a superare una momentanea fase di contrasto o di incomprensione. Sul lavoro, infine, se svolgete un’attività artistica o collegata con il mondo della comunicazione, la bella positività di Mercurio vi consente di esprimervi nel modo migliore.

Un Mercurio ancora dispettoso dal segno del Cancro. Quest’oggi potreste avere qualche freccia spuntata al vostro arco. In compenso in amore un felice aspetto di Venere nei Gemelli vi porta a comunicare e avvicinarvi a chi vi sta cuore in modo fortunato. Il pianeta del sentimento, legato allo slancio amoroso e alla capacità di persuasione, vi dona un eloquio razionale e di tanto in tanto condito da elementi di poesia. Sul lavoro, infine, sappiate farvi scivolare di dosso qualche stanchezza passeggera. Saturno in angolo disarmonico specie se siete nati dal 15 al 18 di ottobre potrebbe avervi affaticato non poco.

Prima giornata di inizio agosto discreta con Nettuno e Saturno in ottimo aspetto. In amore, Mercurio in angolo benefico dal Cancro amplifica il vostro fascino magnetico e vi apre a nuove possibilità di seduzione: se siete single potrete vedere espugnare facilmente cuori freddi e impenetrabili, in particolare se siete nati a novembre. Sul lavoro, la vostra agenda si presenta fitta di impegni se avete scelto di svolgere una libera professione. Vi attende una giornata piuttosto laboriosa, ma voi, con abilità, riuscirete a non farvi trovare mai impreparati.

Intreccio planetario molto positivo ad accendere ancora di più i vostri entusiasmi e la voglia di divertirvi. Specie se siete già in vacanza e se siete in luoghi che non avete mai visto, avrete la possibilità di ampliare i vostri interessi sportivi e culturali. In amore, questo sabato sarà una giornata buona per le relazioni. Saturno, pianeta che è legato al sereno trascorrere delle storie, vi guarda di buon occhio dal segno amico del Capricorno. Più complicata la situazione di chi ha cominciato da poco una relazione sentimentale. Nettuno, in angolo disarmonico, vi obbliga a impegnarvi di più. Sul lavoro, se siete ancora in ufficio, potete far affidamento su ottimi aspetti di Marte e del Sole. Tenete sotto controllo alcune manovre che si stanno compiendo ai piani alti: potrebbero condizionare le vostre mansioni e gli incarichi in futuro.

Urano vi promette una giornata molto brillante e positiva sotto tutti i punti di vista. Prendete decisioni con grande coerenza e seguendo il filo fulmineo dell’intuito. In amore, create una felice sintonia con la persona che avete accanto, viaggiando all’unisono, specie se il vostro compleanno si festeggia tra il 27 e il 31 di dicembre. Urano è in posizione davvero fortunata, dal segno vostro amico fedele del Toro e vi apre a progetti di coppia che si riveleranno realizzabili con poco. Sul lavoro, infine, se siete liberi professionisti, un geniale Plutone in transito nel vostro segno vi stimola idee innovative per la vostra attività. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 18 di gennaio si aprono per voi nuovi orizzonti.

Saturno, il vostro governatore ideale, pianeta della logica e di una visione realistica delle cose, si trova nel segno del Capricorno. Serietà, impegno, rigore, non vi mancano, insieme a una osservazione razionale di ogni situazione. In amore, se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade, un Urano imbronciato vi costringe a venire allo scoperto e a esporvi: e voi lo farete usando le vostre qualità come la sensibilità, l’equanimità e la sincerità dei sentimenti. Sul lavoro, infine, la vostra lungimiranza vi assiste in questo sabato di agosto nel saper guardare tutte le potenzialità che un progetto futuro vi offre.

La signora ideale dei Pesci, Venere, si trova oggi in angolo dissonante dai Gemelli. Questo aspetto si riverbera negativamente sul vostro segno da un punto di vista familiare. In compenso, Plutone, pianeta dell’eros e del coinvolgimento dei sensi, allieta un sereno svolgimento della quotidianità. Nettuno in congiunzione nel vostro segno specie se appartenete alla terza decade, condisce il vostro quotidiano con elementi di poesia indispensabili per il vostro temperamento romantico. I single vivono invece una fertile stagione di successi. Per quanto riguarda la vita professionale, una bella lungimiranza vi accompagna se fate un lavoro indipendente e intellettuale.