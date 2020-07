Oroscopo del 29 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 luglio.

Una fiamma potente di desiderio si è accesa dentro di voi. Se volete conquistare la persona che vi ha molto colpito, dovete però usare una strategia che rispetti precisi tempi e modi di azione, come suggerisce Urano pianeta del tempo presente, in ottimo aspetto sul vostro segno dal pacato Toro e se appartenete alla prima decade. Il successo, però non è escluso vi possa arridere, specialmente se siete della prima decade. Conquistate il favore di un capo con la vostra azione vincente ed efficace.

L’amore bussa alla vostra porta se ancora avete il cuore libero! Una Venere suadente vi stimola a raccogliere il corteggiamento di una persona che si è letteralmente invaghita di voi. Questo con maggiore evidenza se siete nati dal 3 al 10 di maggio. Chi di voi ha una coppia stabile, si gode i piaceri di un’intesa dei sensi e della mente che appare oggi completa. Con Urano il lavoro, per voi, non è fatica, ma stimolo, interesse, sfida quotidiana che sprona il vostro animo tenace, in special modo se appartenete alla prima decade.

Prosegue in bellezza questo mese estivo che vi ha concesso molte soddisfazioni. Sole e Marte, specie se siete nati in maggio, danno grande risalto alla parte passionale del sentimento d’amore. Vi sentite arrivare una carica di energia che promette esplosive performance e momenti di intesa irripetibili. Non sprecateli! Costanza, rigore, fedeltà, questi sono gli ingredienti del vostro successo nel lavoro, che Marte esalta ed amplifica, specie se festeggiate il vostro compleanno in giugno.

Continua il momento fortunato con Urano che è ospitato nel Toro, segno per voi favorevolissimo. Mercurio e Nettuno sono in splendido aspetto. Che voi siate degli “inguaribili romantici” non è certo una novità per nessuno! Chi festeggia il compleanno tra il 17 e il 22 di luglio sappia che ha il pianeta della logica e della ragione, Saturno, lo guarda, però imbronciato. Stabilite una simpatia con un collega e le ore in ufficio volano molto rapidamente. Collaborazione e fiducia sono al vostro fianco. E il lavoro, oggi non vi pesa!

Prosegue questa bella estate costellata da avvenimenti vari e da colpi di scena che vi stimolano su tutti i fronti. Indomiti conquistatori di cuori di ghiaccio. Se appartenete alla prima decade del vostro segno, potrete approfittare del momento di sicurezza in voi stessi e del potere trainante di persuasione che gli astri vi inviano. Il Sole vi favorisce in modo pieno in congiunzione e se fate un lavoro che preveda l’utilizzo suadente della comunicazione e della parola vi rende ulteriormente fortunati.

Gioco dei transiti planetari che vi ha dato e vi continua a dare alcune soddisfazioni consistenti. Un Giove in splendido aspetto per il vostro segno e in ottimo rapporto con Plutone, vi prepara momenti di intesa erotica e mentale di grande soddisfazione, sia che abbiate un legame fisso oppure solo una relazione di tipo occasionale. È un percettivo Sole a far sì che i vostri tempi di lavoro scorrano in maniera rapida, efficiente, nel rispetto di tutte le scadenze programmate. Se siete Vergine nati in settembre scoprite che nella vostra professione siete davvero insuperabili.

Scorre serena la quotidianità che vi scopre un po’ annoiati. C’è un po’ aria di routine nel vostro ménage di coppia, forse un po’ di stanchezza dopo le baraonde dei giorni scorsi. Approfittatene per recuperare quel senso di intimità che tanto bene fa alle relazioni d’amore. I single sentono un po’ di stanchezza e di apatia. Si distraggono frequentando gente nuova. Marte vi provoca oggi se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade: vedrete infatti atteggiamenti bruschi da parte di colleghi e capi poco gentili, nei riguardi dell’ambiente attorno a voi.

È la componente emotiva e sentimentale dell’amore ad assumere un ruolo consistente per voi in questa giornata, in cui anche la Luna è ospitata felicemente nel segno del Sagittario. Non vi state trasformando in “innamorati cronici”, sia ben inteso, e rimane la vostra lucidità mentale, pronta a saltar fuori quando meno ve lo aspettate, ma vi fate contagiare da un appello al romanticismo, come non vi succedeva ormai da tempo. Non vi fate scalfire in ufficio da chi sembra che vi sia passato davanti e vi abbia scavalcato. La vostra forza di volontà si organizza per ottenere riscatti impensati, che arriveranno tra non tanto tempo.

È ancora la felice combinazione di Marte e Sole nei segni amici dell’Ariete e del Leone a illuminarvi questa giornata del mese di luglio. I desideri della vostra compagna per voi si trasformano oggi quasi in ordini! È molto spiccata difatti in voi, in questo momento la solare attitudine a dare di più e a fare bella figura, in particolar modo se siete all’inizio di una storia sentimentale. Una strepitosa Luna accompagna le vostre mosse in ufficio, che si caratterizzano per la rapidità d’azione e la messa a punto degli obbiettivi. Se appartenete alla seconda decade sagittariana, con questa bella Luna al vostro fianco, un’occasione di svolta nella vostra carriera è alle porte

Con la Luna in aspetto favorevole vi sentirete in armonia completa con la persona scelta come compagna di vita. C’è da farvi la raccomandazione di non essere possessivi, la gelosia è infatti uno dei talloni d’Achille del vostro segno e può esporvi a dissapori ed equivoci. Se avete il cuor libero, la felice posizione di Urano vi porta oggi a volare, ricambiati, di fiore in fiore, in special modo però, se festeggiate il vostro compleanno dal 27 al 31 di dicembre. Dimostrate di essere, ancora in questo nuovo giorno di luglio, uno dei segni più infaticabili dell’intero Zodiaco, riuscendo a macinare una grossa mole di lavoro.

Profilo dei transiti planetari che fa continuare questo mese di luglio all’insegna del buonumore e della vivacità, che contraddistinguono tutte e tre le decadi del vostro segno. Il desiderio di svolazzare e di provare il vostro fascino è ancora una volta intensissimo e colpisce chi di voi è nato nella seconda decade. Tutto va bene se siete single e non avete niente e nessuno cui rendere conto, ma, se invece siete impegnati sentimentalmente la situazione, per voi si complica non poco. Avvertite un po’ di stanchezza e sentite il bisogno di staccare per un periodo mediamente lungo. Se appartenete alla aquariana prima decade, la fatica vi pesa un po’ di più e vi si aggiunge anche la noia.

Se festeggiate il vostro compleanno tra il 5 e il 10 di marzo, dovrete chiarire una questione sentimentale di un certo peso che il partner oggi vi pone. Con la vostra dolcezza di tocco e la sapiente comprensione che dimostrerete, riuscirete a sgombrare tutte le incertezze presenti nel vostro rapporto riconquistandovi una piena fiducia. Se fate un lavoro connesso con la il business, con il commercio o ancora la pubblicità, avrete la fortuna di organizzarvi per bene onde evitare equivoci nelle transazioni.