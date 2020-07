Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 26 luglio.

Prospetto dei transiti planetari che mostra influenze diverse, ma in linea di massima positive. In amore, Venere continua il suo lungo transito benefico nel segno dei Gemelli: la parte relativa alla passionalità è molto in evidenza in questa domenica per tutti voi ed è prevalente, nettamente su quella sentimentale. Molti di voi danno libero spazio alle avventure e alla voglia di fare nuove esperienze, specie se appartengono alla terza decade. Per quanto riguarda la vita professionale, se lavorate anche questa domenica e avete rapporti con il settore pubblico, esprimerete eloquenza e credibilità.

Previsione astrologica di fine mese che presenta qualche piccola complicazione di ordine pratico che voi risolvete, tuttavia, senza alcuna difficoltà. Nel vostro segno c’è un ottimo Urano, che vi stimola ad agire con efficienza in ogni campo, ma in particolar modo nelle questioni che richiedano destrezza e doti tecniche. In amore, alimentate il vostro rapporto con interessi culturali, politici, sociali, che vi uniscono; e così, oltre alla complicità fisica, esisterà anche una notevole affinità. I nati tra il 29 aprile e il 2 di maggio possono avvertire, invece, un temporaneo rallentamento nell’evoluzione del loro rapporto. Infine, chiusa la settimana lavorativa con la vostra consueta abilità nel tenere tutto in ordine, questa domenica Nettuno vi regala soddisfazione mentale per ciò che avete fatto.

Una bella Luna continua pure questa domenica a inviarvi i suoi influssi positivi. La forma psico-fisica si rivela smagliante e in amore Venere vi guarda benevola, specie se siete nati nella terza decade. Tuttavia, con un Nettuno in posizione contraria, potreste trovarvi in una condizione di dover scegliere: sarà il vostro istinto, che non smette di ascoltare anche la voce della razionalità, a prevalere e a farvi prendere infine la decisione migliore. Se, infine, svolgete una professione connessa con l’arte, il design o la cultura, vi adoperate questa domenica nella scelta dei materiali tecnici più opportuni e d’avanguardia.

Un intreccio di transiti tutto sommato positivi si dipinge sul vostro orizzonte odierno. Mercurio guida tutte le vostre azioni, con un apporto di lucidità che vi aiuta a centrare sempre il bersaglio. In amore, la parte sentimentale della relazione appare più in rilievo: se lo desiderate, sarà particolarmente piacevole naufragare in un mare di emozioni. Infine, se svolgete una professione che riguarda arte, cultura e la loro diffusione, la buona posizione di Urano vi fa capire alla perfezione le intenzioni di chi vi circonda: collaboratori, dipendenti, soci; questo soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 30 di giugno.

Vi sentite in perfetta forma psico-fisica. In amore, la Luna in Bilancia vi invita ad ascoltare le richieste che vengono dalla vostra dolce metà. Le imminenti ferie richiedono una pianificazione puntuale, e voi, forse perché presi da mille pensieri, avete trascurato di curare alcuni dettagli essenziali. Seguite ora i suggerimenti del vostro o della vostra compagna e lasciatevi guidare. Se infine anche oggi siete di fronte al computer o alla scrivania del vostro ufficio, non badate alle chiacchiere che aleggiano nell’aria. Con il vostro tipico aplomb, procedete spediti verso il completamento del vostro lavoro e lasciate da parte quel che sicuramente vi farebbe perdere del tempo prezioso.

Passaggi celesti discreti per voi in questa domenica di fine luglio. Soltanto Venere in Gemelli e Nettuno in Pesci potranno un po' turbare una situazione che è comunque serena. La dissonanza di Nettuno vi porta, specie se appartenete alla terza decade, a usare atteggiamenti lievemente scontrosi con il vostro partner. Nonostante sia stato un comportamento del tutto inconsapevole da parte vostra, potrete avvertire per questo qualche rannuvolamento nel temperamento della persona che avete accanto. Rimedierete poi mettendo in campo tutta la vostra dolcezza. Infine, se avete abbracciato una libera professione e lavorate di domenica, la posizione del team Giove-Plutone vi fornisce idee geniali per i vostri piani futuri.

Grazie a Venere in questa giornata di luglio diventerete il punto di attrazione di amici, conoscenti e di persone nuove che si avvicineranno alla vostra cerchia di conoscenze. In amore, Venere e la Luna in ottimo legame celeste vi infondono dolcezza autentica che riversate sulla persona che avete accanto. Se siete della prima decade, sperimentate il desiderio di intimità con il vostro o la vostra compagna di vita e vi piace essere ricambiati con tutta la sua tenerezza e dedizione. Sul lavoro, infine, se siete costretti a gestire degli impegni anche oggi, una disciplina perfetta accompagna le vostre azioni. Godete infatti di una invidiabile lucidità e non sbaglierete neppure un colpo nelle vostre prestazioni professionali.

Giornata di domenica che vi vede in attesa e in preparazione paziente di eventi positivi che avverranno. Per il momento sia Urano che il Sole possono ancora intralciare i progetti che avete messo sul vostro cammino: è necessario riguardare con cura la vostra tabella di marcia e darvi nuove priorità. In famiglia c’è bisogno di una vostra più assidua presenza, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade. In amore, avvertite un po’ di stanchezza e confusione, che non vi permettono di organizzarvi come vorreste la serata col vostro o la vostra partner. Per fortuna il vostro carattere conciliante vi farà poi trovare le modalità giuste per vivere una serata magnifica. Lavorate anche di domenica? Qualche incombenza in più in ambito professionale vi provoca oggi quelle classiche seccature che vorreste tanto evitare. Abbiate pazienza e non lamentatevi.

È una bella domenica di festa in cui mettete in campo la vostra spigliata socievolezza e la voglia di divertirvi ad ogni costo. In amore siete particolarmente stimolati a vivere un flirt senza particolare impegno. Se però siete nati in dicembre, Venere dissonante vi spinge invece a rinforzare una passione che è fiorita di recente e che ha tutta l’aria di poter diventare una storia seria. Fate un lavoro domenicale che si occupa di gestire l'operato di altre persone? La bella posizione di Saturno, specie se appartenete alla terza decade, vi consente di agire con autorevolezza riuscendo a farvi ascoltare dal personale.

Mercurio vi rema contro dal segno del Cancro, specie se appartenete alla seconda decade. Non vi sentite proprio in perfetta forma e avvertite nervosismi e alti e bassi nel tono e nell’umore. In amore è necessario chiarire un piccolo equivoco sorto tra voi e il partner per questioni inerenti i rapporti con i vostri amici comuni, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 20 di gennaio. Niente di grave, ma prima che questo equivoco si possa ingigantire aprite un dialogo franco e sincero. Se infine avete un ruolo pubblico o esercitate una professione che prevede il rapporto con il pubblico, potete contare anche questa domenica su un’eccellente posizione di Saturno, che vi aiuta nell’espressione delle vostre prerogative.

Al culmine del week-end vi godete completamente l’atmosfera di festa, diventando i leader della compagnia di amici. In amore, nuovi entusiasmanti legami sono sbocciati con l’apporto della Luna. Venere adesso mette alla prova questi sentimenti, saggiando fino a che punto sarete disposti a rinunciare alla vostra libertà per un’unione di coppia che vi appare di indiscusso valore. La scelta non sarà semplicissima e si tratterà, anzi, di una segreta lotta interiore. Svolgete un’attività autonoma anche di domenica? Una bella posizione della Luna, specie per i nati della seconda decade, porta novità di rilievo. L’utilizzo di una diversa tecnica di vendita diventerà il punto di forza della vostra professione.

Una domenica che vi vede un po’ in fibrillazione per l’organizzazione di alcuni dettagli della vostra vita pratica, ma nulla di cui preoccuparsi realmente. Venere in angolo contrario dai Gemelli può non darvi l’attenzione costante che i tanti impegni di oggi vi richiedono, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 16 di marzo. In amore, sensibilità e delicatezza vi permetteranno di avvicinarvi alla vostra dolce metà grazie anche alla pianificazione di un prossimo viaggio o della imminente vacanza. Infine, se svolgete una professione che richiede il contributo dell’estro creativo, questa domenica avrete modo di attingere a tutte le vostre riserve in tal senso.