Oroscopo del 23 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 23 luglio.

Cielo d’estate quasi sgombro da nubi. In amore, Mercurio e Giove, Plutone e Saturno, pur tecnicamente negativi, vogliono veder migliorata la vostra vita affettiva, specie se siete nati nella prima e nella terza decade. Favoritissimi gli Arieti che vogliano conquistare e sedurre, sempre se non puntano a livelli per loro troppo proibitivi. Sul lavoro, quest’oggi porterete una ventata di allegria e di gioia di vivere.

Evento del giorno è l’ingresso della Luna nel segno amico della Vergine. Preparatevi a grandi cambiamenti, che spesso volgeranno le vostre vicende in meglio. In amore, rientrate in una zona di perfetto comfort affettivo con la persona che vi sta accanto. Ogni cosa è al suo posto nel vostro cuore e, specie se state vivendo un momento di vacanza, potrete godervi tutta la dimensione intima ed emotiva che l’unione di coppia è in grado di regalarvi. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, discreti introiti vi obbligano a decidere come impiegare questo denaro, in special modo se appartenete alla prima decade. Rivolgetevi a un amico che vi aveva prospettato tempo fa un buon programma di investimento.

Nuovo giorno d’estate che vi promette di sciogliere alcuni nodi che si erano creati con alcuni amici. In amore, invece, attenzione alle nubi passeggere che si presentano in questa giornata, non tanto con la vostra dolce metà, quanto con l’ambiente che ruota attorno alla vostra coppia. Nettuno vi rema contro, specie se appartenete alla terza decade gemellina. Sul lavoro, infine, se siete nati in giugno è in arrivo una buona occasione lavorativa. Unica nota negativa: dovrete decidere in tempi piuttosto brevi.

Si apre una fase in cui potreste risentire di qualche lieve variazione dell’umore, dato che Marte è nel segno dell’Ariete. Non a caso, in amore, potreste avvertire una sottile spinta all’evasione e alla trasgressione, anche se il vostro legame di coppia non sembrerebbe presentare grossi problemi. È Venere, ospitata nel segno amico dei Gemelli, che potrebbe suggerirvi qualche avventura, in special modo, però se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 16 di luglio. Sul lavoro, infine, vi dedicate alla vostra attività con tutto l’impegno che sapete metterci.

Un luminoso aspetto di Marte vi sorregge dal segno amico dell’Ariete e vi incoraggia a dare una sterzata grintosa a ogni aspetto della vostra vita, specie se appartenete alla seconda decade. In amore, una spumeggiante Venere in Gemelli vi rende scoppiettanti e pieni di iniziative. Ragione per la quale non avvertirete la minima monotonia nel ménage tra fidanzati o coniugi. Il vostro estro dinamico solleva gli spiriti e, grazie a un’uscita fuori a cena, tiene lontana la sempre temuta noia. Sul lavoro, infine, buoni aspetti dei pianeti legati all’attività pratica e allo svolgimento degli obblighi, vi fanno letteralmente scivolare via, senza fatica, questa giornata di luglio.

Gioco dei transiti per questa giornata d’estate che vede diverse gratificazioni per voi Vergine, da raccogliersi un po’ in tutti i campi. In amore, con l’ingresso in Vergine della Luna, date spazio alla vostra emotività. La delicatezza che dimostrate con il vostro partner, fisso o occasionale che sia, costituirà un ingrediente di grande unione in questa giornata. Sul lavoro, infine, il vostro temperamento vi spinge a tirare fuori il meglio, facendovi guadagnare ancora una volta la stima di colleghi e superiori.

In questa giornata svaniscono i contrattempi e le tensioni che vi avevano accompagnato nei giorni scorsi. Inoltre, per quanto riguarda la vita amorosa, Venere continua a sorridervi dal segno espansivo dei Gemelli, specie se siete nati nella seconda decade. La possibilità di scorrazzare di qua e di là, di svolazzare di fiore in fiore è, per voi, in questo nuovo giorno d’estate, elevatissima. Sul lavoro, infine, se vi occupate di comunicazione, l’ottima posizione di Venere vi dona capacità e competenze di primordine, tali da farvi considerare veri e propri fuoriclasse.

Quest’oggi trovate un felice connubio tra la parte oziosa, quella relativa ai piaceri cui vi dedicate, con la parte dell’efficienza e del disbrigo dei lavori in casa. Saturno nel segno laborioso del Capricorno vi consente di concludere le faccende domestiche trovando il tempo per gli svaghi come la lettura e la visione di una delle vostre serie tv preferite. In amore, se siete in vacanza, magari sulle rive del Mediterraneo, chi non vi aspettavate accenderà in voi un desiderio importante. Mercurio e Nettuno fanno aumentare il vostro fascino un po’ romantico, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 14 di novembre. Per quanto riguarda lavoro, infine, il vostro contributo di intuito e di visione, si rivela essenziale.

Ottimi aspetti del luminare diurno, il Sole, vi rallegrano il cuore. In amore, inoltre, continuano a galvanizzarvi i valori di Fuoco, a voi così congeniali e provenienti dal segno vostro alleato del Leone. E una passione che si è accesa da poco vi tiene il cuore all’erta. Se siete nati tra il 23 e il 29 di novembre, proprio il Sole vi stana facendovi venir fuori con dichiarazioni e impulsivi colpi di testa. Per fortuna, dal Capricorno, continua a darvi una mano un lucido Saturno. Sul lavoro, infine, Marte sempre in vigoroso buon aspetto per il vostro segno vi continua a proteggere in questo campo facendovi compiere performance grandiose.

Giove, Plutone e Saturno nel vostro segno fanno innalzare il livello delle vostre ambizioni, specie se siete nati nella terza decade. In amore, un pianeta ascetico e profondo come Saturno si occupa di far scoccare il sentimento, e provoca in voi un autentico desiderio di intimità con la persona che vi sta accanto. Sul lavoro, invece, vi spendete per riuscire a far risaltare le qualità migliori in ciascuno dei vostri colleghi.

Il pianeta dell’intelligenza, Saturno, è dalla vostra parte dal segno vostro buon vicino del Capricorno e vi consente di agire in modo serio e razionale in ogni settore della vostra esistenza. In amore, non a caso, Urano riscalda i vostri spiriti e vi stimola a proiettarvi verso conquiste, anche se difficili. L’atmosfera di vacanza (o di preannuncio di vacanza), vi alleggerisce il cuore e rende i sensi disponibili a lasciarsi sedurre e incantare. Per quanto riguarda il lavoro, infine, il vostro carattere fermo viene fuori in tutta la sua portata di fronte a un’ingiustizia che credete di aver subito. Mantenete la calma e agite con lucidità.

Quadro dei transiti che propone ancora qualche seccatura quotidiana. In amore, in compenso, il fortunato appoggio di Plutone, combinato con Giove e Mercurio, vi promette successi erotici a tutto campo, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 7 e il 15 di marzo. È il momento di conquiste che non assaporavate da tempo. Sul lavoro, invece, siete mossi da un autentico bisogno di migliorare i vostri risultati. Nettuno, astro principe dell’evoluzione, in congiunzione col vostro segno, è il responsabile di mutamenti significativi che vi consentono uno scatto notevole nelle vostre competenze.