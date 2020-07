Estate 2020, 'The Good Life Italia' punta sulle vacanze nel Bel Paese

Chalet, fari e grotte per le vacanze estive degli italiani. Il bimestrale di business&lifestyle punta sulle località più belle e insolite lungo lo Stivale nel numero di luglio-agosto. Per "ricordare quanto spesso la nostra cara terra sia stata dimenticata in favore di paradisi a molti chilometri di distanza"

È dedicato alle vacanze italiane il nuovo numero di “The Good Life Italia”, bimestrale edito dal Feelgood 1986 srl, i cui contenuti spaziano dalla cultura al design, dalla moda alle guide cittadine. L'Italia "ubriaca per varietà e bellezza" “In questo numero abbiamo voluto ricordare quanto spesso la nostra cara terra sia stata dimenticata in favore di paradisi, o presunti tali, a molti chilometri di distanza” si legge. “E invece è tutto qui, sotto i nostri occhi: un paesaggio che da nord a sud ubriaca per varietà e bellezza, che dobbiamo conoscere e custodire, un territorio ricco di contraddizioni sorprendenti, a tavola così come nelle sue tradizioni; uno Stivale che ne ha fatti di passi, ma che non deve guardarsi indietro nostalgico e nemmeno correre verso una falsa (ri)partenza”.