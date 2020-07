Oroscopo di oggi 19 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 19 luglio.

Si apre una stagione spumeggiante e densa di cospicui successi per questa seconda metà dell’estate. La vostra volontà di amare è in grande risalto e, specie se appartenete alla seconda decade arietina, vi trova nello stato d’animo migliore per innamorarvi. Fate un lavoro indipendente e siete ancora a brigare, a svolgere la vostra attività consueta, anche se è domenica e siamo in piena estate? Sappiate almeno che, in questa giornata, ottimi rapporti di Nettuno vi aiutano a portarvi avanti, con la velocità di un treno in corsa.

Una domenica che continua a promettervi una gaia atmosfera di vacanza e di allegro benessere, anche se magari non siete ancora andati in ferie. Vi incuriosisce qualcuno che avete conosciuto da poco e in un contesto piuttosto insolito. Operosi e attivi anche quest’oggi che è domenica, vi dedicate a concludere un impegno che vi aveva molto dato da fare nei giorni scorsi.

Le rotte planetarie variano rapidamente i vostri orizzonti. Un legame amoroso, che è nato da poco, vi sta mostrando pian piano il suo valore. Fate una professione legata alla tutela della cosa pubblica, all’amministrazione politica, alla burocrazia? Un saggio Mercurio dal buon vicino Cancro, se appartenete alla seconda decade, vi consegna grande soddisfazione per i risultati del vostro lavoro.

La Luna vi garantisce l’apporto di una buona salute psicofisica. Siete ancora single? Venere dai Gemelli vi regala emozioni che potrete conservare gelosamente nel vostro diario segreto. Svolgete una professione a contatto con il pubblico o che ha bisogno di intensi scambi con l’ambiente sociale anche oggi che è domenica? Urano in transito felice vi promette una capacità di persuasione ideale per realizzare i vostri intenti.

Un Marte esplosivo in Ariete, segno amico del Leone, decreta una voglia di vivere prepotente. Si innalzano i vostri entusiasmi e si amplifica, parallelamente, il protagonismo. Un nuovo interesse sentimentale vi sta invadendo il cuore. Siete pensierosi per una questione lavorativa. Non ve ne curate oggi.

Ancora un’altra giornata in cui vi potreste sentire lievemente in difficoltà nei rapporti familiari. L’intesa con la vostra anima gemella richiede da parte vostra un impegno sentimentale più deciso da un punto di vista dell’esternazione delle emozioni. Buone, questa domenica, le indicazioni per tutti i Vergine che facciano una professione, anche autonoma, collegata con il denaro, le transazioni economiche, il rendimento finanziario.

Continua il momento decisamente frizzante e fortunato, che Venere nel fidato segno dei Gemelli si occupa di enfatizzare a dovere. C’è quest0oggi il fortunato mix di sentimento con ardore passionale, che vi consente di ottenere meritati successi amorosi. Fate una professione legata alla cultura e alla diffusione dell’arte? Il supporto di una splendida Venere, pianeta legato all’estro creativo, è essenziale per farvi ottenere successi a tutto campo.

Vi avvicinate a raggiungere quel che più vi sta a cuore e questo vi fa star bene. Una dissonanza di Urano può non farvi intendere bene questa domenica di luglio con la vostra dolce metà e creare qualche dissapore riguardo alle escursioni al mare o gli itinerari campagnoli da seguire o realizzare, specie se siete nati in ottobre. Se avete una professione autonoma, grazie al suggerimento di una persona amica, riuscirete a trovare l’escamotage per una collocazione diversa e più fruttuosa di un vostro prodotto.

Bella domenica d’estate che vede il transito di Marte nell’alleato Ariete, a far alzare i toni e a mettere in evidenza il vostro carattere espansivo, vitale e generoso. Imparate che potete anche cominciare a chiedere un po’ di più in amore e tentare di mostrare il vostro lato debole: fa parte del gioco e rientra nel vostro diritto. Se avete abbracciato la libera professione, uno splendido Marte nel segno amico dell’Ariete vi fa puntare la freccia verso l’alto, vi spinge ad allargare i vostri orizzonti e a lanciarvi verso nuovi territori.

Trovate un’oasi di placido e totale relax nel comfort familiare. Vi esalta una vita di coppia che preveda l’assenza totale di ansie. Se siete al lavoro pure di domenica, vi sorregge un grandioso Urano, vostro nume tutelare per domicilio, che, dall’operoso segno del Toro vi infonde le energie sufficienti per smaltire una buona quantità di impegni in esubero.

Il vostro spirito così sociale e il vostro estro caratteriale sempre versatile, vi fanno trovare le mosse giuste, seguire i sentieri a vostro favore per imporvi e per ottenere discreti vantaggi. Estroversi e brillanti in campo mondano, dovrete fare un po’ attenzione quest’oggi a non suscitare, del tutto involontariamente, le gelosie del partner. Se avete scelto di abbracciare una professione libera e autonoma, continuate ancora a lavorare anche in questa domenica d’estate, vi ricompenserà l’aver ottenuto risultati e azioni che hanno concluso positivamente cicli lasciati aperti in precedenza.

Stupenda domenica in cui godete della felicissima posizione della Luna, del Sole, di Mercurio, tutti nel segno del Cancro in angolo magicamente benefico. Questi pianeti vi donano un’intuizione quasi magica e una sensibilità di prim'ordine, per non farvi sfuggire nulla di quel che succede attorno. È in risalto la parte romanica della relazione affettiva, sia che vi troviate in un rapporto di coppia stabile sia che abbiate un legame occasionale o di recente costituzione. Attenti e precisi, se avete abbracciato la libera professione, dirigete le vostre energie su un progetto di lungo respiro che avevate pianificato da tempo.