Oroscopo del giorno, le previsioni di oggi 18 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 luglio.

La solarità così connaturata al vostro segno è in fase di espansione. Una nuova fiamma si fa spazio nel vostro cuore, specialmente se appartenete alla prima decade arietina. Un weekend di passione è preparato per voi. Pur di sabato valutate un progetto di lavoro, cui dovrete far parte, che viene sottoposto preventivamente alla vostra vigile attenzione.

Anche se è sabato sentite il bisogno di rintanarvi nel vostro guscio o addirittura di isolarvi dal mondo: come mai? Un po’ di stanchezza e di stress potrebbero essere intervenuti su di voi negli ultimi tempi, a causa di diversi aspetti zodiacali dissonanti. Niente di grave. La Luna in serata in Cancro vi fa colmare la vostra dolce metà di squisite tenerezze e vi concedete il lusso di abbandonarvi completamente alle emozioni. Pensate di rinviare a lunedì una complessa questione che è sorta ieri in ufficio e su cui non siete abbastanza lucidi e concentrati.

Sabato di mezza estate gratificato ancora da transiti planetari di tutto rispetto per voi. Quadro sentimentale molto positivo, ma la vostra dolce metà, forse, richiede maggiori attenzioni in questo periodo. Pensate a come comportarvi dopodomani che è lunedì in ufficio. Sarà la vostra capacità di trovare un’intelligente mediazione a decretare il vostro successo.

Quadro di questo sabato di metà estate abbastanza positivo, specie per quel che concerne l’equilibrio fisiologico delle funzioni organiche e anche per la tranquillità psicologica. La Luna in serata nel vostro segno vi fa indulgere in romantici sospiri; non sarà infrequente vivere il sentimento d’amore in forma lirica e la vostra predisposizione a sognare ad occhi aperti può farsi strada molto facilmente. Anche se è sabato, pensate, con il vostro animo rilassato e paziente, a riuscire a venire a capo da una situazione un po’ complicata in ufficio che dopodomani vi interesserà.

Urano ancora nel segno che a voi è tecnicamente contrario del Toro, vi suggerisce di curare casa, famiglia e i rapporti affettivi con i vostri cari. Il contatto con la persona che avete scelto di avere accanto va curato con maggiore profondità e dedizione. Concludete la settimana con in tasca risultati che vi riempiono d’orgoglio.

Si crea per voi un sereno bilanciamento della vitalità attiva con la vitalità erotica di voi stessi. Un legame tra la parte sociale pubblica e la parte intima privata, quella più legata alla creatività. Un clima di affiatamento e di concordia vi favorisce nella sfera emotiva. Il vostro governatore ideale, Urano, transitante ora nel segno fidato del Toro, vi favorisce incondizionatamente e sapete che vi obbligherà dopodomani, lunedì, a prendere posizione direttamente, in una questione delicata in ufficio.

Sabato di metà estate che vede influssi contrastanti per il vostro segno. Stare in compagnia con gli amici oppure viversi la dimensione intima, privata, esclusivistica dell’amore? Questo sarà per voi il dilemma oggi. È con tutta la lucidità di cui disponete che dovrete riuscire dopodomani a bloccare un piano in ufficio che non sta dando alcun risultato.

Sarà l’argenteo satellite a dare una luce particolare al vostro segno questo sabato, a partire dal tardo pomeriggio. Un intenso desiderio di seduzione si sprigiona questo sabato in voi. Con pacatezza e senso di imparzialità meditate a come mettere dopodomani pace tra due colleghi che sono arrivati a non capirsi più.

Preparatevi a un sabato particolarmente avvincente. Si alza la temperatura delle passioni, specie se siete single e in cerca di avventure. Avete concluso ieri in bellezza gli impegni che avevate da sbrigare in ufficio e già da oggi vi programmate con efficienza al lavoro di lunedì.

Un buon equilibrio tra la vostra parte decisionale e quella notturna, tra la volitività attiva e sensibilità istintiva, vi accompagna. Fatevi avanti con chi ha avuto il merito di farvi battere cuore! Siete stati in un’atmosfera così tranquilla di collaborazione in ufficio la scorsa settimana che siete soddisfatti dei risultati che avete ottenuto oggi che è sabato.

Siete pronti per un sabato scoppiettante, da condividere con gli amici più simpatici, con un divertimento che si protrarrà da mattina a sera? I transiti planetari ve lo cominciano a preparare! Effervescenti e mondani, pur esibendo tutta la vostra carica di seduzione. Se siete single, difficilmente vi si potrà afferrare questo sabato. Meditate, da oggi che è una giornata prefestiva, come sciogliere un nodo complicato che vi aspetta dopodomani in ufficio.

È molto favorita la concordia familiare, lo scambio tenero e affettivo tra i vari componenti del vostro clan. In evidenza la parte romantica e lirica dell’amore, che prende uno spazio più grande di quella erotica e passionale. Svolgete un’attività che si occupa di commercio e vendita? Con Venere nel segno dei Gemelli, principe degli scambi e delle transazioni, in posizione dinamica, fate particolare attenzione questo sabato a come vi muovete.