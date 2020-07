Oroscopo di oggi 11 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 luglio.

Giornata che vi apre tante porte, per incontrare volti simpatici e bendisposti. Siete pronti per farvi baciare dalla buona sorte in amore? Sia che siate in coppia o ancora cuori solitari, vi attendono notti estive di grande soddisfazione. E anche se siete avanti negli anni, Luna e Venere vi promettono bollenti avventure: è giunto il momento di osare! Ringraziate la Luna per le vostre solide finanze, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 12 di aprile. È proprio questo il momento di investimenti di un certo rilievo.

Il cielo di questo nuovo weekend sembra aprirsi sereno su di voi. Un grande desiderio di mutamento affettivo ed erotico vi anima. Complice l’aria della bella stagione, vi sentite più giovani, sapete di piacere e si fa strada dentro di voi la voglia di innamorarvi. Giocate d’anticipo in ufficio, lavorando senza stancarvi mai, specie se siete nati nella prima e nella terza decade. Marte vi pungola a dare di più, mentre il duo Saturno – Plutone premia i vostri sforzi: capi e colleghi vi ammirano e ve lo dimostrano esplicitamente.

Programma astrale di questa giornata di luglio abbastanza incoraggiante. Mercurio, con la complicità di Venere, ribalta a vostro favore, e in modo del tutto sorprendente, circostanze sentimentali prima non prevedibili. Ed ecco che un sogno d’amore si tramuta in realtà, proprio in questa stagione, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 29 di maggio al 5 di giugno. Un sabato di metà estate che sembra fatto apposta per far sbocciare i vostri progetti ambiziosi, per farvi restare fedeli alla vostra natura più autentica, specialmente se avete abbracciato una libera professione.

Questo weekend di mezza estate apre una nuova fase che vi pone di fronte ad alcune scelte fondamentali in vari ambiti della vostra vita. Urano vi scopre nella condizione ideale per amare. In particolar modo se siete nati nel mese di giugno. Successi strepitosi per i single. È un sabato che prova la vostra bravura, i vostri meriti verranno riconosciuti dai colleghi e dai capi, specie se appartenete alla seconda e alla terza decade cancerina, ma non vi mancheranno pure i dovuti riconoscimenti economici.

All’alba di questo nuovo promettente weekend di metà estate volate già in alta quota! L’aria della bella stagione vi fa sbarazzini e Marte risveglia il vostro eros. Vi guardate attorno con più attenzione e vi chiedete ese siete pronti a cogliere i primi fiori di stagione. I più favoriti dalla buona sorte saranno i nati dal 5 al 16 di agosto. I progetti per il futuro vanno alla grande, ma ora vi darete da fare per dimostrare quanto valete e a chi aveva mostrato di non credere nelle vostre possibilità.

Quasi tutti i pianeti vi danno la possibilità di affermarvi e di emergere. È Plutone a colmare di soddisfazioni la vostra vita affettiva, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 15 di settembre; arrivano eventi tanto più lieti perché inaspettati, specie se siete ancora single. L’apertura di nuove strade è il vostro trend dominante, specie se avete abbracciato la libera professione. Scegliete i percorsi a voi più congeniali per migliorare le vostre condizioni lavorative, specie se fate un’attività creativa o collegata col mondo dell’arte, della cultura, dell’immagine.

Vero portafortuna da tenere sempre con voi in questo sabato di metà mese è quella irresistibile simpatia per cui andate famosi. Venere vi dona una corrispondenza amorosa con la vostra dolce metà che non sperimentavate da tempo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 30 di settembre. Se invece siete single vi godete una fase di successi che vi rinviano una conferma del vostro fascino. Se anche oggi, che è sabato, vi occupate dei vostri progetti di lavoro scoprite, che riuscite a mantenere tutto quel che avete ottenuto, sarà la prova che il saggio Saturno, ora per voi dissonante, vi presenterà.

L’amore occupa uno spazio rilevante in questo sabato di mezza estate nella vostra vita: se siete single saprete riscoprire tutto l’intenso fascino di una relazione di recente avviata, in un sentimento inaspettato e contraccambiato; in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 9 di novembre. Fidatevi del vostro fiuto in un investimento che vi viene oggi proposto: sarà particolarmente fruttuoso, in special modo se appartenete alla seconda e alla terza decade del vostro segno. È un generoso Saturno quest’oggi a mescolare le carte a vostro completo vantaggio: potete approfittarne, usando il consueto equilibrio e la saggezza che vi caratterizzano.

Quadro dei transiti planetari di questo sabato discretamente positivo. Momento sì per l’amore. Le vostre resistenze stanno per crollare, mentre il cuore batte forte, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 di novembre al 6 di dicembre. La Luna in Ariete, complice di intesa, tesse una trama di sottile seduzione, lasciatevi imprigionare senza paura. I nati nella terza decade, con Nettuno imbronciato, stanno un po’ più attenti ai passi che compiono. Non dimenticherete questo sabato: è una giornata in cui potrete tagliare buoni traguardi professionali e cominciare a coronare brillanti ambizioni, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 20 di dicembre.

Profilo planetario del giorno che mostra influssi variabili e contrastanti. Esibite una simpatia irresistibile, che, quando volete, sapete tirar fuori! Vi scoprite particolarmente disinvolti nell’ambiente sociale. Se cercate l’amore, guardatevi con molta attenzione attorno, Plutone vi fornisce le armi di seduzione potentissime per trovarlo! Laboriosi e sereni, costruttivi e un po’ imprevedibili: così siete oggi, se questo sabato lavorate. La passione per l’ordine, il rispetto dei tempi giusti vi faranno poi buon gioco in ogni impresa professionale vorrete questo sabato realizzare, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 19 di gennaio.

È la vostra brillante libertà d’inventiva personale a trainare questo inizio di weekend. Colpi di fulmine tipicamente estivi vi scuotono potentemente. E la Luna in compagnia di Marte, vivacizza i vostri incontri, specie se festeggiate il vostro compleanno in gennaio. Voi, tuttavia, cercate di scordare la vostra proverbiale allergia per gli impegni definitivi! Se lavorate anche di sabato, mettete oggi in campo tutto il vostro estro per dimostrare quanto valete e, come, in tempi più ristretti del previsto, riuscite a risolvere una questione che altri ritenevano una mission impossible!

Briosi, sempre pronti a far festa: ecco come siete visti questo sabato dai vostri amici. Giove allarga il circuito delle conoscenze colmandolo di persone simpatiche. Sarà in questa nuova cerchia di persone che troverete presto quella che farà al caso vostro, contribuendo a farvi battere il cuore. Dritti come un treno pure nella giornata di sabato, state realizzando diversi vostri sogni, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 di febbraio al 5 di marzo. Il lavoro non vi stanca mai, ma qualche volta concedetevi pure quell’ozio totale che, a questo punto, vi meritate.