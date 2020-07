Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 luglio.

Gli astri vi riservano una giornata di tutto rispetto favorita dalla buona posizione di Venere in Gemelli che vi assiste con il suo apporto di lucidità. In amore, potete godere dello splendido aspetto celeste di Nettuno con la Luna nel segno buon vicino dei Pesci e vi proietta positivamente verso il vostro amore. Inoltre Marte vi consente di appianare alcuni punti di vista che apparivano divergenti tra voi e la vostra dolce metà. Infine, in prima serata, Mercurio può caratterizzare una richiesta di romanticismo che magari voi non assecondate del tutto, perché vi mostrate distratti in altre faccende. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro capo vi attesta la sua fiducia proponendovi una significativa nuova occasione. Se appartenete alla seconda decade, con Marte Ariete in aspetto grandioso, scoprite che si tratta di un’occasione unica, da prendere al volo con tutto il vostro slancio.

Il panorama dei transiti è mediamente sereno in questa giornata di metà estate. In amore, le parole d’ordine della giornata saranno: adattamento alla realtà, capacità di comprendere il partner e visione lungimirante delle situazioni. Il romanticismo può giungervi quando meno ve lo aspettate, e allo stesso tempo l’appagamento emotivo arriverà in modo naturale e spontaneo, senza alcuna forzatura. In ufficio, infine, durante questa giornata siete una vera cannonata, è inutile negarlo. Raccogliete i consensi dei vostri colleghi amici, ma vi notano anche i vostri superiori che vi esprimono la loro stima.

Bella giornata che prosegue la positività di ieri e dà grande rilievo all’elemento dello Zodiaco cui appartenete: l’Aria. Marte è infatti ospitato nel segno amico dell’Ariete mentre Venere nel vostro segno promuove la notevole socievolezza. In amore, la sintonia con la vostra metà è in questo giorno estivo abbastanza soddisfacente, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade del vostro segno. Infine, se fate una professione legata alla comunicazione, all’arte e alla cultura, i buoni influssi di Mercurio e Marte vi promettono successi sicuri, specie se festeggiate il compleanno dal 22 maggio al 2 giugno. Molto favoriti anche giornalisti, pubblicitari e chi si occupa in generale di rapporti con i social media.

Previsione astrale di mezza estate che vi vede in perfetto stato di salute psicofisica tanto da riuscire a scalare le montagne. Luna e Sole, Venere e Mercurio, i vostri paladini ideali, vi vogliono prestanti e capaci di intervenire in ogni situazione. Per quanto riguarda la vita sentimentale è in evidenza la parte passionale dell’amore. Urano dal segno erotico del Toro non vi dà tregua nell’esplosione degli istinti. In serata però coltivate la componente emotiva, specie se siete in un rapporto stabile e duraturo. Sul lavoro, infine, in arrivo soddisfazioni del che vi fanno sentire fieri del vostro operato.

Cielo di metà luglio allietato da un bel Marte, e da un altrettanto favorevole Venere, che vi alleggeriscono lo spirito. In amore, date un consiglio prezioso al vostro partner che è alle prese con una problematica con la famiglia d’origine. Se siete single, vi lanciate invece in promettenti avventure, che possono anche rivelarsi senza grossa importanza, ma che sgombrano la vostra mente da molti problemi quotidiani. Questa ipotesi può essere più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal 27 di luglio al 3 di agosto. Per quanto riguarda il lavoro, infine, un bel Mercurio vi rende svelti ed efficienti nello svolgimento delle vostre competenze in ufficio. E vi fa guadagnare la stima dei capi e dei colleghi.

Una combinazione celeste fortunata tra Saturno, Giove e Plutone vi sostiene. Questo tris d’assi si trova in angolo molto felice con il vostro segno e vi consente di realizzare molte imprese. In amore, fate attenzione al benessere della persona che avete accanto, le dimostrate quest’oggi amorevoli cure, sia da un punto di vista morale che materiale. Se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 9 di settembre, però, cercate di dosare gli slanci. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, se fate un lavoro a contatto col pubblico, in questa giornata d’estate sarete davvero accattivanti e capaci di esprimervi al meglio.

Firmamento astrale di luglio che vivifica diversi campi della vostra vita, ma in special modo quello sociale. Una bella configurazione planetaria infatti intercetta segni a voi collegati positivamente come i Gemelli. Ma attenzione: cosa sta succedendo nel vostro orizzonte sentimentale, sempre così vivace e affollato? Sembra che stiate lasciando da parte il desiderio di svolazzamento e di conferma nel flirt, così caratteristico del vostro modo di essere, mentre vi dedicate a una passione durevole, profonda e corrisposta. C’è qualcuno che fa fatica a riconoscervi e a inserirvi nella immagine classica di Peter Pan, quella che fino adesso avete sempre dato di voi. Sul lavoro, infine, se svolgete un’attività artistica, con una bella Venere in Gemelli al vostro fianco, potrete fare letteralmente scintille e stupire gli astanti.

Gratificati ancora dalla presenza di una Luna magica nel segno fidato dei Pesci, godete della prestigiosa presenza che vi vivifica la mente e lo spirito. In amore, avvertite ogni minima variazione dell’umore della vostra dolce metà con un’attitudine quasi medianica. Riuscite, infatti, nel miracolo di anticipare alcuni suoi desideri, arrivando quasi a incantarla. Se festeggiate il compleanno dal 14 al 22 novembre potrete scrivere un resoconto di questa giornata sotto forma di romanzo. Per quanto riguarda il lavoro, senza troppo affaticarvi riuscite a concludere in ufficio alcune significative incombenze. Saturno spiana i vostri passi, in special modo se siete nati nella terza decade.

Configurazione di metà luglio che vede diversi pianeti disposti in angolo molto benefico. Giove, Saturno e Marte, tanto per incominciare, dal buon vicino Capricorno e dal caloroso e vitale Ariete, si legano felicemente al vostro segno. In amore, la Luna imbronciata nel segno dei Pesci vi porta a confrontarvi e fare completa chiarezza su ogni situazione lasciata aperta o in sospeso. In serata, un bel tête-à-tête ristabilisce una completa armonia nella vostra coppia. Sul lavoro, infine, un atteggiamento un po’ distaccato di un vostro capo vi lascia aperti dei dubbi, specie se appartenete alla seconda decade sagittariana. Per fortuna un colloquio, avvenuto in seguito con un collega più esperto ed anziano, vi aiuta a minimizzare ogni malumore e eventuali perplessità.

Una bella giornata d’estate vi favorisce, specie se appartenete alla terza decade. Saturno, Giove e Plutone sono dalla vostra e vi permettono di spendere in vari ambiti. In amore, la Luna quest’oggi è molto positiva, è possibile quindi che, dopo una giornata un po’ sottotono, la serata vi offra una ritrovata intimità col vostro amore. Se siete ancora in cerca dell’anima gemella, Plutone vi stimola a lanciarvi in conquiste appassionanti e uniche, specie se siete nati tra il 12 e il 16 di gennaio. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, se fate un lavoro connesso con la comunicazione, il commercio e la vendita, avrete oggi la possibilità di trattare i clienti con grande efficienza. Urano vi aiuta a gestire il business con successo.

Il “pianeta rosso”, Marte, si trova in orbita positiva col vostro segno e vi promette una giornata di mezza estate abbastanza vivace e stimolante. In amore, avrete modo di aggiustare, non solo con la vostra diplomazia, ma usando anche tutta la vostra affettività, una contrarietà che si era creata tra voi e la persona che avete accanto. Un Urano dispettoso dal segno del Toro potrebbe aver creato equivoci senza che nessuno di voi se ne accorgesse: ora che la questione è ritornata chiara e in ordine, proiettatevi con il vostro amore verso promettenti iniziative future. Sul lavoro, infine, quest’oggi sarete i beniamini del vostro capo. Un merito che vi siete guadagnati a suon di competenza. Plutone e Nettuno spianano i vostri passi e vi consentono di arrivare in alto.

La Luna, ideale madrina dei sentimenti, dell’espansività emozionale, è felicemente nel vostro segno. E, per questa giornata di mezza estate vi rallegra la mente, lo spirito e il fisico. Anche Mercurio, Giove e il Sole sono positivi per i Pesci e vi donano un tono energetico e vitale di tutto rispetto, accompagnato da un bel senso dell’umorismo. In amore, risolvete una questione riguardante un viaggio, da realizzarsi presto insieme col vostro partner e, con grande facilità, assaporate già i momenti che caratterizzano l’itinerario e le zone che toccherete. Sul lavoro, infine, quest’oggi svolgerete la vostra attività con tranquillità, riuscendo a dare una mano a un collega, arrivato da poco in ufficio, che è ancora inesperto e impreparato.