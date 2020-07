Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 luglio.

Il quadro di questa giornata di inizio luglio è discreto. Marte nel vostro segno continua a inviarvi vere e proprie benedizioni e queste fanno sì che il vostro segno, da sempre considerato fortunato, non veda smentita la sua fama. Nella vita sentimentale, il calore umano che vi contraddistingue conquista la simpatia di una persona che avete conosciuto da poco. Se festeggiate il compleanno dal 31 di marzo al 6 di aprile, aprite il vostro cuore alle novità. È possibile che un nuovo amore bussi alla vostra porta. Infine, per quanto riguarda la gestione delle finanze, non fatevi prendere da scrupoli: per il vostro benessere potete anche spendere più del dovuto.

È una giornata in cui potrete risentire ancora di qualche piccola contrarietà dovuta a vari pianeti che sono disposti in orbita dissonante. In amore, un luminoso Marte vi guarda di buon occhio. Nello specifico la vita erotica vi permette di evadere da una realtà non sempre comoda, facendovi raggiungere quella serenità interiore che è la base della sintonia con il vostro partner. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, sebbene avreste preferito risparmiare, guardate avanti e non vi fate problemi: presto recupererete quanto speso.

Un insieme di pianeti, proprio in questa giornata, vi permette di raggiungere traguardi da tempo agognati. Marte e Mercurio nei segni amici dell’Ariete e del Cancro, sono infatti in angolo benefico e vi consentono tempismo, rigore razionale e lucidità nelle scelte. In amore, Nettuno continua a guardarvi imbronciato e spunta un po’ delle vostre armi nell’eros, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 13 del mese di giugno. Avete tanti progetti molto intriganti in mente, ma questo non significa che dobbiate trascurare chi vi vuol bene. Attivatevi e recuperate il rapporto, che nella vostra vita viene al primo posto: anzi è al di sopra di tutto e di tutti. Per quanto riguarda il lavoro, infine, cercate il prezioso consiglio di una persona amica per trovare le risorse necessarie in un’iniziativa che vi sta entusiasmando.

Splende Mercurio nel vostro segno e vi infonde un’intuizione quasi magica. Ogni vostra azione si colora di uno spessore e una profondità di pensiero che nasce da una visione complessa e profonda del reale. In amore, Saturno è ancora in angolo dissonante dal Capricorno. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 20 al 23 luglio vi potrete sentire rimproverati da parte della vostra dolce metà, perché non siete del tutto partecipi alla relazione di coppia. Sforzatevi di migliorare i vostri slanci emotivi e non vi trincerate dietro scuse, accampando impegni lavorativi e scadenze improrogabili. In serata la situazione potrà migliorare grazie a una ritrovata sintonia che saprete poi ricreare. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, i componenti della vostra famiglia, figli, coniuge, fratelli, sono un po’ troppo spendaccioni? Provate a fargli notare, con garbo, che i soldi si conquistano con fatica e vedrete che qualcosa cambierà.

Urano ancora dissonante tende a limitare in parte alcune vostre iniziative. Si tratta, però, solo di armi spuntate, propositi che rinvierete all’indomani. La famiglia ad esempio vi impegna non poco, specie se siete genitori e se avete bimbi piccoli da crescere. In amore, Marte in Ariete può rendervi polemici con la persona amata, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 23 al 29 luglio. Sapete come prendere chi vi vuol bene e potete guadagnarvi, con la vostra esplosiva solarità, la sua completa fiducia. Chi di voi è un cuore solitario, si proietti nei cambiamenti che il presente gli offre, accettando inviti a feste e a uscite fuori con persone nuove e diverse. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, ricordate che Urano è sempre contrario dal segno legato al denaro, il Toro, e vi invita oggi a stare attenti con le spese.

Cielo di luglio in cui i vostri entusiasmi si innalzano alle stelle, con il team Sole - Mercurio in ottimo aspetto per il vostro segno. In amore, i giorni trascorsi con la persona amata sono stati molto appaganti. Saturno, in aspetto benefico, se festeggiate il vostro compleanno dal 18 al 23 agosto, vi fa capitalizzare questi momenti trascorsi assieme consolidando il rapporto e riempiendolo di maggiore spessore. Chi è ancora in cerca dell’anima gemella non si chiuda nelle frequentazioni rassicuranti di sempre e si lanci nel mondo dei social media con più fiducia. Infine, se i vostri figli spendono un po’ troppo? Non vi lamentate e agite di conseguenza. Cercate si insegnarli l’importanza del denaro sudato e guadagnato con fatica.

Divertimento e allegria, sulla scia dei giorni di fine giugno, vi accompagnano anche in questo inizio di luglio. In amore, vi lasciate trascinare dalla vostra dolce metà in una gioiosa dimensione di gioco e di ilarità. Condividete, inoltre, interessi culturali e artistici oltre che mondani e socialmente di un certo prestigio. La complicità che riuscite a instaurare con la persona amata sfiora la perfezione, specie se appartenete alla prima decade. Cercate di non cedere nella tentazione di capricci e futili vanità, che potrebbero alterare questo quadro armonioso. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, sappiate che quest’oggi vi potreste abbandonare alla vostra tipica tendenza a spendere in modo del tutto spensierato. La configurazione generale dei pianeti vi assicura le risorse per farlo, ma sappiate ad ogni modo mettere un freno.

Profilo dei transiti planetari radioso e carico di fortunati presagi. Sole, Nettuno, Plutone, Saturno, sono tutti lì per sostenervi. In amore, l’approccio che date alla relazione in questa giornata d’estate è di tipo sentimentale e non passionale. Luna e Nettuno vi stimolano a interessarvi alla parte romantica del rapporto e vi impongono di entrare nella profondità delle emozioni. La vostra dolce metà vi corrisponde pienamente riempiendovi di un notevole e intimo appagamento. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, vi accorgete che siete riusciti a risparmiare risorse e state meditando su come far fruttare i vostri soldi.

Inizia la giornata e voi vi godete una meritata soddisfazione dopo le fatiche dei giorni scorsi. In amore, Marte nel vivace Ariete e Venere in Gemelli vi rendono irrequieti, spingendovi a non saper scegliere, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 25 e il 30 di novembre. Rinviate, se il vostro cuore ancora vacilla, di qualche settimana le decisioni importanti che vi vengono chieste da un punto di vista sentimentale. Se veleggiate invece verso una tranquilla vita di coppia, non date per scontate le espressioni di affetto che vanno dimostrate quotidianamente a chi vi vuol bene. Sul lavoro, infine, potete essere contenti che i nuovi introiti che ricevete dalla vostra professione vi consentono una maniera più disinvolta di gestire le spese, in particolare se siete nati nella seconda decade del Sagittario.

Saturno, rientrato oggi nel vostro segno, guida il buon esito di questo inizio luglio, specie se siete nati nella terza decade. In amore, mettete lievemente tra parentesi i vostri bollenti spiriti e vi dedicate alla parte più tenera, delicata della relazione. Il vostro partner è affamato di coccole, di dimostrazioni d’affetto che siano visibili ed espresse a chiare lettere. Non vi tirate indietro, facendo emergere la parte arida del vostro segno. Freddi sessualmente non lo siete per nulla, ma, piuttosto avete una gran difficoltà ad abbandonarvi ai sentimenti e agli slanci emotivi. Anche voi avete un cuore e, quando volete, sapete dimostrare che batte. Infine vi lasciate andare a spendere più soldi del previsto e non sapete darvene una ragione. Ma, se questo vi dà più gioia, che importa?

L’astro dell’amore, Venere, è per tutta questa giornata ancora ospitato nel segno amico dei Gemelli. E illumina il vostro cammino, rendendo più vividi i colori e le situazioni che vi si parano davanti. Per quanto riguarda la vita sentimentale, siete un po’ stanchi e demotivati e un irresistibile gusto per l’avventura amorosa vi prende, anche se siete in un legame serio e stabile. Come fare a conciliare la vostra tendenza alla stabilità e al rigore con la sete di scoperta e la voglia di mettervi alla prova? Per quanto riguarda la gestione delle finanze, i risparmi degli ultimi tempi vi permettono di fronteggiare acquisti inattesi: cercate di non dateci troppo dentro.

Configurazione dei transiti sempre discretamente positiva anche perché il vostro governatore ideale, Giove, è in una posizione felicissima, in Capricorno, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 15 e il 19 di marzo. In amore, pur con Venere contraria, il calore che dimostrate con la persona amata vi aiuta ad annullare alcune nubi che si erano originate nel vostro rapporto. Scoprite una sintonia notevole con il partner, a iniziare dalla serata, che vi regala una dimensione di coppia molto intima e con uno scambio di delicate tenerezze. Sul lavoro, infine, un’intima soddisfazione vi arriva in ambito professionale. Avete dato tanto, siete stati bravissimi: ora i colleghi e i capi vi danno conferma del vostro valore. In special modo se siete nati nella terza decade.