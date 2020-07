Oroscopo del 1 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1 luglio.

Il pianeta dell’amore, Venere, ospitato in una zona dello Zodiaco per voi molto congeniale, vi prepara grandi soddisfazioni emotive. In amore, infatti, la vostra chiarezza fa sì che il rapporto con la persona che avete accanto sfiori la perfezione. Risolverete una delicata situazione familiare, che interessa il vostro partner, con garbo e buon senso, facendo affidamento appunto sulla trasparenza e sul dialogo. Per quanto riguarda la vita professionale, predisponete con tutto il vostro spirito volenteroso un progetto che vi stimola e vi entusiasma. Marte è il segreto ispiratore di idee geniali che potrete portare a compimento grazie all’aiuto di persone di vostra fiducia.

La Luna è in una zona dello Zodiaco non proprio rilassante. Il luminare notturno si trova nello Scorpione, segno in contrasto con il vostro. Dovrete mettere in conto qualche tensione familiare nella giornata di oggi e in quella di domani. In amore, potrebbe saltare una gita fuori porta con la persona amata. Non fate tante storie e riorganizzate al più presto un altro weekend. La capacità che mostrate di superare l’imprevisto vi avvicina ancor di più alla vostra dolce metà. Sul lavoro, infine, non vi fissate su un impegno che non siete riusciti a portare a termine nei giorni scorsi. La prossima settimana avrete nervi più distesi ed energie per concludere rapidamente.

Bella configurazione astrale, inaugurata da Venere nel vostro segno, che accompagna l’inizio di luglio. Spumeggianti, ironici e seducenti, avrete la sensazione di avere il mondo ai vostri piedi. In amore si registra un grande momento di concordia tra le coppie che condividono un legame sentimentale di lungo periodo. Venere dona atmosfere di intesa erotica e di fusione emotiva. Per quanto riguarda il lavoro, se avete abbracciato la libera professione e fate un mestiere collegato con il commercio, vi risulterà molto facile concludere un affare che nei giorni scorsi vi aveva tenuti un po’ in tensione.

Pianeti bendisposti vi regalano un inizio mese sereno. D’altronde luglio è il vostro periodo dell’anno preferito. In amore, Urano e Nettuno vi forniscono un’energia formidabile per quanto concerne l’ardore erotico, che diventa il carburante dei vostri incontri sentimentali. In particolare se appartenete alla seconda decade del Cancro. Infine, se siete liberi professionisti o fate un lavoro connesso con l’arte, la moda e l’immagine, il transito di Nettuno in angolo ottimale col vostro segno vi dona guizzi di genialità che non dovete sottovalutare e potrete sfruttare per il futuro, specie se appartenete alla seconda decade.

Quadro dei transiti planetari che inaugura un mese centrale dell’estate per voi abbastanza discreto. È vero, c’è un pianeta, Urano, che, dal segno del Toro, tende a contrastarvi, ma solo per darvi stimoli ad agire. In amore, proprio Urano potrebbe favorire qualche tensione nella coppia, specie se nascete a luglio. Niente di grave, la vostra generosità e la volontà di minimizzare ogni dissapore rischiarerà positivamente il quadro. Piuttosto cercate di avvicinarvi al vostro partner lasciando da parte i vostri insopprimibili protagonismi e vedrete che non ci saranno più incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro, infine, meditate di fare il minimo indispensabile per rimandare ai giorni successivi le incombenze più gravose.

Inizia il mese centrale dell’estate in bellezza con quasi tutti i pianeti ben disposti per la Vergine. E se il buon giorno si vede dal mattino, questo mese di luglio si prospetta davvero promettente. Per quanto riguarda la vita sentimentale, se siete già occupati il Sole promuove l’armonia della coppia. Se invece siete ancora single, Giove e Plutone, pianeti lenti e potenti sulla ruota zodiacale, vi aprono a contatti nuovi rinnovando la vostra cerchia di frequentazioni. In questa fase, non vi fate condizionare dal vostro temperamento chiuso e a volte veramente molto selettivo e date modo alla fortuna affettiva di entrare nella vostra vita. Sul lavoro, infine, infaticabili come sempre, non vi stancate davvero mai. Oggi non vi fermate se non sarete convinti di aver prodotto qualcosa. E state sicuri che quel che avrete fatto sarà stato di ottimo livello.

La bella posizione di Saturno in Aquario e Venere in Gemelli, vi impone di dedicarvi ai rapporti interpersonali: dalla famiglia alle amicizie, dai legami affettivi a quelli occasionali. Proprio in amore, andate alla ricerca dell’intimità nel vostro rapporto ma il vostro partner potrebbe non essere completamente d’accordo con voi. Cercate di trovare un punto di incontro e sappiate essere generosi e dialoganti con la persona che avete scelto di avere accanto. Saturno stimola l’intelligenza e vi fa prendere alcune decisioni opportune. Sul lavoro, vi caratterizza una bella volontà di affermazione, sia che facciate un’attività autonoma o un lavoro dipendente. La Luna nel segno buon vicino dello Scorpione è ora la vostra paladina, pronta per farvi scalare le vette di significativi successi.

Giornata che vede l’esordio di un mese di luglio che per voi sarà abbastanza fortunato. Il Sole si trova nel Cancro, segno che intrattiene rapporti benefici con lo Scorpione e promette uno scorrere in armonia della giornata. Per quanto riguarda la vita sentimentale, risplende la vostra simpatia e vi fa amare ancora di più. Inoltre, note di desiderio erotico risuonano nella vostra coppia e vi fanno sentire una musica di totale completezza con la vostra dolce metà. Sul lavoro, infine, non cercate lo scontro con l’autorità costituita dei superiori e dei capi, specie se appartenete alla seconda e terza decade scorpionica. Il vostro atteggiamento diplomatico può tenervi al riparo da chi, a tutti i costi, vorrebbe creare dissidi e seminare polemiche sterili. Per fortuna la vostra intelligenza vi aiuta a rimanere distanti da tutte le provocazioni.

Comincia il mese cruciale dell’estate e si apre con un Marte in una zona per voi molto propizia, in Ariete. Quest’ultimo segno vi promette un buon equilibrio intimo e una salute di ferro. In amore, la giornata è contraddistinta da una nota di poesia che non guasta, sia che abbiate legami fissi e stabili o stiate intrecciando un rapporto occasionale. Nello specifico, la Luna vi invita a colorare di romanticismo gli incontri che si verificano, non solo oggi, ma anche in tutto il resto del mese. Per quanto riguarda il lavoro, infine, il buon rapporto che avete stabilito con i vostri capi vi dà grande forza nel continuare il lavoro con il massimo impegno e la più totale dedizione. Nei prossimo giorni, in ufficio, Giove e Marte saranno i vostri protettori instancabili.

Cogliete il bello della stagione estiva. Il vostro pianeta governatore, Urano, vi sorregge dal segno fidato alleato del Toro e vi promette scintille tanto in campo familiare quanto in campo sociale. In amore, Plutone e Nettuno vi danno oggi una grossa mano perché la vostra vita di coppia viaggi a gonfie vele. Sul lavoro, infine, da veri stakanovisti non lasciate passare neppure un minuto senza far nulla. Specie se siete nati tra il 9 e il 12 gennaio, proprio grazie a questa attitudine, riuscite a portare a termine una scadenza che vi aveva stressato.

Venere e Marte nel segno amico dei Gemelli e in quello dell’Ariete vi ravvivano la giornata, promettendovi una fase di maggiore tranquillità dopo un periodo piuttosto faticoso e frenetico. In amore, avvertite un bisogno di tenerezze e di coccole. La responsabilità è di Venere che vi sorride dal segno amico dei Gemelli. I legami solidi ricevono una felice iniezione di romanticismo che si presenterà associato a una felice predisposizione per le atmosfere e gli stati d’animo particolarmente “lirici”. Sul lavoro, infine, la tenacia e l’energia intellettuale che ci mettete vi aiuta a sbrigare alcune incombenze lasciate in sospeso.

Prima giornata di luglio che vi vede in un perfetto stato di salute psicofisica. Urano e il Sole occupano i segni vostri fidati alleati di Toro e Cancro e potenziano le vostre performance tanto sul piano della resistenza che del tono vitale. Anche Plutone vi sorregge e, dal segno amico del Capricorno, vi permette di non farvi scalzare da chicchessia. In amore, Nettuno in orbita positiva favorisce una completa intesa emotiva con la vostra dolce metà. Anche la sfera erotica va alla grande, in special modo se siete single mietete successi di tutto rispetto. Sul lavoro, infine, ottimi aspetti di tutti i pianeti vi tengono per mano in questa giornata. Ne traete i massimi vantaggi specie se siete nati in febbraio.