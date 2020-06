Turismo, Coldiretti: "10 milioni di presenze in meno in Italia a giugno"

Completamente bloccati gli arrivi dei turisti provenienti da Paesi extracomunitari come Giappone, Cina e Stati Uniti. Una perdita di 1,8 miliardi di euro per il turismo Made in Italy

approfondimento Vacanze made in Italy, il 93% degli italiani rimarrà in patria Dieci milioni di turisti in meno nel solo mese di giugno. Un impatto drammatico sull’economia e sull’occupazione per il comparto della vacanza Made in Italy in cui operano 612mila imprese con 2,7 milioni di lavoratori. A fare il bilancio relativo al mese che, tradizionalmente segna l’inizio dell’estate, è la Coldiretti che evidenzia un calo del 54% rispetto allo scorso anno. Pesa l'assenza dei turisti americani Quasi 4 milioni di italiani hanno rinunciato a prendere le ferie a giugno per le incertezze, le preoccupazioni e le difficoltà economiche generate dal coronavirus che - sottolinea la Coldiretti - ha bloccato anche gli arrivi della gran parte degli oltre 6 milioni di turisti stranieri che scelgono questo mese per pernottare lungo la Penisola. Completamente bloccati gli arrivi dei turisti provenienti da Paesi extracomunitari come Giappone, Cina e Stati Uniti mentre segnali ancora troppo deboli arrivano da Germania e Nord Europa con la riapertura delle frontiere avvenuta da appena quindi giorni. Pesa particolarmente l’assenza dei viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti, i più affezionati all'Italia extra confini europei con 12,4 milioni di pernottamenti per una spesa, secondo Bankitalia, di 1,8 miliardi nel terzo trimestre del 2019.