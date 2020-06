Oroscopo di oggi 21 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 21 giugno.

Un cielo radioso accompagna la vostra domenica di inizio estate. La vostra forma fisica appare pure in ottimo stato, fate solo attenzione a non esagerare nei piaceri della buona tavola e del buon vino. Una compenetrazione emotiva totalizzante con la vostra dolce metà ve la dona oggi Venere. Approfittate di questo momento magico. Lavorate anche oggi di domenica? Vi mostrate collaborativi più del solito e i vostri capi vi danno merito.

Fate un passo per volta, ben consapevoli che per costruire qualcosa di solido ci voglia la pazienza di avanzare “mattone su mattone”, con decisa forza di volontà. Plutone e Giove, in ottimo aspetto dal segno amico del Capricorno, vi donano una fortunata combinazione di fascino erotico, audacia e capacità di strategia. Se svolgete una professione connessa col mondo dell’arte, Luna, Mercurio, Nettuno vi donano oggi l’apporto della competenza non disgiunta dal genio.

Affascinanti, mondani, irresistibili: così vi vuole Venere oggi nel vostro segno! Il luminare femminile, notturno, nel sentimentale Cancro, rimescola le carte per quanti di voi sono ancora single. Alcune consegne, se siete liberi professionisti, vi danno una certa ansia anche oggi? Non vi preoccupate, Mercurio benefico accorcerà felicemente i tempi.

Questa domenica il pianeta Giove, è ancora in orbita dissonante dal Capricorno vi provoca lievi contrasti nell’ambiente familiare. Il vostro cuore chiede di essere ascoltato! Non mettetelo in stand-by in questo momento che tutto attorno a voi è un’esplosione di luce, di colori e di musica. Un’aria un po’ scocciata vi caratterizza, se siete costretti a lavorare pure oggi.

La domenica estiva appare contrassegnata da alti e bassi, ma superabilissimi e che rientrano in una condizione di perfetta normalità. Al cuore non si comanda! E questo è certo. Voi lo sapete bene e non sapete resistere a una passione che vi invade con progressiva intensità. Lavorate pure di domenica? Se avete a che fare con una professione commerciale che si occupa di transazioni economiche, siate vigili nel tenere tutto quel che vi passa sotto controllo.

Vi godete questa bella giornata di inizio estate con la vostra consuete pacatezza, sobrietà, quell’affascinante self-control che tanto risulta caratteristico nel vostro modo di essere. Venere, dal segno dei Gemelli, vi rallegra la vita sentimentale, sia che abbiate un rapporto fisso e stabile, oppure che siate in fase di sperimentazione e in un rapporto occasionale. Se svolgete una professione nel giorno di domenica, le vostre qualità organizzative ricevono il plauso dei colleghi e dei collaboratori.

In questa giornata diventate più empatici col vostro prossimo, tanto da staccarvi un poco da uno dei difetti principali che spesso vi si rimprovera (non in tutte le Bilance, però): la superficialità. La sintonia che riuscite a conquistarvi con la persona amata è tutto merito della vostra predisposizione, oggi, a stupire e a non dare nulla per scontato. Le vostre virtù diplomatiche contribuiscono a far ritornare l’armonia nella vostra attività, se anche oggi lavorate.

Nuovo giorno d’estate che fa proseguire un weekend indimenticabile. Affermare la vostra personalità sembra essere diventato un imperativo categorico. La Luna, entrata nel segno amico del Cancro, vi apre a esperienze e novità sentimentali molto gradevoli, per voi che siete ancora “cuori solitari”. Chiudete pur questa domenica, con grande efficienza e professionalità, una questione lasciata ancora aperta e rimasta sul tavolo nei giorni scorsi.

Orizzonte radioso quel che si apre per voi in questa giornata estiva. La vostra forma fisica può accusare qualche piccolo acciacco. Non esagerate nei piaceri gastronomici. Condividere tutto insieme, questo potrebbe essere lo slogan che la configurazione astrale per il vostro segno espansivo vi suggerisce di fare con la vostra dolce metà. Lavorate anche oggi? Mostrate grande infaticabilità nel lavoro che vi rende un po’ stakanovisti.

Il tris composto dalla Luna, dal Sole e da Mercurio ancora disarmonico, può rendervi disattenti, non completamente lucidi e capaci di intendere quel che si sta svolgendo nel circostante. Pacatezza e volontà di venirsi incontro serenamente, questo è uno dei vostri diktat nell’espressione dei sentimenti. Anche oggi al lavoro? Dimostrate di essere dei grandissimi professionisti, tanto se fate un lavoro dipendente quanto se avete scelto un’attività libera.

Costellazione planetaria attuale che vi stimola alla mondanità, a immergervi in un contatto con gli altri genericamente più vivace, frizzante, dedito alla vita sociale. Urano continua a transitare in Toro e negativamente per il vostro segno, procurandovi una fase di irrequietezza amorosa. La capacità di maneggio del denaro ritorna utile per gestire somme che vi sono arrivate e allo scopo di organizzare un viaggio con amici.

Un nuovo giorno di piacevole passaggio alla stagione estiva vi attende. Chi di voi si interessi o pratichi sport, specie se a contatto con l’acqua, ha ottime possibilità di ritemprarsi e di ottenere ottime performance. Non trascurate un interesse sentimentale che qualche tempo fa aveva toccato le corde della vostra emotività. Avete una congenita propensione alla timidezza, è vero, questo potrebbe rendervi poco decisi ad abbandonarvi all’amore. Lavorate anche oggi di domenica? Con tipica fermezza di polso, ma anche con la vostra indiscutibile gentilezza, riuscite a mettere a posto un collega un po’ invadente.