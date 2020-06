Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 aprile.

Saturno e Venere, transitano in posizione felice per l’Ariete. La posizione della Luna in Cancro vi porta tuttavia qualche inquietudine interiore e un effetto di nervosismo che potrete avvertire con i conviventi e le persone che vi sono oggi attorno. Niente di grave, in realtà. Un improvviso ritorno di fiamma vi mette in subbuglio il cuore. Ma è quello che desideravate ardentemente! Un problema nel luogo dove avviene la vostra attività consueta vi tiene più a lungo del previsto e vi fa perdere tempo che avreste dedicato volentieri ai vostri piaceri e agli hobby.

Qualche piccola discussione in famiglia non intralcia un quadro tutto sommato positivo, specie se nati dal 21 al 24 di aprile. Per quasi tutta la giornata Sole e Mercurio vi inteneriscono la vita sentimentale. Se siete ancora in cerca dell’anima gemella, i due corpi celesti vi donano un fascino molto suggestivo, speciale, decisamente “ammaliatore”. Sappiate approfittarne, specie se siete single e se siete nati in aprile. Un segno così intensamente lavoratore come il vostro non smette mai di essere operoso, sbrigando faccende domestiche e dedicandosi alla cura della casa, anche quando finiscono le ore d’ufficio.

Se nati in maggio Saturno vi dà un notevole slancio di calore umano. Siate più vicini alla persona amata che vi chiede una maggiore empatia. Venere nel vostro segno stempera tutte le tensioni donandovi sorrisi e empatia, specie se nati dal 2 al 12 giugno. In questa prima metà dell’anno avete mostrato quanto valete, avete avuto modo di mettervi alla prova e di far vedere le vostre abilità. Forse, avete pure imparato che “più si pensa come il capo e più si fa carriera”. Fate tesoro di questo motto.

Un potente Giove vi provoca oggi qualche mutamento imprevisto nel tono e nell’umore, specie se siete nati nella terza decade. Niente di grave, per voi ci vuole ben altro. Se siete ancora cuori solitari vi attende in questa giornata un colpo di fulmine che scuote una certa monotonia. Questo in special modo se appartenete alla terza decade. I risultati del vostro impegno in ufficio sono evidenti, i vostri capi non possono fare a meno di constatare quanto la vostra linea di rigore e di competenza ha saputo dare ottimi frutti, specie se appartenete alla seconda decade.

Allegri, vivaci, curiosi per tutto quel che accade attorno a voi: così vi vogliono la maggioranza dei pianeti in questa giornata d’estate. La romantica Venere ammorbidisce alcune tensioni rendendovi più sensibili e empatici con il partner. Se qualche discussione si era creata appunto nei giorni scorsi, in questa giornata avrete modo di allontanare qualsiasi incertezza. Viaggio breve con la vostra dolce metà in vista! I vostri figli erodono un po’ tanto dei vostri fondi? Chiudete un po’ anche voi i cordoni della borsa: avete sicuramente ragioni validissime per farlo! Impareranno il valore dei soldi e del lavoro.

Siete un carattere a volte troppo “tutto d’un pezzo! Sapete, tuttavia, che l’equilibrio è il vero baricentro della vostra vita e, in questa prima metà dell’anno, alcuni eventi privati potrebbero averlo provato a scuoterlo. Il Sole in Gemelli può mettervi oggi lo sgambetto in alcune conquiste passionali che avevate pensato di avere già in tasca. Se siete nati nella prima e nella terza decade, programmate meglio le vostre mosse e metteteci un pizzico di dolcezza in più. Vedrete presto risultati concreti. L’autorevolezza che sapete ispirare nel vostro prossimo, vi consente posizioni di potere e prestigio in ufficio, cui giustamente non rinunciate.

Il bilancio che fate su questa prima metà dell’anno è che il “raccolto”, pur con tutte le difficoltà, è stato, senz’altro, positivo, specie se nati in settembre. Cielo radioso sotto il profilo sentimentale! Venere illumina la vostra bellezza e il fascino. Una felice rotazione di incarichi e ruoli vivacizza la vostra routine lavorativa, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 14 ottobre. Vi adattate al rinnovamento che è in atto e non vi dispiace affatto. Valutate poi che si possa trattare di un’ottima occasione per osservare nuove prospettive, tentando brillanti salti in avanti nella carriera: da considerare con calma e in un’ipotesi tutta proiettata verso il futuro.

La giornata con la Luna positiva, presenta per voi un umore buono e un tono vitale discreto, questo vi consente di sentirvi in ogni modo soddisfatti e di ricaricarvi positivamente anche per i mesi che verranno. Vi accoglie sorridente questa giornata di giugno e vi invita a proseguire con ottimismo e allegria, concedendovi, se siete single, a chi da tempo vi sta facendo battere il cuore. La vostra timidezza potrà essere accantonata. Vi dedicate a un progetto di lavoro che vi aveva dato un po’ di preoccupazioni recentemente, e, grazie all’aiuto di un bravo collega, riuscite a completare la sua realizzazione con discreto successo.

Il vostro carattere solare, espansivo, accogliente, ha modo di dare prova della sua natura in questa giornata di giugno, sia che siate in una coppia stabile oppure se abbiate un legame occasionale. Chi di voi festeggi il suo compleanno tra il 28 di novembre e il 4 di dicembre sappia però moderare i suoi slanci. Potrebbero essere scambiati per possessività. Saturno e Giove prevedono un avanzamento di carriera e, probabilmente questa metà dell’anno, ve ne danno i primi annunci. Le maggiori responsabilità che acquisite non vi spaventano e corrono parallelamente a un aumento di prestigio e, di maggiori conseguenti introiti.

Siete a un punto di svolta indubbiamente positivo, ma in cui avvertite una necessità di revisione nella vostra vita. Un lucido Plutone vi preserva da avventure emotive troppo azzardate, non condotte con il sostegno del vostro consueto buon senso. Giove protegge i vostri affari essendo in solida congiunzione al vostro segno. Consolidate i vostri recenti punti di riferimento professionale e, con sagge operazioni economiche, sistemate per bene i vostri interessi patrimoniali. Questa ipotesi previsionale è più valida se siete nati nella terza decade.

Verve ironica e forza di decisione: ecco ciò di cui vi servite per affrontare questa giornata, con piglio risoluto, senza aver paura di ostacoli sulla vostra strada. Passioni entusiasmanti si delineano all’orizzonte se siete single e vi riscaldano il cuore, ma sappiate mettere sempre la vostra lucidità di giudizio e l’aderenza alla realtà al primo posto. C’è la necessità di rinegoziare i patti in ambito lavorativo, dato che l’impegno recente, il senso di responsabilità dimostrati, sono stati notevoli. La vostra professionalità, riconosciuta sul campo da ottime conferme pratiche, si conquisterà il merito, molto presto, di una gratificazione economica.

Sappiate pazientare per ora, un raccolto ideale ricco sta per arrivare e farvi vedere come in questi primi sei mesi dell’anno avete agito per il meglio e avete lavorato sodo. Passione e sentimento non si contrastano oggi tra di loro, invitandovi a seguire le loro sollecitazioni con il vostro tipico carattere romantico. Una chiusura in ordine dei conti vi consente di aggiustare un rapporto con un vostro capo che si era ultimamente un po’ reso difficile. Se siete nati nella terza decade, vi fa gioco anche un piglio vincente che stupisce i vostri colleghi.