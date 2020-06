Oroscopo di oggi 19 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 19 giugno.

Una bella costellazione zodiacale vi regala i suoi favori e vi fa brillare gli occhi con un improvviso colpo di scena della buona sorte. La Luna, Venere e il Sole uniti in Gemelli, immettono in voi una tale voglia di provare emozioni, il piacere di rischiare e uno speciale vigore fisico. Lavoratori attivissimi, siete ben consapevoli che “chi fugge la fatica, fugge la fortuna” quindi vi adoperate affinché ogni frammento del vostro tempo sia colmato da opere produttive.

Orizzonte dei transiti planetari molto positivo che oggi vi assiste, permettendo a molte vostre intenzioni di arrivare alla destinazione prescelta. Plutone, insieme a Nettuno, solletica il gusto di piacere e affina la tendenza all’eleganza in cui siete veri maestri. In uno scenario sociale non proprio easy per l’occupazione e la possibilità di crescita professionale, voi costituite una felice eccezione.

Atterrate volteggiando come una piuma quest’oggi, sentendo subito un’aria nuova, diversa, percependo che le vostre possibilità di movimento fisico e mentale sono, come a voi più piace, svariate. Siete in cerca dell’anima gemella? Non disdegnate di cercare anche nel mondo dei social media! Nella vostra attività l’arte della diplomazia (in cui sapete essere fini maestri), vi faciliterà l’operazione e vi guadagnerà la stima dei capi e dei colleghi.

Profilo dei transiti positivo. Scoprite che il piacevole comfort nel nido o la rassicurante dimensione degli amici di sempre, da frequentare in completa libertà, costituiscono l’autentico lusso della vita! Soddisfazioni vi arrivano dal settore sentimentale, sia che siate in una coppia stabile sia che siate ancora alla ricerca del grande amore. La stima per la validità del vostro lavoro che ricevete oggi in ufficio, è un vero raggio di sole e vi stimola.

Una scena planetaria stimolante vi spinge oggi a uscire allo scoperto e ad osare. Non vi piacciono le relazioni superficiali, i flirt, i rapporti dove si misurano protagonismi e vanità. Lo dimostrate allontanando una persona che inizialmente vi aveva convinto. Il vostro talento professionale non si discute e lo toccano con mano colleghi, collaboratori e chi è al di sopra di voi.

Nuovo giorno di giugno che si apre con grandi speranze e il sorriso di un ambiente familiare accogliente, base essenziale del vostro equilibrio. Mercurio in aspetto positivo col vostro segno dal Cancro, vi fa dedicare molte energie nella cura del sentimento più vicino a voi. Una felice disposizione celeste di Plutone e Urano, astri di potente svolta nella vita, vi favorisce nelle vostre mete professionali.

Mercurio dissonante provoca una leggera irrequietudine tra le pareti domestiche, luogo in cui dovrete fronteggiare qualche malumore dei vostri conviventi. Niente di grave in realtà! Quando volete, sapete essere anche voi, avvolgenti, sentimentali, rivolti alla parte emotiva dell’amore, più che a quella fisica. Sul lavoro, mettete in moto tutta la vostra buona volontà e, “in quattro e quattro otto”, vedrete che la meta non è così lontana come sembrava inizialmente.

Plutone, Nettuno, Giove, Marte e Mercurio sono i vostri assi nella manica per rivoluzionarvi la vita. Si rinnovano i desideri e una certa irrequietezza anima la vostra indole da esploratori. Il fascino mondano che sprigionate in questa giornata d’inizio estate, salirà alle stelle. È un momento di svolta nel lavoro: tutto sta prendendo un’altra direzione.

Oggi siete costretti ad adattarvi alle nuove circostanze. Siete rimasti incantati da uno sguardo che vi ha colpito qualche tempo fa? Muovetevi e dichiaratevi. È l’attività lavorativa a venire coinvolta dai venti di cambiamento che stanno fendendo l’aria: vi si richiedono inventiva, abilità tecnica e disponibilità alle nuove collaborazioni.

Lo Zodiaco intreccia per voi una vera e propria danza planetaria con l’intento di smuovere e rinnovare vigorosamente ciò che era in attesa di una svolta. “Il silenzio è d’oro” in amore: il vostro ascolto attento, delicato, generoso, sarà lo strumento migliore per sedurre chi desiderate. Non vi date più di tanto pena se un vostro collega vi ha risposto male, andate avanti per la vostra strada.

Influenzati da una benevola congiunzione di Luna, Venere, Sole nei Gemelli siete deliziati oggi da tutto quel che vi gira attorno, specie se siete nati nella seconda decade. Un’insolita “voglia di tenerezza” vi invade. Se siete single la vostra ricerca dell’anima gemella si fa più seria e meditata. Il Sole si muove in angolo benefico dai Gemelli, segno dello sviluppo delle iniziative concrete, aprendovi nuove possibilità realizzative.

I vostri pianeti signori, Giove, nell’amico Capricorno e Nettuno nel vostro segno, continuano oggi a spalleggiarvi con tutto il loro vigore, innalzando il livello della creatività, la feconda intuizione, la sensibilità umana, ma anche estetica. È un momento decisamente sì per l’amore. Se non avete trovato la persona giusta, vi divertite tuffandovi in tanti piccoli e inebrianti flirt. Risolvete in questa giornata finalmente una questione patrimoniale che vi dava un poco noia.