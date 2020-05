Oroscopo del giorno, le previsioni di oggi 30 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 maggio.

Molti corpi celesti sono dalla vostra parte questo sabato. Ottime imprese sportive e in palestra sono in arrivo, se vi vorrete dedicare all’esercizio fisico. Siate chiari ed espliciti nelle vostre richieste e usate sempre una delle vostre doti fondamentali di questo periodo, vero dono del cielo: la capacità di sintesi.Uno strepitoso aspetto celeste vi spiana la strada della vostra carriera professionale, che si illumina di nuovi punti di approdo e successive tappe da superare.

È Mercurio nell’amico Cancro il corpo celeste che maggiormente vi sostiene e vi riserva le più eccitanti sorprese di questa giornata, tanto in campo familiare che in ambito sociale e amichevole. Riuscite a conoscere una persona che vi incuriosiva e con cui volevate entrare in contatto da tempo. Per un attimo abbandonatevi allora senza paura alle emozioni. Se svolgete una professione che richiede intensi contatti sociali, potrete contare su occasioni importanti di relazione e di contatto.

Un quadro dei transiti di questo sabato di fine maggio abbastanza esaltante Amicizie e contatti col vostro prossimo sono al top. Siete al centro di scambi, di una rete di relazioni che sembra costruita apposta su misura per voi. Venere e Saturno vi invitano a salire su una giostra di nuovi stimoli e incontri tanto in campo prettamente sentimentale che sessuale. L’attività professionale vi dà plateali soddisfazioni con i pianeti della riuscita nella carriera, in splendida posizione.

Firmamento astrale molto incoraggiante. Verve, prontezza di battuta, capacità di comunicazione vi assistono, consentendovi di brillare tanto in famiglia quanto in svariate situazioni sociali. La forma fisica è piuttosto discreta. Avendo sistemato una faccenda delicata coinvolgente la famiglia d’origine, potete ora tuffarvi nell’organizzazione di uno splendido fine settimana con la vostra dolce metà. Se fate un lavoro intellettuale il lucido Mercurio, sempre in angolo armonico, vi promette di arrivare a tagliare alcuni traguardi abbastanza agognati.

Saturno e Urano in angolo dissonante vi provocano oggi qualche inciampo in campo familiare e nei rapporti interpersonali in genere. Gli astri vi suggeriscono le pratiche orientali ideali per i vostri gusti un po’ estrosi, come lo yoga, il tai chi chuan, l’aikido. Siete in una relazione affettiva nata da poco che vi sta prendendo pian piano, sempre di più? La Luna vi invita a non aumentare i vostri slanci e a lasciare spazi di azione e libertà all’altro. Saturno può questo sabato contribuire a non farvi essere precisi, puntuali o, a non consentirvi di rispettare le committenze nei tempi prestabiliti.

Arriva il sabato e vi vede in ottima forma fisica e mentale. Se siete intenditori di arte e cultura, potrete partecipare a avvenimenti particolarmente attraenti sul piano culturale e di rilievo artistico in questa giornata. L’organizzazione del fine settimana con la vostra dolce metà vi assorbe completamente quest’oggi, trovandovi poi, alla fine, soddisfatti di quel che siete riusciti a realizzare. Un ottimo investimento che ha tutta l’aria di essere fruttuoso cattura la vostra attenzione. Non ponete tempo in mezzo e lo acchiappate.

Giunge il fine settimana e vi trova in una felice condizione di spirito. Se siete single non smettete di guardarvi attorno! Concludete gli impegni settimanali con garbo ed efficienza. Il Sole è il corpo celeste che vi assiste nello svolgimento di pratiche noiose che avevate messo da parte alcuni giorni fa. I rapporti con i capi sono all’insegna della disinvoltura unita al rispetto e all’equilibrio dei ruoli da ambo le parti.

Un gruppo di forze planetarie dissonanti può crearvi questo nuovo giorno qualche lieve intoppo nei rapporti sociali e familiari. Cercate di prendere appuntamenti con poche, ma fidate persone, senza disperdervi in rivoli di contatti che, alla fine, non realizzano nulla. Fascino e bellezza fisica sono alle stelle, non si discute, specie se appartenete al gentil sesso. Ora potete, con il romanticismo in voi connaturato, conquistare chi in passato vi aveva resistito. C’è chi tenta la vostra pazienza sul posto di lavoro. Non vi curate più di tanto: il vostro equilibrio intimo non ha prezzo.

Il weekend che vi si prepara è denso scoppiettante di novità e colmo di stimoli positivi e intriganti, sotto tutti i punti di vista. Gli astri vi raccomandano soltanto di non eccedere in protagonismi che potrebbero costituire l’unica nota stonata dell’intera giornata. Se siete in cerca dell’anima gemella in questo weekend gli astri vi provvedono di tutto quel che vi può servire per arrivare al risultato che desiderate. Rapidità di esecuzione e tempi rispettati in maniera impareggiabile, sono le parole chiave che risuonano e vi fanno chiudere la settimana in perfetta efficienza.

Organizzate la vostra vita in maniera razionale e coerente. In famiglia, con le amicizie più care, con i vostri affetti più autentici, sapete ritagliarvi uno spazio di delicatezza, di affabilità, di calore umano. È un momento in cui sarà necessario rinforzare l’intesa con la vostra dolce metà, sia da un punto di vista erotico che sotto il profilo mentale. Una Luna vostra amica può oggi sostenervi con una delle sue qualità più apprezzate: la memoria.

Una fortunata triangolazione astrale tra il Sole, Venere e Marte vi manda vere e proprie benedizioni celesti. Urano continua ad esservi ancora ostile: cercate di usare sempre parole che siano dette a ragion veduta, o privilegiate l’ascolto alla parola con chi vi interessa sentimentalmente. Discreti introiti economici, che provengono dalle vostre fatiche lavorative, sono in arrivo.

Il fine settimana vi vede in una condizione psicofisica soddisfacente. In famiglia e nelle amicizie di antica data sarete però chiamati oggi ad attutire alcuni contrasti, a regolare, armonizzando, alcuni momenti di convivenza con i vostri parenti e conoscenti. Un potente gusto per l’avventura si impadronisce di voi oggi e vi stimola a cercare occasioni di nuovi incontri seguendo il vostro istinto infallibile. Un affare particolarmente vantaggioso vi fa drizzare le antenne.