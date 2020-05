Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 maggio.

Nel settore delle amicizie vivete uno stato di autentica grazia: corteggiati e desiderati da tutti, riuscite a gestire i gruppi in cui trovate una sintonia maggiore senza creare “accavallamenti”. Il Sole in Gemelli in angolo armonico vi apre a nuove conoscenze che potranno rallegrarvi il cuore quest’oggi specie se siete nati dal 24 al 30 di marzo. Il vostro carattere espansivo vi porta a non essere troppo equilibrati nei giudizi sui colleghi: usate maggiore oculatezza.

Un Saturno un po’ dispettoso, ancora per questa giornata, vi caratterizza con alti e bassi nel tono e nell’umore, specie se siete nati in aprile. Prendetevi una pausa dagli impegni mondani, dai pensieri che riguardano il lavoro e dedicatevi ai vostri interessi preferiti. Se siete single, il vostro savoir-faire è il magico ingrediente di un fortunato incontro sentimentale che vi farà saggiare nuovi strumenti di seduzione. Avete lavorato bene negli ultimi tempi: ora vi potete permettere anche di essere più tranquilli e pacati negli impegni che ancora vi aspettano.

Vi godete la calda giornata di primavera facendo perno sulla vostra vivacità caratteriale, la spigliata disinvoltura, la versatilità che sapete dimostrare in campo amichevole. La luminosa Venere vi dona una marcia in più, specie se siete nati nella seconda decade. La fiamma della passione, in relazioni antiche, rinnovate o di recente costituzione, per voi, di certo non si spegne! Riuscite a fronteggiare egregiamente vari impegni professionali, ottenendo il plauso dei superiori e dei colleghi.

Una splendida posizione della Luna ora nel vostro segno, vi porta ad essere particolarmente espansivi e sensibili con l’ambiente circostante, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 luglio. In amore, c’è nell’aria un ritorno di fiamma. Se avete ancora il cuore libero preparatevi a capire cosa succede dentro di voi e cosa è rimasto in voi della precedente relazione. Sul lavoro la Luna, vi riempie la borsa di guadagni che provengono dalla vostra attività concreta; voi li gestite togliendovi anche piccoli capricci e sfizi che desideravate da tempo.

Fascino e bellezza fisica non vi mancano. La vostra simpatia e la capacità di essere concilianti vi aprirà oggi molte porte. Solo se siete nati dal 24 al 29 luglio, con Saturno contrario, potrete sentire piccoli disturbi che toccheranno il livello di comunicazione tra voi e i vostri conviventi. Se siete in cerca dell’anima gemella, frequentate in questa giornata i social media più disparati, potrebbero mettervi in contatto con persone nuove. Urano in angolo dissonante vi rende un po’ svagati con i vostri colleghi. Per fortuna in questo periodo gli impegni lavorativi non sono così pressanti.

Il vostro senso pratico si rivela particolarmente apprezzato dai conviventi questa giornata in famiglia. Sarete accoglienti, sensibili, ricettivi con la vostra dolce metà per merito di una Luna a voi favorevole che vi rende particolarmente dotati oggi di queste qualità. Se il vostro cuore è ancora libero, tenete d’occhio alcuni nuovi contatti che parenti e amici vi propongono. È possibile che tra queste nuove conoscenze possiate trovare la persona che fa per voi. I vostri figli vi fanno spendere tanto? Con tutta la dolcezza di cui disponete, direte quei “no” che aiutano a crescere e a maturare.

Il Sole e Venere vi garantiscono una giornata all’insegna del buonumore e di un’efficienza fisica abbastanza invidiabile. Nel caso il vostro cuore sia libero, potete lanciarvi nel corteggiamento di chi vi ha affascinato nei giorni scorsi. Saturno, vi dona l’energia vitale che ci vuole per sentirvi sicuri di voi stessi e affrontare diverse imprese. Date aiuto oggi a un collega in difficoltà tecniche con il vostro classico spirito altruista. E vi trovate presto accanto un amico fidato pronto a ricambiare il favore.

Se appartenete alla terza decade, un cielo di primavera rallegrato da Giove, vi dona un fascino particolarmente vincente. Siete presi da un nuovo legame sentimentale? Malgrado i fuochi d’artificio che la coppia manifesta, Saturno in angolo contrario dal segno dell’Aquario, vi invita a sottoporre ancora a un esame la storia. Una Luna benefica nel segno amico del Cancro vi rende particolarmente empatici nell’ambiente di lavoro.

Una bella giornata di fine maggio vi illumina il cammino. E la posizione di Saturno vi regala una fase particolarmente radiosa, sotto tutti i punti di vista e, specie se appartenete alla prima decade. La vostra dolce metà vi chiede maggiori tenerezze che voi molto volentieri ricambiate. Se siete single accettate un corteggiamento che apparentemente non vi stimola più di tanto. Andate spediti come un treno nella vostra attività, specie se fate una professione di tipo creativo, artistico o che ha a che fare con la comunicazione e la cultura.

Nettuno vi sorride, specie se siete nati nella terza decade. Si innalza il livello del tono e dell’umore e, per molti di voi, si apre una giornata magnifica in compagnia degli affetti familiari più sinceri. Non andate dietro ad alcuni capricci del partner in questa giornata e sappiate soprassedere, specie se appartenete alla prima e seconda decade capricornina. Forze planetarie contrarie solo per questa giornata, potrebbero irrigidirvi inutilmente creando la classica “tempesta in un bicchier d’acqua”.

Caratterizzata da una lieve stanchezza psicofisica, questa giornata di fine mese vi vede affaccendati in varie occupazioni. C’è bisogno di una maggiore partecipazione emotiva da parte vostra nella delicata sfera dell’unione esclusiva di coppia. La vostra dolce metà vi dona la gioia di un sentimento condiviso e totalizzante, ma richiede pure la vostra collaborazione attiva: sappiate dargliela. Venere vi chiede di essere generosi, anche con chi collaborate nel vostro ambiente di lavoro. Se siete nati nella seconda decade riceverete, in termini morali e affettivi, quel che state donando adesso con gli interessi.

La Luna transita oggi nel segno amico del Cancro proponendo uno continuazione di settimana che è all’insegna delle vostre prerogative e dei vostri desideri più autentici. Sentite il bisogno di coccole, di tenerezze, di un’affettività un po’ infantile da vivervi nell’intimo del nido. Giove continua a sorridervi, dal segno amico del Capricorno. Il vostro impegno indefesso vi consente di fare passi avanti di tutto rispetto nel vostro cammino professionale, in special modo se siete nati nella terza decade. Ve ne accorgerete presto quando chi di dovere vi farà presente i risultati che avete prodotto negli ultimi tempi.