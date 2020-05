Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 maggio.

Un ottimo Saturno si dispone in angolo favorevole dal segno legato ai rapporti interpersonali, l’Aquario, aiutandovi quest’oggi a trovare la strada giusta. In amore, vi ritagliate il tempo che serve da dedicare alla vostra metà accogliendo la sua richiesta di una romantica serata tête-à-tête. Se siete single potreste scoprire di essere contesi senza saperlo e di trovarvi nella delicata posizione di dover scegliere. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sulla scia di recenti mete raggiunte, con l’azione congiunta di Marte e del Sole, vi ponete obiettivi di ampio respiro.

Un nuovo giorno che vi potrà apparire con un carico di impegni un po’ gravosi. Ma la Luna, che entra nel vostro segno, vi induce ad essere intuitivi e sempre in forma per qualsiasi incombenza. In amore, quest’oggi, se siete in relazioni stabili oppure in legami solo occasionali, vi trasformate, pur conservando la tipica sobrietà, in “innamorati cronici”. Plutone è il carburante per far muovere la macchina dei desideri, garantendovi il meritato arrivo alla destinazione voluta. Sul lavoro, infine, Urano stimolato anche dalla Luna vi impone di seppellire l’ascia di guerra, anche se il vostro spirito battagliero vorrebbe vedervi in azione diretta a difendere le vostre prerogative.

Nonostante qualche piccolo fastidio, oggi potrete godere di un cielo sereno, pronto ad abbracciarvi benevolo. In amore, se la vostra vita sentimentale è solida, sarà il Sole nel vostro segno a porre le basi di un progetto di coppia molto desiderato. Sia esso una convivenza, l’acquisto di una casa insieme, la decisione di convolare a giuste nozze: ogni decisione prenderete sarà guidata da una scelta fortunata, per cui non vi potrete certo pentire. Sul lavoro, infine, è Saturno positivo a farvi “prendere il toro per le corna” e risolvere una questione professionale delicata, specie se siete Gemelli nati nella prima decade.

Prospetto dei transiti di questo nuovo giorno per voi abbastanza sereno. Il vostro umore si mantiene allegro e così anche il vostro tono. In amore, Luna e Nettuno, astri che decretano l’estro e la creatività, alzano per voi un sipario in cui far restare i vostri sensi incantati. Se cercate l’anima gemella, vi sorprendete a incontrarla negli sguardi e nei sorrisi complici di chi mai avreste sospettato. Infine, un perspicace Nettuno vi aiuta oggi in campo finanziario dove si delineano interessanti possibilità di impiegare il vostro denaro.

Urano vi costringere a prendere il timone di questa giornata, in cui sarete assistiti da una vigorosa sicurezza nei vostri mezzi, specie se siete nati in luglio. Per quanto riguarda la vita sentimentale, la luminosa Venere in Gemelli fa sbocciare l’amore all’improvviso, illuminando di pura freschezza la vostra primavera. Vi abbandonate così alla musica dei sentimenti senza esitazioni. Sul lavoro, infine, i successi ottenuti a costo di grosse fatiche vi hanno un po’ stancato. Urano vi ha fatto uscire allo scoperto con l’obiettivo di tenere testa a situazioni difficili. Ora godetevi il riposo del guerriero.

Quadro di questo nuovo giorno di primavera gratificato da transiti benefici, specie se appartenete alla prima decade virginea. In amore, sarete obbligati a uscire dai vostri rassicuranti recinti di placidità quotidiana. Non tiratevi indietro in questa giornata di fronte al richiamo del desiderio e, con naturalezza, offritevi all’eros. Ciò che chiedete è solo “pane, amore e fantasia”. Occhio soltanto al vostro classico, noto tallone d’Achille, la possessività, che, a volte, si può tramutare in furente gelosia. Per quanto riguarda il lavoro, oggi potrete contare su una particolare e decisa sinergia e voi ne siete l’elemento catalizzatore. Collaboratori, colleghi, superiori, si rivolgono a voi e vi ascoltano, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il giorno 15 e il 18 settembre.

Siete ancora in cammino, ma verso una strada di serena consapevolezza e di sicuri buoni risultati grazie a un ottimo Saturno. In amore, grazie al contributo di Venere nel segno vostro amico dei Gemelli, si materializza un “angelo azzurro” che può felicemente farvi perdere il controllo di voi stessi. Allacciate le cinture di sicurezza e, alla fine sarà Venere a convincere il vostro cuore a volare in alto. Per quanto riguarda il lavoro, invece, un radioso Sole funge da consigliere delle vostre azioni, che saranno guidate da una grande lucidità.

Previsione astrologica dei transiti di questa giornata in linea di massima positiva. Urano è nel Toro e, pur se in aspetto negativo, vi provoca in molte iniziate concrete e legate anche alla gestione del denaro. Sulla pista dei sentimenti avete Urano e Saturno che saranno pronti a sfidarvi nel compiere piroette e virtuosismi. In compenso, Nettuno, installato nel segno amico dei Pesci, vi ricompenserà di questa danza sentimentale, facendovi piovere un po’ di “polvere di stelle” che potrebbero dare alla vostra esistenza una dimensione quasi fiabesca. Sul lavoro, infine, quest’oggi saprete dimostrare di essere un segno “diverso” dalla norma, poiché possedete una particolare capacità di interagire con la realtà che prescinde da tutti i pregiudizi e, soprattutto, dalle strade battute.

Gioco dei transiti che vi predispone il terreno fertile per un resto della settimana dove poter coltivare le vostre ambizioni. In amore, il cielo valorizza la vostra bellezza fiera, regale, non comune e vi favorisce. Ora potrete avvicinare con successo chi vi sfuggiva da tempo, specie se siete nati dal 23 novembre al 4 dicembre. Nel luogo di lavoro, invece, se quest’ oggi vi viene rimproverato di non voler prendere posizione, non ve ne curate: con Saturno in Aquario, segno della logica, avete imparato la lezione della diplomazia.

Iniziate la giornata senza prendervi troppo sul serio, riuscendo a trovare il lato divertente, anzi proprio comico di alcuni avvenimenti che vi vedranno spettatori. In amore, un’angolatura astrale dissonante può darvi qualche piccolo problema di comunicazione con la vostra dolce metà, in special modo se siete nati nella terza decade. Provate a recuperare con un dialogo aperto, sincero, affettuoso: sicuramente qualcosa di positivo accadrà. Sul lavoro, invece, liberate la vostra intensa voglia di produrre, realizzare e dimostrare chi siete nel vostro ambiente. Raccoglierete frutti interessanti.

Teatro dei transiti odierni abbastanza buono, con diversi valori di Aria a spalleggiarvi. In Gemelli troviamo il Sole che continua a inviarvi i suoi buoni influssi di vitalità e di dinamismo. Mercurio, invece, sempre nel segno dei Gemelli vi rende più equilibrati e capaci di intervenire. In amore, non vi lasciate sfuggire un’occasione che, in campo affettivo o semplicemente anche soltanto erotico, può essere unica. Il vostro charme oggi è davvero alle stelle. Sul lavoro, infine, Saturno in lunga sosta nel vostro segno vi apre a un’attività che vi vedrà impegnati anima e corpo nell’ambito dove vi muovete abitualmente, in special modo se siete nati dal 21 al 25 di gennaio. Stanchi ma felici, sarete nel pieno di una febbre produttiva che non vi mollerà neppure un secondo.

Troviamo oggi un cielo per voi pesci che viene solcato da poche nuvole. La Luna nel segno del Toro potrebbe favorire alcuni piani che avevate messo in cantiere da tempo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, l’amore muove da sempre le vostre intenzioni e azioni: Nettuno è l’ispiratore del vostro romanticismo e della ricerca di relazioni che siano per la vita. Oggi andate, sì dove vi porta il cuore, ma riuscite a tenere anche ben fermo il timone della temperanza. Non naufragherete certo nel mare delle emozioni. Un lucidissimo Plutone vi tiene in sella con in mano le redini della razionalità. Sul lavoro, i sogni aiutano a vivere meglio, ma ridurre i vostri momenti di relax a favore di una promettente sfida professionale, vi donerà ancor più voglia di vivere.