Oroscopo di oggi 21 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 maggio.

Venere in Gemelli dà voce alle esigenze più profonde del vostro animo. Il cuore chiede di far ascoltare le sue ragioni, sia che siate in coppia o che cerchiate di trovare l’anima gemella. E sono ragioni che la razionalità non intende. Momento di stabilità per il vostro orizzonte economico.

La vita familiare si arricchisce di una condivisione più sentita, più partecipe tra i vari conviventi. In amore vi piacerà assaporare le passioni fino all’ultimo respiro, lasciandovi sfiorare da note di romantico abbandono. Se avete una relazione lunga e stabile, provvedete a organizzare un viaggio con la persona amata nell’imminenza dei mesi estivi.

Azione decisa e fermezza di polso vi aiutano nel lavoro ma non valgono in amore. Adesso dedicatevi a chi vi è accanto con tutta la dolcezza di cui disponete. Il tocco di estro che sapete immettere nella professione è il segreto del vostro successo. Avete davanti fruttuose collaborazioni che favoriscono ancor di più la creatività.

Un ardore erotico degno di una Eva Green (esponente del vostro segno) o di un Casanova, vi pervade. È fondamentale adesso dare a queste pulsioni lo spazio che meritano: sia che siate in una relazione di lungo corso o in un legame da poco fiorito e avviato. Avete messo da parte una bella somma grazie al vostro lavoro. Ora si pone il problema di come investirlo. Ricercherete il consiglio di persone competenti e procederete poi a concludere un affare che, nel tempo, si rivelerà altamente fruttuoso.

Se avete cominciato una nuova relazione d’amore, il Sole vi fa vedere questo rapporto come una vera e propria svolta, qualcosa che interviene per capovolgere e rivoluzionare l’esistenza sentimentale preesistente. Nonostante volete fare i duri, avete una bontà d’animo che non potete celare: sarete i soli, oggi in ufficio, a prestare aiuto disinteressato a un collega in difficoltà. A buon rendere la sorte vi restituirà poi, sotto altre forme, quanto ora state dando in modo così spontaneo e generoso.

Insieme alla luce della piena primavera vi arriva una scossa alla vita erotica. Mai come ora siete infaticabili. Le vostre qualità di gran lavoratori sono riconosciute e apprezzate. Nella gestione del denaro, amici fidati vi suggeriscono investimenti azzeccati come l’acquisto di un immobile che potrà rivelarsi fruttuoso.

È soprattutto la vita familiare a impegnarvi quest’oggi, specie se avete parenti o genitori anziani da seguire o figli piccoli da crescere e accudire. Momento variabile in ambito emotivo. Va chiarito che non siete dei "sentimentali puri". Riconoscere, però, quel che definiamo “amore vero” non vi sarà difficile. Avrete gioco facile nel dirimere contrasti nel contesto lavorativo.

Il legame di coppia va curato con attenzione: necessario offrire alla persona amata non solo la propria carica affettiva ma anche l’appoggio concreto. Se siete convinti che basti sedersi al tavolo da poker per ritirare una cospicua vincita, state attenti: in campo professionale, c’è chi è più scaltro di voi.

Decidete di fare un’audace sortita nel giardino dell’eros abbandonandovi a forti emozioni. Saturno è al vostro fianco accompagnandovi in imprese professionali, se avete abbracciato un’attività autonoma, dove potrete travolgere avversari agguerriti o superare intoppi che vi avevano sbarrato il passo. Gratificati da una consistente riuscita in campo lavorativo spingete ancor più il pedale dell’acceleratore.

È necessario tirare fuori la grinta per farvi rispettare, anche e soprattutto nella delicata sfera dei sentimenti. Se siete in coppia, saprete esporre i vostri diritti e farvi valere. La persona che avete accanto comprenderà le ragioni che vi muovono e accoglierà le vostre richieste con comprensione. Fate attenzione a non irrigidirvi con superiori un po' arroganti.

Ritrovate in serata il vostro tipico brio. Avete Venere dalla vostra parte, soprattutto se siete nati nella seconda decade e presto scoprite che qualcuno potrebbe far follie per voi. Il consiglio di un anziano vi aiuta a inquadrare meglio le prospettive future in ambito professionale.

Il richiamo del desiderio torna insistente, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 17 di marzo. Attenzione, però, a non chiedere troppo ai rapporti d’amore e, soprattutto, non ci mettete la vostra carica emotiva che può alterare a volte una comunicazione genuina e fluida col partner. Vi lasciate tentare da alcuni progetti professionali un po' troppo ambiziosi. È opportuno rifletterci ancora su. Chiedete consiglio a vostri collaboratori e amici. Prendendo tempo la situazione si chiarirà.