Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 maggio.

La posizione di Venere vi ristabilisce l’umore e dona un felice equilibrio tra mente e fisico. Marte vi consente in questo weekend di mettervi in forma con un po' di attività fisica. Una fase di apertura e comunicazione con la vostra dolce metà vi aiuta a stemperare qualche piccola ombra. Sono previste strutturazione di progetti pensati in precedenza e dinamica costruzione di nuove piattaforme.

Sole e Luna sono in angolo per voi armonico. Il vostro equilibrio psicofisico ne risente positivamente permettendovi di affrontare, con l’energia di cui siete dotati, ogni contrarietà. Tenete sotto controllo l’alimentazione. La Luna bussa al vostro cuore se siete single e vi chiede di aprirvi alle emozioni. Se siete in una coppia stabile, Plutone vi aiuta a gestire egregiamente un problema con la famiglia d’origine. Momento molto positivo in campo professionale: un colpo di fortuna insperato vi permette di ottenere un incarico che avevate a lungo desiderato.

Inizio di settimana che vede un quadro planetario per voi estremamente positivo. La socialità, la voglia di comunicare e gettare ponti tra persone e situazioni nuove è molto in evidenza quest’oggi. Qualche piccolo raffreddore stagionale, allergia primaverile o piccola indisposizione. Approntate, con tutte le vostre delicate cure, quel che ci vuole per rendere felice la persona amata. Se siete invece cuori solitari, pensate ad essere meno perfezionisti e forse riuscirete a trovare la vostra anima gemella. Un ottimo aspetto celeste di Mercurio, vi aiuta ad ottenere una bella affermazione in campo professionale.

La vita familiare vi riserva oggi soddisfazioni di tenerezza e di delicata intimità. Mercurio in compagnia di Venere nei Gemelli vi costringe a porre ordine nel mondo delle emozioni. Neanche il vostro temperamento, sempre orientato all'autodifesa, potrà controllarle. Urano nel Toro è consigliere di azioni mirate, circostanziate, capaci di incidere un solco nel vostro cammino professionale.

Profilo dei transiti odierni che presenta elementi molto positivi affiancando però pure qualche difficoltà. Tenete a freno il vostro temperamento esuberante e certi scatti temperamentali, che potremmo definire “di pancia”. Se siete in cerca di una dolce metà con cui condividere la vostra vita, non vi mancheranno le occasioni. Il cielo vi favorisce in una vera e propria ascesa professionale. La vostra tipica generosità vi fa pensare di condividere i vostri successi con chi non ce l’ha fatta oppure si trova a qualche distanza da voi.

Urano vi irradia tutte le sue migliori qualità: una forte vitalità, voglia di lavorare e produttività. I rapporti con la famiglia d’origine, specie se avete genitori anziani, sono morbidi e all’insegna dell’affettuosità. Non vi sottraete alle occasioni che troverete sulla vostra strada quest’oggi. Non fidatevi della prima impressione, non sempre è vero che il primo impatto è poi quello che conta. Vero segno capitalista, vi fate tentare quest’oggi da un’operazione finanziaria che vi sembra abbastanza promettente.

Venere e Mercurio e Saturno vi inviano influssi molto benefici. Dalla famiglia ai rapporti di amicizia, dalla conduzione pratica del viver quotidiano agli affetti intimi, tutto sarà regolato da dinamismo e saggezza. Se siete in una relazione di coppia stabile vi attendono oggi progetti di largo respiro che potete coltivare e organizzare insieme alla vostra dolce metà. Giornata di cruciale importanza per lo sviluppo di buone prospettive e per saggiare la bontà dei risultati conseguiti.

Il duo Plutone - Giove in Capricorno vi infonde uno spettacolare fascino e quel tocco di glamour che non guasta. Qualche piccola divergenza con il partner non vi deve dare pensiero. Con la vostra delicata partecipazione attenta alla vita dell’altro, la capacità di adattamento e di ascolto tutto si risolverà. Un delicato aspetto di Urano quest’oggi vi fa spendere e spandere per ottenere piaceri frivoli e situazioni ludiche.

Momento di grande coerenza, impegno, costruttivo dinamismo in ogni settore. La forma fisica è ottima. Venere vi fa brillare in una partita di coppia in cui state sfoderando tutte le vostre tipiche armi di seduzione. Se avete una relazione consolidata, la vostra tendenza a guidare e a dare iniziative, vi porta a organizzare il futuro. Un balzo in avanti nella carriera professionale è oggi nell’aria, confermandovi la bontà del modo di procedere nel periodo appena trascorso.

L’inizio della settimana vi vede un po’ stanchi, forse vi siete affaticati per via dei tanti impegniche siete riusciti a portare a termine nell’ultima settimana. Siete costretti a fare i conti con l’emotività. La vostra dolce metà richiede di essere ascoltata, compresa, seguita con più intensità. Comprendete che il lavoro non è tutto. Urano, pianeta che decreta la vostra infaticabilità, la passione autentica per il lavoro riceve in cielo aspetti strepitosi.

Un ottimo momento per voi, secondo il panorama dei transiti planetari di questa giornata. Siete dotati di quella particolare verve che tanto spesso viene fuori nei momenti di benessere per il vostro segno. La Luna in Ariete e Venere in Gemelli, vi obbligano a uscire allo scoperto con chi state corteggiando da tempo. Svolte professionali decisive vi fanno stare sull’attenti e vedere attentamente cosa sta accadendo in ufficio.

Scena astrologica gratificata dall’ottima posizione dei due corpi celesti che costituiscono le due metà della mela dell’Io: Luna e Sole. L’equilibrio intimo è assicurato, le energie fisiche e morali sono abbastanza ben dosate. Una nuova persona conosciuta da poco cattura pian piano il vostro interesse. Un aspetto dissonante di Venere, pianeta dei piaceri, può giocare negativamente sulle spese di oggi che diventano frivole e non sono molto per voi oculate.