Oroscopo di oggi 17 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 17 maggio.

Splende una domenica di festa e voi, vi mostrate con lo slancio e il calore che vi contraddistinguono. In amore, a illuminarvi l’anima e il corpo avrete una raggiante Venere che vi spalleggia dal segno fidato alleato dei Gemelli, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di aprile. Inoltre, nel pomeriggio, la Luna in Ariete contribuisce ad aumentare la vostra generosità d’animo in ambito sentimentale. Infine, chi deve studiare anche quest’oggi, può contare su Luna, Mercurio e Urano. Se siete in fase di programmazione di esami è il momento ideale per riuscire ad organizzare i vostri piani.

Quadro domenicale degli aspetti planetari che risulta piuttosto positivo. Se siete madri godete dell’affetto pieno dei vostri figli. In amore, da bravo segno di Terra, costruite gli affetti con pazienza, lealtà, per arrivare ad essere una cosa sola col partner. In questa giornata di piena primavera, con la Luna in transito benefico, potrete scoprire che le emozioni autentiche non si quantificano, né tantomeno si capitalizzano. Infine, chi si deve cimentare sui libri anche oggi sappia che riuscirà ad ottenere risultati sostanziosi in ottica esami.

La configurazione astrologica di questa domenica è abbastanza luminosa e a voi molto favorevole. Venere nel vostro segno porta quella componente di ottimismo che non vi manca mai, specie se siete nati tra 5 e 14 giugno. Per quanto riguarda la vita sentimentale, quest’oggi sarete alle prese con l'occasione di avvertire la gioia di un sentimento condiviso, attingendo a piene mani alla vostra qualità prediletta: la comunicazione. Infine, se siete sotto stress perché in fase di preparazione di esami, non vi preoccupate poiché i transiti vi aiuteranno ad arrivare alla meta.

Per buona parte della giornata la Luna occupa il segno amico dei Pesci e vi allieta questa domenica di maggio con un discreto buonumore. Sentite l’aria fresca di primavera attorno a voi e un discreto ottimismo vi anima. In amore, se siete single guardatevi bene attorno questa domenica, specie se appartenete alla seconda decade del vostro segno. Cominciate a preparare il terreno per quando finalmente, una volta finite le limitazioni, potrete fare il passo decisivo. Se infine siete studenti, e dovete stare al passo con materie di studio giuridiche, scientifiche ed economiche, potrete contare su un’eccellente capacità di memorizzazione.

Configurazione di questa domenica molto promettente in base a transiti che stimolano i vostri entusiasmi. In amore, Saturno vi contrasta dal segno dell’Aquario, ma fondamentalmente solo allo scopo di provocarvi. La vita affettiva di oggi, infatti, si rivelerà davvero soddisfacente. Una sorte favorevole ha in serbo per voi illuminanti incontri, ideali per il vostro spirito appassionato. Se, infine, siete in fase di preparazione febbrile di un esame, avete dalla vostra parte un intraprendente e fortunato Mercurio che combina circostanze che fanno la vostra fortuna.

Se siete nati tra il 10 e il 14 settembre contate su una benefica energia che Plutone nel Capricorno vi infonde, e la sfrutatte quando il vostro intervento metterà a posto una situazione familiare. In amore, quasi tutti i pianeti fanno il tifo per voi, in particolare Giove dal segno passionale del Capricorno. Non siete dei sentimentali puri ma questa volta potete spingervi ad ascoltare i sussulti del cuore. Se, infine, siete in fase di preparazione di esami, Urano, pianeta vostro nume tutelare, vi offre capacità di approfondimento e memorizzazione.

Quest’oggi ottime posizioni astrali per il vostro segno, specie se siete nati tra il 7 e il 10 di ottobre. In amore, se in questo periodo di limitazioni è nato un rapporto epistolare con un vostro amico o amica, non escludete a priori che questo possa evolvere in qualcos’altro. Infine, per quanto riguarda la gestione delle finanze, cercate di essere prudenti, nonostante dentro di voi nasca un desiderio di belle cose, di svaghi e, al limite, anche di costosi capricci.

Scenario astrale della domenica che vi offre una giornata in armonia. Specie se siete genitori di figli piccoli, vi delizierete alla vista delle loro dimostrazioni d’affetto rimanendone completamente conquistati. In amore, archiviati i sentimentalismi, con l’appoggio del vostro nume tutelare, Plutone, potreste scoprire quanto è romantico vivere le storie d’amore in una cornice semplice e pacata e liberi da tempeste emotive troppo struggenti. Infine, se a breve dovrete affrontare un esame e dovete studiare, i transiti planetari sono al vostro fianco per darvi sostegno.

Grazie a Saturno, ospitato nel versatile segno dell’Aquario, siete in perfetta forma fisica e irradiate fascino. Ciò nonostante in amore l’aria è un po’ tesa per colpa di Nettuno, nume tutelare del Sagittario, che si dispone in angolo contrario al vostro segno, se appartenete alla terza decade. Anche Venere per la verità vi si mette un po' contro oggi. Modulate molto attentamente le espressioni verbali e i toni che usate. Rischiate di essere fraintesi, specialmente dal partner e specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 12 di dicembre. Per quanto riguarda, infine, la gestione delle finanze, riflettete e capirete quali e quante spese sono superflue nel vostro budget.

Marte rientrato nel segno dei Pesci, amico fidato del vostro segno, porta influenze galvanizzanti, promuovendo lo spirito di iniziativa che si sviluppa in ogni ambito del quotidiano. In amore, Urano e Nettuno, pur molto positivi, vi obbligano a fare i conti in ambito sentimentale con le pause, le zone di silenzio o il necessario mettersi in discussione che un naturale scorrere del tempo impone alla vita di coppia. Questo è più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno in gennaio. Infine se questa domenica dovete studiare affidatevi alla vostra precisione e diligenza: otterrete degli ottimi risultati.

Avvertite i preziosi apporti di fortuna e benessere che Giove, da tempo in buon aspetto dal vicino Capricorno, invia al vostro segno. In amore, una relazione amichevole, iniziata con una persona vivace conosciuta sul posto di lavoro prima delle limitazioni, si sta trasformando a poco a poco, seppur a distanza, in appassionante desiderio di seduzione reciproca. Cercate di tenere accesa la fiamma in attesa del momento propizio. Per quanto riguarda il lavoro, infine, quest’oggi un fertile scambio di mail con un amico particolarmente intuitivo potrebbe aiutarvi a fare chiarezza sulla vostra carriera.

Siete uno dei segni più legati alla famiglia e oggi con la Luna in congiunzione nel vostro segno vi dedicherete a essa con molto entusiasmo e affetto. Specie se appartenete alla schiera dei Pesci nati in marzo. In amore, vi trovate al crocevia di significative decisioni da dover prendere. Marte positivo nel vostro segno e Venere negativa vi provocano nel dare una scossa di salutare rinnovamento all’attuale ritmo di vita di coppia. Malgrado l’impresa non sia facile potreste riuscire a farcela. Infine, in campo economico vi spingete a pensare di compiere un investimento che alcuni vostri amici vi dicono azzeccato. Fate attenzione, però, a raccogliere anche altri consigli prima di procedere.