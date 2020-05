Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 maggio.

La persona che vi è accanto ha il pregio di farsi riscoprire da voi, regalandovi nuove emozioni. I single godono della positività di Marte e vedono innalzarsi il tipico gusto per l’avventura erotica. In ambito professionale avrete tante iniziative da proporre e sarete anche competitivi quel tanto che basta, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno tra il 26 e il 29 marzo.

Plutone e Giove in angolo armonico sono i registi di un’attrazione erotica che sapete corrispondere alla vostra dolce metà. Oltre all’accordo fisico si aggiunge poi anche il piano emotivo e sentimentale e il legame trova vari canali su cui sintonizzarsi. Avrete significative occasioni di investire risorse fisiche, mentali, organizzative in questo momento e, sul lungo termine, riuscire a ricavare gli utili previsti.

Diverse possibilità sentimentali si stanno per schiudere, se siete single è arrivato il momento di regolare la vostra vita in maniera più coerente, lasciando entrare aria nuova. Il vostro fiuto vi aiuta a farvi strada in ufficio, per comprendere meglio in che direzione vadano alcuni cambiamenti di rotta che stanno interessando i cosiddetti “piani alti”.

Sono da prevedere alti e bassi nel tono e nell’umore. In famiglia vi si richiede pazienza. Esprimete la vostra natura sensibile, comprensiva, profonda con la vostra dolce metà. Siete infatti uno dei segni più romantici e vi sapete dedicare completamente alla costruzione di un rapporto; quando volete, si intende. C’è la necessità di uno spostamento, un viaggio per ragioni professionali: lo accettate di buon grado e con curiosità; le ottime prospettive che si aprono sul vostro orizzonte lavorativo hanno il grande merito di alleggerirvi i pesi economici accumulati in precedenza.

Se siete ancora single potete beneficiare di una grande dose di fascino. Restate in vigile attenzione: nuovi contatti sono in arrivo e sono di quelli che aprono il vostro cuore a significative imprese sentimentali. Investite le vostre energie in progetti che poi vi daranno frutti sostanziosi in futuro. Se avete abbracciato la libera professione e festeggiate il compleanno dal 18 al 22 di agosto, sarete spinti verso iniziative nuove, al passo coi tempi e sicuramente per voi vincenti.

Vi entusiasmate come un adolescente al nascere di un nuovo interesse sentimentale. Non vi fate vincere dalla vostra solita prudenza, dal riserbo, dalla perenne timidezza: lanciatevi invece in quel che il vostro animo vi suggerisce e non abbiate paura. In campo professionale siete orientati a conservare più che a rischiare, anche se un discreto gruzzolo che vi ritrovate, chiede di essere opportunamente investito.

Un’irresistibile sensazione d’indipendenza vi prende. Fate attenzione a non esagerare, tuttavia: l’essere in coppia, per voi così fondamentale, richiede un prendersi cura costantemente dell’altro. Essendovi scrollati di dosso alcune responsabilità in ufficio, veleggiate ora verso lidi più tranquilli, con un occhio indirizzato alle finanze dove ancora si richiede tutto il vostro acume.

Ascoltate e fatevi guidare dalle pulsioni dei sensi, se siete in cerca dell’anima gemella. Non fallirete se farete riferimento alle sensazioni del vostro spirito, che definiamo un po’ animale, tipico del segno cui appartenete. Accetterete la corte di una persona che vi gira attorno da tempo e non ve ne pentirete. Gli astri vi consigliano di usare i vostri risparmi con oculatezza, senza farvi tentare da manovre che soddisfino sì la vostra tendenza a scommettere e puntare in alto, ma possono rivelarsi un azzardo.

Venere può limitare il senso di accoglienza e di felice disposizione d’animo, sempre naturalmente presenti in voi. Ma in ogni caso queste caratteristiche le riuscirete a mettere a disposizione in modo incondizionato verso chi ha conquistato il vostro cuore. Se fate una professione autonoma siete nello spirito giusto di chi costruisce e si attrezza per trovare nuove modalità e contenuti da proporre a clienti e a collaboratori.

Se siete single è arrivato il tempo di abbandonare quella vostra “solitudine dei numeri primi”. Sorprese erotiche e sentimentali di una certa consistenza vi attendono. La professione vi impegna corpo e anima e vi gratifica con la stima e gli apprezzamenti e in un discreto compenso economico: non quello che veramente meritate, ma una consistente parte.

In famiglia vi preparate a una giornata di condivisione di interessi comuni e di uno stesso modo di pensare. Se siete single potete puntare dritto al cuore di un nuovo interesse sentimentale. Attenzione a non essere troppo propositivi e assertivi tuttavia. Una nuova responsabilità in ufficio aumenta il carico dei vostri impegni: fate un po’ di fatica ma poi, con camaleontica adattabilità, riuscite a inserirvi intelligentemente in nuove dinamiche che vi rendono più piacevole di prima il lavoro quotidiano.

Se festeggiate il vostro compleanno tra il 13 e il 16 di marzo, avrete sicurezza in voi stessi e un notevole carisma. Preparatevi dunque a un incontro imprevisto: vi aprirà il cuore alla possibilità di stabilire un cammino d’amore insieme e con una persona che non fa parte del vostro abituale entourage. Programmate con tempi ben meditati e razionali le attività lavorative dei prossimi giorni. Tra vostri progetti ci può essere un’associazione che coinvolge anche vostri amici o familiari.