Oroscopo di oggi 13 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 maggio.

Tenete testa alle problematiche con impareggiabile buon senso e raccogliete i frutti del lavoro svolto in precedenza. Siete in cerca dell’anima gemella? Venere vi fa ottenere successi amorosi esaltanti, benché fugaci. Marte, Saturno, Mercurio vi aprono a ottime prospettive professionali. Nella vostra attività professionale avete mantenuto spesso i nervi saldi. Ora potete acquisire i risultati dell’attività svolta!

Un’intensa creatività accenderà la giornata con nuovi progetti: dovete solo attendere il momento più propizio per partire. Il vostro partner vi sostiene nel risolvere alcune situazioni familiari e di carattere economico che stanno occupando i vostri pensieri. La vostra immagine in ufficio appare severa, ma resta la vostra fondamentale giovialità, che non tarda a manifestarsi tra i colleghi.

Nettuno vi contrasta in più di un’occasione, sia nelle questioni professionali che in quelle private, saprete comunque tener fermo il timone della vostra vita con impareggiabile self-control. L’intelligente comunicazione ristabilisce l’equilibrio nella coppia e vi fa minimizzare i momenti negativi. Alcuni dinieghi avuti in ufficio non vi rovinano l’umore e, anzi, fate tesoro di questa esperienza.

Dovete contrastare due pianeti del calibro di Giove e Plutone, entrambi in dichiarata ostilità. Siete ancora in cerca della persona ideale con cui unirvi per la vita? Una complessa situazione astrale confonde le piste per risolversi in un nulla di fatto. Al lavoro incorrete in spese pazze! Mercurio vi suggerisce maggiori economie e prudenza in tutte le questioni economiche.

Il vostro cuore intrepido riuscirà a sconfiggere ogni avversità, ma Urano contrario vi invita alla prudenza. Valutate bene i rischi, specie se siete nati dal 25 al 28 di luglio. In questa stagione di primavera così provvida di espansive benedizioni sentimentali vi accorgete di scrivere le migliori pagine dei vostri indimenticabili “anni ruggenti”. Il vostro fiuto felino vi permetterà di cambiare passo nelle faccende professionali di oggi.

Urano apre per voi nuovi scenari: dopo turbolenze non sempre facili da sostenere, arrivate, mutati nello spirito e nel modo di proporvi, a risolvere alcune questioni sia nel settore attivo professionale che in quello più strettamente privato. Plutone vi fa sfoderare prodezze erotiche di tutto rispetto con la persona amata. Se fate una professione indipendente e siete nati tra il 25 e il 29 agosto, Urano in Toro vi suggerirà di tenere consiglio prima di riprendere fiato, per filare poi di nuovo dritti verso la vostra meta.

Avvertite pian piano un maggiore alleggerimento, una più forte sensazione di libertà che pervade il vostro animo. Mercurio vi invita alla serena armonia, alla condivisione in coppia, al conforto della consuetudine. Se siete single un Giove provocatorio apre le porte a nuove imprese amorose. Fate un lavoro connesso con la creazione artistica, le arti figurative e la moda? Venere, pianeta dell’espressione estrosa dell’Io, vi favorisce e vi fa diventare ancora più apprezzati e in gamba, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 17 ottobre.

Vi prendete cura di chi amate come solo voi sapete fare. Se siete single, qualcuno dei vostri fortunati ammiratori si potrà tuffare in un mare di emozioni dove poter dolcemente naufragare. La prima parte della giornata vedrà accendersi una sfida in campo professionale: sarete chiamati a partecipare e la pace interiore che vi illuminava nei giorni scorsi si potrebbe oscurare un po'. Non allarmatevi, sono soltanto inevitabili nubi passeggere.

Profilo astrale di questa giornata contraddistinto da posizioni altalenanti che vi fanno un po’ faticare. Mercurio vi provoca scaramucce di coppia. Ma nulla di serio. Saturno vi prepara ad affrontare nuove responsabilità e porre definitive soluzioni ad alcune questioni pendenti, specie se appartenete alla prima decade. Nella vostra professione la facilità di dissimulare le vostre intenzioni, vi aiuta a sciogliere alcune riserve su colleghi o collaboratori. La strada può sembrarvi in salita in alcuni momenti, ma voi non vi perdete d’animo.

Vi preparate a trascorrere una giornata di quelle che non si dimenticano, dove si alterneranno brividi di sfida a vittorie portate a segno. In amore Plutone vi dona uno smagliante carisma accompagnato da un vigore fisico e passionale che vi fa scalare letteralmente le montagne, specie se siete nati dal 14 al 17 gennaio. Il senso del dovere che vi è universalmente riconosciuto, vi aiuta a mettere ordine nel passato e vi fa organizzare, fiduciosi, il futuro in campo professionale.

Un nuovo giorno che si presenta senza dubbio leggero, volatile e senza tanti pensieri, specie in serata. Un’insolita voglia di tenerezza vi invade. Se siete single la vostra ricerca dell’anima gemella si fa più seria e meditata e avete buone probabilità di incontrarla. Se avete un rapporto stabile, Venere può annunciare la notizia di un prossimo lieto evento. Oggi il vostro scopo sarà quello di conciliare tendenze contrapposte. L’arte della diplomazia vi faciliterà l’operazione e vi farà guadagnare la stima di capi e colleghi.

Urano e Nettuno in questo nuovo giorno di mezza primavera vi alleggeriscono lo spirito permettendovi di affrontare il cammino con animo lieto. Un amore, nato sotto la stella di un allegro disimpegno, si è felicemente assestato e arriva ad accompagnarvi per la vita. Forse col fatidico sì, da pronunciare di fronte all’altare. Negli studi e negli interessi speculativi, le facoltà raziocinanti vi portano giovamento al massimo grado.