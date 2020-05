Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 maggio.

Il vostro pianeta nume tutelare, Marte nel segno buon vicino dei Pesci cambia gli scenari. Grinta e entusiasmo a volontà non vi mancheranno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 21 al 27 di marzo. Per quanto riguarda la sfera dei sentimenti, se cercate l’anima gemella, guardatevi bene attorno, con Venere sempre costantemente al vostro fianco, potreste trovare la persona giusta. Non prima di aver eliminato alcune chimere, ancora radicate nella vostra mente. Sul lavoro, infine, un bel Mercurio ritornato a sorridervi apre nuove strade e percorsi. Cercate di approfittarne.

Sole e Urano, entrambi in Toro, vi fanno mettere all’opera sciogliendo alcune tensioni in campo lavorativo e familiare. Sarete tentati di andare controcorrente, ma non vi ostinerete più di tanto, quando, Saturno vorrà limitare un po’ le ambizioni. In amore, se siete single, è arrivato il tempo di abbandonare l'ingombrante sindrome da “solitudine dei numeri primi”. Saturno in Aquario vi stana a uscire allo scoperto, a proporvi, a dichiararvi, specie se appartenete alla prima decade. Per quanto riguarda la vita professionale, il lavoro vi impegna anima e corpo, ma al contempo vi risucchia un po’ troppe energie, pur gratificandovi. Attenti dunque a non esagerare, per il benessere della vostra psiche e del vostro spirito.

Vi godete la presenza della Luna nel segno dell’Aquario che accentua la vostra sensibilità. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il vostro cuore ha ripreso a battere, ma, memore di esperienze passate, preferite ascoltare le pulsazioni prima di esporvi ed agire, specie se appartenete alla terza e alla prima decade. In amore Venere nel vostro segno vi aiuta a far tesoro del proverbio “il senno è la nobiltà di Dio”. Questa cautela vi farà gioco quando arriveranno il momento e il luogo opportuno per dichiarare, senza più esitazioni, i vostri sentimenti. Sul lavoro, infine, Luna e Venere sono propizie al vostro segno. Date prova della vostra bravura nonostante il momento di difficoltà.

Il Sole nel Toro vi obbliga a riorganizzarvi e riprendere alcuni fili di situazioni lasciate in sospeso, specie in ambito familiare. Niente di grave, al di là di questo, il momento è senz’altro molto positivo, con un parterre planetario che fa il tifo per voi. In amore, lo slogan della giornata è: “Fantasia al potere”; e questo vale anche se siete in coppia. Un irresistibile desiderio di arricchire e migliorare il vostro legame vi percorre. Scoprirete di saper amare più intensamente di prima. Per quanto riguarda la vita professionale, Nettuno è sempre il vostro amico fedele e promuove le trasformazioni, anzi le vere e proprie metamorfosi che potrebbero cambiare la vita. Sempre che voi vogliate accogliere il messaggio.

La configurazione astrale di questa giornata vede Saturno occupare l’Aquario, segno a voi tecnicamente ostile ma con il quale, nella vita, potrete sviluppare un perfetto connubio. Questa disposizione astrale fa incrinare un pochino il tono. L’umore mostra oggi fasi alterne. In amore, gli astri proteggono i vostri interessi affettivi, spianandovi la strada e minimizzando alcune contrarietà. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, la vostra buona stella si chiama Venere e vi sorregge a meraviglia donandovi competenza, rigore e autorevolezza.

La scena planetaria odierna è discreta, ma non eccellente. Sole e Urano transitano sì nel Toro, fedele alleato, ma Marte, Mercurio, Venere e Nettuno in posizione ostile provocano contrarietà. Non vi date per vinti, adattatevi alle nuove situazioni con le quali avrete a che fare. In amore, ad esempio, avrete la possibilità di mostrare le vostre intenzioni sincere in una storia cominciata da poco. Se invece siete in una relazione di lunga data, sfodererete le vostre armi segrete per difendervi da improvvisi cedimenti emotivi o da irruzioni sentimentali troppo assillanti. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, oggi vi tentano acquisti pazzi, ma gli astri consigliano prudenza nelle spese.

Il nuovo giorno conferma la positività di ieri: la Luna continua a restare nel segno amico dell’Aquario, dipingendo un orizzonte stabile e pacato. In amore, gli eventi recenti hanno dimostrato quanto, con la persona amata, siate razionali, perspicaci e riusciate ad apprezzarne le qualità. Ma anche pronti nel correggerne i piccoli difetti con delicatezza. Non vi intestardite tuttavia nel voler conseguire quel che non è possibile ottenere, godetevi ora la fase di concordia e di intesa sessuale profonda che avete realizzato. Sul lavoro, infine, date modo alla vostra generosità di manifestarsi a beneficio dei colleghi.

Il provvidenziale transito di Giove nel segno amico del Capricorno vi aiuta ad essere più attenti e sensibili. In amore, però, c’è bisogno di far sentire la vostra voce nel rapporto di coppia, un’urgenza che potrete avvertire come impellente. Un’aria di incomprensione o di stanchezza, infatti, può aleggiare tra di voi e la vostra dolce metà. Fate attenzione a non esagerare con atteggiamenti duri, piuttosto avvaletevi del vostro talento suadente. Sul lavoro, infine, un nuovo incarico che vi viene assegnato vi aiuta a superare il momento di difficoltà.

La Luna è ritornata a sorridervi dal segno saggio dell’Aquario. Provvisti di quell’illuminante virtù che si chiama maturità, mettete ordine nei vostri pensieri riuscendo a prendere le giuste decisioni. In amore, Venere nel segno a voi contrapposto dei Gemelli vi fa battere il cuore come un tamburo. A voi la scelta su come vivere questa spinta emotiva: se “fino all’ultimo respiro”, con relazioni fisse o occasionali che si susseguono in un ritmo abbastanza incalzante, o come un viaggio dell’anima con la persona che avete scelto come esclusiva compagna. Sul lavoro, infine, Nettuno contrario vi invita a non fare passi più lunghi della gamba, specie se siete della terza decade.

Come mai sentite il bisogno di tenere ben piantati i piedi per terra, di riflettere prima di prendere qualsiasi nuovo impegno? È semplice, avete di recente ospitato Saturno nel vostro segno. È lui che vi fa prendere le decisioni giuste affinché la vostra vita si assesti su binari di coerenza e sano buon senso. Per quanto riguarda l’amore, Marte nel segno amico dei Pesci rende bollenti i vostri spiriti, che, negli ultimi tempi per la verità, non sono mai stati così caldi. Sul lavoro, infine, nonostante il momento di difficoltà, Saturno vi consente di ottenere successi sostanziosi, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 23 e il 30 di dicembre.

Ospitate felicemente la Luna nel vostro segno e una frizzante voglia di vivere vi invade, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 18 del mese di febbraio. In amore istaurate un dialogo aperto con il partner se siete impegnati in una relazione stabile. Per i single, invece, all’orizzonte si vedono in lontananza grandi successi. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, Nettuno, pianeta che corrisponde alla capacità di adattarsi, vi sostiene. Con il suo contributo vi dedicherete alla ricerca del giusto mezzo, con cui potrete riuscire ad andare molto lontano.

Vi sentite stimolati da tanti cambiamenti avvenuti di recente e dunque in grado di perfezionare la vostra evoluzione personale che, mai come adesso, fa rima con “rivoluzione”. In amore, sappiate affrontare ciò che non va se considerate la vostra relazione logora e affaticata. Gli astri vi consigliano di ribaltare le situazioni servendovi di quel pizzico di estro di cui lo Zodiaco vi ha dotati. Sul lavoro, infine, “impegno” è la parola chiave che si scrive a caratteri cubitali in questo vostro nuovo giorno di metà maggio e le prospettive future in campo professionale iniziano a delinearsi, diventando per voi orizzonti di probabile successo.