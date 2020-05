Oroscopo di oggi 15 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 maggio.

Saturno, Mercurio e Venere intessono rapporti positivi per il vostro segno sistemando più di un aspetto della vostra vita. In amore, vi serve un po’ di senso dell’orientamento per tirarvi fuori da probabili “labirinti di passione” in cui vi siete inoltrati negli ultimi tempi. Vi siete concessi, complici gli attuali ottimi passaggi planetari di Venere e Marte, più di “un giorno da leoni” ma una provvidenziale saggezza vi ha mantenuto sempre su una linea di prudenza razionale. Per quanto riguarda il lavoro, nonostante il momento di difficoltà riuscite a coordinarvi al meglio con i vostri collaboratori.

Mercurio, dio dell’attenzione, vi rende svegli e curiosi su tutto ciò che succede attorno a voi. Per quanto riguarda la vita sentimentale, se siete felicemente accoppiati, con il team Giove-Plutone al vostro fianco, potrebbe arrivare una notizia che attendevate da tempo: un lieto evento che potrebbe colmarvi di una gioia immensa. Se siete single, ascoltate oggi la voce di Nettuno, il quale vi spinge a espugnare quelli che sembravano all’inizio castelli inaccessibili o solitari cuori in silenzio. Sul lavoro, infine, potrebbero sopraggiungere all’orizzonte delle insperate nuove possibilità.

Una splendida Venere nel vostro segno fornisce un intuito quasi magico, che consente di aprirvi alla comprensione di alcuni aspetti della realtà che non avevate considerato. Allargate così i vostri orizzonti mentali giungendo a comprendere meglio alcuni comportamenti delle persone che vi circondano. In amore, state puntando dritto al cuore di un nuovo interesse sentimentale, specie se appartenete alla terza decade. Con tutto il vostro entusiasmo e la voglia di stupire usate strumenti che sorprendono e colpiscono pienamente, arrivando a centrare l’obiettivo. Per quanto riguarda il lavoro, infine, un aumento del carico di impegni nella sfera professionale non vi dispiacerà. Non è forse vero che come recita il proverbio “chi fugge lavoro fugge fortuna?”.

La vostra fervida intelligenza vi aiuta a modificare alcune mosse un po’ azzardate compiute in precedenza, limitandone o annullandone completamente le conseguenze. Ripianate profitti e perdite perché “non giova fortezza senza giustizia e temperanza”. In amore, se siete single, non vedete l’ora di alzare “le ali della libertà” per posarvi su tutti i fiori primaverili. Viste le difficoltà del momento però dovrete pazientare ancora un po’. Sul lavoro, infine, immersi in un clima di cambiamenti significativi al lavoro vi trovate di fronte a una giornata dove avranno gioco facile la vostra sagacia e il vostro spirito combattivo.

Un pimpante Saturno in Aquario vi provoca e fa scaldare i muscoli, alimentando il vostro spirito competitivo. Nonostante le difficoltà, la giornata è piena di buone occasioni. In amore, se siete single, Venere potrebbe propiziare la vostra capacità di fascinazione a distanza, quindi cercate di preparare il campo al meglio per quando potrete finalmente rivedere la persona che vi fa battere il cuore. Sul lavoro, infine, provvedete a tenervi caro tutto quel che avete raccolto e costruito, accumulando i vostri crediti che, a breve, potrete finalmente esibire.

Costellazione dei transiti mediamente positiva che vi fornisce le provocazioni necessarie per scuotervi dal torpore. In amore, se siete in coppia, godete di un conquistato benessere che la vostra solida affettività vi assicura, in modo più determinante e incisivo se siete nati dal 15 al 19 di settembre. Chi invece è single, con una Luna contraria, può non avere l’intuizione giusta per fare una scelta amorosa definitiva. Bisognerà attendere qualche giorno, fino al momento in cui il luminare si troverà in angolo armonico e gli illuminerà il cammino. Sul lavoro, infine, non senza fatica riuscirete a trovare soluzioni impensate a problemi che vi preoccupavano da tempo.

Aspirazioni brillanti, che accarezzavate da tempo e sembravano lontane da una realizzazione immediata, prendono corpo e alcune di esse possono vedere la luce nel breve periodo. In amore, quest’oggi potrebbe essere il giorno adatto per dire basta ai flirt, alle situazioni troppo volatili che vi tengono lontani dalla concretizzazione di un affetto serio. Sul lavoro, infine, se esercitate la libera professione ogni iniziativa che avvierete oggi sarà destinata ad avere esito felice, nonostante il momento di difficoltà generale.

Moto dei transiti di questo giorno di metà maggio fondamentalmente positivo. Solo un Urano dispettoso, dal segno per voi contrario del Toro, può rallentare le vostre iniziative. Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, Plutone vi aiuta a concretizzare alcune mete che avevate messo nel cassetto, specie se appartenete alla terza decade. Per molti di voi può diventare realtà un sogno d’amore coltivato da lungo tempo. Sul lavoro, infine, si manifestano i segnali di mutamenti che domineranno le scene negli anni a venire. Lavorate sodo e non risparmiatevi, proprio voi potreste giocare un ruolo da protagonisti.

Il calore degli affetti e la sicurezza che dà il focolare domestico costituiscono il vostro ideale portafortuna di cui vi dotate giornalmente. Oggi la Luna negativa, simbolo della famiglia, può allontanarvi temporaneamente per ragioni di lavoro o per impegni di vario genere, dal vostro nido. Recupererete, in serata, una ritrovata armonia con genitori ed eventualmente con i figli. Per quanto riguarda la vita sentimentale, quella di oggi è una giornata provvida di emozioni. Conquistatori nati, nonostante la lontananza, riuscite a espugnare cuori impavidi e dediti alla solitudine. Sul lavoro, infine, riuscite a mettere in moto il vostro dinamico ottimismo: i pianeti vi mandano infatti benedizioni celesti a piene mani e voi ne approfittate.

Il cielo vi mostra alcuni cambiamenti non proprio positivi, compensati, però da piacevoli sorprese del destino. In amore, ad esempio, riuscite a mostrare, con la gentilezza e il garbo che vi contraddistingue, tutto il vostro fascino nel corteggiare, affascinare e quindi conquistare, la persona che da tempo vi ha attratto. Un lavoro particolarmente lodevole visto che riuscirete a svolgerlo a distanza a causa delle limitazioni. Sul lavoro, infine, se gli introiti che aspettavate ancora non arrivano, stringete i denti e continuate a progettare il futuro: arriveranno tempi migliori.

Quest’oggi gli astri vi consentono di avanzare con sicurezza nella direzione che vi siete prefigurati. In amore, vi trovate di fronte a un bivio in una scelta affettiva e, fatali e puntuali, si presentano le vostre celebri esitazioni: più che il ragionamento a invitarvi a riflettere è il vostro cuore. Consapevoli che “ogni gioco ha la sua legge”, saggiate ogni elemento in campo prima di sciogliere la riserva. Per quanto riguarda, infine, la gestione delle finanze quest’oggi cercate di fare attenzione alle spese frivole.

Quest’oggi, nel vostro cielo, è previsto un sereno variabile. Mercurio e Venere, infatti, sono ancora in orbita dissonante dal segno dei Gemelli. In amore, se siete in coppia, i valori Toro, segno di affetti stabili, vi dona la possibilità di emozionarvi “come prima e più di prima” con la vostra ideale “metà del cielo”. Per quanto riguarda il lavoro, invece, Urano vi spalleggia incondizionatamente, aprendovi le porte di un’intensa attività e di progetti futuri da costruire pazientemente.