Oroscopo di oggi 11 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 maggio.

Se siete ancora single, la primavera vi fa modificare e affinare il vostro stile inconfondibile diventando ancor più eleganti e seducenti. Parallelamente anche il raggio dei vostri interessi si allarga, arricchendovi e contemplando nuovi studi. È in questo nuovo percorso che incontrerete la persona giusta, quella adatta a farvi perdere la testa. I guadagni che dovete ricevere sono in cammino, non vi prendete pena eccessiva, perché arriveranno presto e saranno pure cospicui.

Sarà il confronto aperto che vi aiuterà a comprendere lo stato d’animo di chi vi vuol bene e a far appianare anche dentro di voi dubbi e pensieri fuorvianti. Nuove prospettive in campo professionale si delineano per voi, prendendo una direzione più chiara dopo un confronto garbato avuto in ufficio con un superiore. La possibilità di dare alla vostra carriera una svolta di grande importanza non è lontana.

Se il vostro cuore è ancora vagante, fermatevi un attimo a riflettere e contemplate non solo la voce della ragione (per voi sempre preminente), ma anche quella dell’emozionalità. Potrete scoprire finalmente che trovare un porto sicuro dove far approdare il vostro cuore non è poi così difficile. Se esercitate un’attività in cui conta un’immagine vincente, Venere nel segno mette in luce il vostro carisma aiutandovi considerevolmente a conquistare ampi spazi di consenso.

Mostrate un cuore impavido e contento, la fortuna vi bacia, se siete single, non facendovi mancare l’abilità nel sedurre e stabilire relazioni. Attenzione, però, a non lasciarvi frastornare troppo dalle emozioni primaverili. Le vostre ambizioni professionali chiedono di essere soddisfatte, spingendovi a lavorare infaticabilmente per buona parte della giornata. Adottate così una lucida strategia per vincere gli ostacoli che sapete di trovare sul vostro cammino.

Ottimi influssi celesti in questa giornata di maggio vi favoriscono. Vi caratterizza una maggiore leggerezza di spirito nell’affrontare le situazioni che il nuovo giorno vi prepara. La meta cui state tendendo in questo momento è il successo: vi proiettate con slancio ottimistico nella realizzazione di questo scopo. Capite oggi che conviene ad ogni modo lavorare su contenuti, sviluppandoli con rigore e mostrando anche ad altri vostri collaboratori la loro validità. In seguito passerete a un'azione concreta.

Se siete single vi armate di spirito di iniziativa e procedete nella conquista di chi vi sta a cuore. In ufficio potreste sposare una causa che infiamma il vostro spirito combattivo portandovi a riversare su di essa una grande quantità di energie. Dosate bene i pro e i contro e, se pure vorrete intervenire nella situazione, usate tutto il vostro tocco diplomatico, ma anche il vostro austero distacco.

Usate la vostra solida saggezza per mettere alla prova una persona conosciuta da poco che ha toccato le corde della vostra sensibilità. La vostra capacità di analisi e un atteggiamento pacato vi porteranno poi a far completa luce, riuscendo a rinsaldare alla fine quello che pareva stesse per andare in crisi. Una nuova responsabilità in ufficio aumenta il carico dei vostri impegni. All’inizio farete un po' di fatica, ma poi, con camaleontica adattabilità, riuscirete a inserirvi intelligentemente in nuove dinamiche che renderanno più piacevole di prima il quotidiano.

Provate a dare ascolto alla voce della ragione senza rimanere sordi alle esigenze del vostro cuore. Rigore e serietà: ecco le parole chiave con cui mettete il marchio sulla giornata, animati da un’ambizione concentrata in direzione della carriera. Sarà un ottimo intuito ad aiutarvi a vedere quel che altri non vedono, aprendovi la strada per nuove strategie.

Soprattutto se siete nati in dicembre dovete fare una scelta non facile, poiché vi impegnerà a esporvi decisamente e chiaramente con la persona che adesso state frequentando. Se avete un'attività indipendente, riuscirete a realizzare progetti che avevate messo nel cassetto in passato. Trovate le competenze, le abilità, le collaborazioni che vi servono e non tergiversate. Lanciatevi verso questa nuova esaltante impresa.

Il vostro coinvolgente sorriso sarà il vero passe-partout per questa giornata di primavera. Passo dopo passo la conquista della vetta si avvicina: nella prima parte della giornata pianificate, nella seconda agite. Non è escluso un passo in avanti della carriera, con un ruolo di potere.

Oggi riuscirete ad ascoltare la vostra natura più autentica. Sappiate riconoscere la forza dei sentimenti e non abbiate paura di abbandonare le vostre certezze. Potrete sfoderare il consueto charme in campo professionale dove vi dovrete confrontare con agguerriti avversari. La forza della vostra competenza riuscirà a sbaragliare tutti facendovi guadagnare la stima dei capi.

Riuscite a chiarire un equivoco sorto con la persona che avete accanto. L’amore è la fiamma della vostra vita, lo scoprite meglio in questa giornata e vi illuminerà sempre il cammino nei momenti di maggior difficoltà. Il vostro temperamento controcorrente è stimolato da un’importante impresa d’ordine professionale in cui intenderete misurarvi. La Luna vi infonde coraggio nel muovervi con tutte le armi che questa iniziativa richiede.