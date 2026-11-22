Il caso di un lavoratore che non avverte di un’ assenza di 90 minuti. Secondo la Corte d’appello “il dipendente in modalità agile deve comunque essere raggiungibile dal proprio superiore gerarchico in ogni momento della giornata lavorativa, salva la necessità di segnalare preventivamente eventuali pause di durata significativa” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Corte d’Appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per quattro giorni, irrogata a un dipendente con funzioni di responsabile della sicurezza sul lavoro che si era reso irreperibile per oltre novanta minuti durante lo svolgimento della prestazione in modalità smart working. Senza preventivamente aver comunicato al suo responsabile la propria indisponibilità e nonostante fosse stato informato via email di una situazione di emergenza attinente alla sicurezza.

L’istruttoria “Il Collegio ha esaminato il contenuto dell’accordo di lavoro agile sottoscritto tra la società e il dipendente, che imponeva a quest’ultimo di segnalare al proprio responsabile eventuali periodi di indisponibilità superiori a novanta minuti. Tale previsione – spiega l’avvocatessa Barbara Fumai dello studio Trifirò & Partners – era determinata per valutare se la breve telefonata delle 11,40, intercorsa tra il dipendente e il suo superiore, fosse sufficiente a interrompere il periodo di irreperibilità contestato. Dall’istruttoria era emerso, infatti, che il contatto telefonico delle 11,40 era avvenuto circa un’ora dopo l’invio dell’e-mail di segnalazione dell’emergenza al dipendente.

Il tribunale di Napoli Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale di Napoli – come osserva la legale – la Corte d’appello ha escluso che tale conversazione telefonica fosse sufficiente a far venir meno l'obbligo di comunicare la propria irreperibilità. La Corte è giunta a tale conclusione interpretando l’obbligo di comunicazione della eventuale indisponibilità, previsto dall’accordo aziendale, alla luce dei criteri di cui all’art. 1362 c.c., e valorizzando, in particolare, la comune intenzione delle parti e le finalità perseguite dalla disciplina del lavoro agile. In questa prospettiva, ha ritenuto che tale obbligo fosse funzionale a garantire che il dipendente in modalità agile restasse comunque raggiungibile dal proprio superiore gerarchico in ogni momento della giornata lavorativa, salva la necessità di segnalare preventivamente eventuali pause di durata significativa”.