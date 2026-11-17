La polizia di Stato pubblica quattro bandi di concorso per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori nei settori dell'informatica e dell'economia, delle lingue straniere e della comunicazione istituzionale. I quattro nuovi concorsi sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano compiuto i 28 anni di età e sono in possesso del titolo di laurea triennale stabilito nei rispettivi bandi, consultabili su https://concorsionline.poliziadistato.it.

I posti disponibili

Trecento sono i posti a concorso riservati al settore informatico per rispondere alla crescente esigenza di rafforzare le competenze tecnologiche e digitali della Polizia di Stato, in un contesto nel quale l'evoluzione dei sistemi informatici e delle comunicazioni digitali ha profondamente trasformato tanto le modalità di svolgimento delle attività criminali quanto gli strumenti necessari per prevenirle e contrastarle. Sono invece 270 i posti per il settore economico, 230 per quello linguistico e umanistico, 200 per quello della comunicazione istituzionale.