Mille posti disponibili : 300 nel settore informatico, 270 in quello economico, 230 per linguistico e umanistico, 200 nella comunicazione. Per la prima volta, è prevista una suddivisione dei posti su base provinciale
La polizia di Stato pubblica quattro bandi di concorso per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori nei settori dell'informatica e dell'economia, delle lingue straniere e della comunicazione istituzionale. I quattro nuovi concorsi sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano compiuto i 28 anni di età e sono in possesso del titolo di laurea triennale stabilito nei rispettivi bandi, consultabili su https://concorsionline.poliziadistato.it.
La novità
Per la prima volta, è prevista una suddivisione dei posti su base provinciale con l'indicazione da parte dei candidati, all'atto della domanda, dell'ordine di preferenza delle province disponibili per l'assegnazione che avverrà prima dell'avvio del corso di formazione, secondo la scelta effettuata.
I posti disponibili
Trecento sono i posti a concorso riservati al settore informatico per rispondere alla crescente esigenza di rafforzare le competenze tecnologiche e digitali della Polizia di Stato, in un contesto nel quale l'evoluzione dei sistemi informatici e delle comunicazioni digitali ha profondamente trasformato tanto le modalità di svolgimento delle attività criminali quanto gli strumenti necessari per prevenirle e contrastarle. Sono invece 270 i posti per il settore economico, 230 per quello linguistico e umanistico, 200 per quello della comunicazione istituzionale.
Le prove
Il percorso di selezione prevede una eventuale prova preselettiva, la verifica dell'efficienza fisica con la prova della corsa, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la valutazione dei titoli, una prova orale. I candidati dichiarati vincitori frequenteranno il corso di formazione retribuito, della durata di un anno.