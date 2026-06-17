Aperte le selezioni per operatori di sportello a tempo indeterminato. Per partecipare alla selezione, gli interessati devono inoltrare la propria candidatura esclusivamente attraverso il portale ufficiale dell'azienda
Poste Italiane è alla ricerca di operatori di sportello da inserire all'interno dei propri uffici postali con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le mansioni principali comprendono la gestione diretta delle operazioni di sportello, attività di assistenza e consulenza alla clientela, oltre alla promozione costante dei prodotti e servizi offerti.
I requisiti
La selezione è aperta a tutti, senza limiti di età. E’ richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, con una votazione minima di 70/100 o 42/60 per il vecchio ordinamento, oppure di un titolo di laurea, sia triennale che magistrale. Non è obbligatoria la conoscenza della lingua inglese.La tipologia contrattuale, full-time o part-time, sarà definita in base alle specifiche esigenze organizzative della sede di assegnazione.
Approfondimento
Poste, da Tar ok a delibera Agcm su acquisizione quota Tim nel 2025
La selezione
Per partecipare alla selezione, gli interessati devono inoltrare la propria candidatura esclusivamente attraverso il portale ufficiale dell'azienda, accedendo alla sezione "Lavora con noi". È necessario compilare il form dedicato. Si raccomanda la massima attenzione alla scadenza: il termine ultimo per l'invio delle domande è fissato per il giorno 19 giugno. Una volta inoltrata la richiesta online, i candidati il cui profilo risulterà idoneo saranno contattati direttamente da Poste italiane per procedere con le fasi successive dell'iter selettivo.