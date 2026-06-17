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Poste Italiane assume operatori di sportello, come candidarsi entro il 19 giugno

Lavoro

Aperte le selezioni per operatori di sportello a tempo indeterminato. Per partecipare alla selezione, gli interessati devono inoltrare la propria candidatura esclusivamente attraverso il portale ufficiale dell'azienda

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Poste Italiane è alla ricerca di operatori di sportello da inserire all'interno dei propri uffici postali con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le mansioni principali comprendono la gestione diretta delle operazioni di sportello, attività di assistenza e consulenza alla clientela, oltre alla promozione costante dei prodotti e servizi offerti. 

I requisiti

La selezione è aperta a tutti, senza limiti di età. E’ richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, con una votazione minima di 70/100 o 42/60 per il vecchio ordinamento, oppure di un titolo di laurea, sia triennale che magistrale. Non è obbligatoria la conoscenza della lingua inglese.La tipologia contrattuale, full-time o part-time, sarà definita in base alle specifiche esigenze organizzative della sede di assegnazione. 

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La selezione

Per partecipare alla selezione, gli interessati devono inoltrare la propria candidatura esclusivamente attraverso il portale ufficiale dell'azienda, accedendo alla sezione "Lavora con noi". È necessario compilare il form dedicato. Si raccomanda la massima attenzione alla scadenza: il termine ultimo per l'invio delle domande è fissato per il giorno 19 giugno. Una volta inoltrata la richiesta online, i candidati il cui profilo risulterà idoneo saranno contattati direttamente da Poste italiane per procedere con le fasi successive dell'iter selettivo.

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