Aperte le selezioni per operatori di sportello a tempo indeterminato. Per partecipare alla selezione, gli interessati devono inoltrare la propria candidatura esclusivamente attraverso il portale ufficiale dell'azienda ascolta articolo

Poste Italiane è alla ricerca di operatori di sportello da inserire all'interno dei propri uffici postali con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le mansioni principali comprendono la gestione diretta delle operazioni di sportello, attività di assistenza e consulenza alla clientela, oltre alla promozione costante dei prodotti e servizi offerti.

I requisiti La selezione è aperta a tutti, senza limiti di età. E’ richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, con una votazione minima di 70/100 o 42/60 per il vecchio ordinamento, oppure di un titolo di laurea, sia triennale che magistrale. Non è obbligatoria la conoscenza della lingua inglese.La tipologia contrattuale, full-time o part-time, sarà definita in base alle specifiche esigenze organizzative della sede di assegnazione. Approfondimento Poste, da Tar ok a delibera Agcm su acquisizione quota Tim nel 2025