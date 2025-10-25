Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lavoro

Lavoro e intelligenza artificiale: nuovi obblighi e nuovi diritti

Giovanni Reho

Avvocato
©Getty

La nuova legge italiana sull’IA (n.132/2025) introduce diritti e obblighi inediti nei luoghi di lavoro: trasparenza, sicurezza e controllo umano sulle decisioni automatizzate diventano principi inderogabili. L'obiettivo? Tutelare dignità, privacy e benessere del lavoratore, promuovendo un’IA etica e umano-centrica

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ