Lavoro e intelligenza artificiale: nuovi obblighi e nuovi diritti

La nuova legge italiana sull’IA (n.132/2025) introduce diritti e obblighi inediti nei luoghi di lavoro: trasparenza, sicurezza e controllo umano sulle decisioni automatizzate diventano principi inderogabili. L'obiettivo? Tutelare dignità, privacy e benessere del lavoratore, promuovendo un’IA etica e umano-centrica