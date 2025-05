In gergo si chiama mismatch di competenze ma, in pratica, è il motivo per cui molti ragazzi, superata la maturità, non posseggono le abilità richieste dal mercato del lavoro e rimangono disoccupati. C’entra anche il ruolo, discusso, che dovrebbe avere la scuola nella formazione di cittadini e lavoratori. Diego Montrone, fondatore dell’hub JoinUs per l’orientamento degli studenti: “Le aziende devono pensare alle nuove esigenze dei giovani, che vogliono sentirsi più partecipi e stimolati. Non basta lo stipendio”