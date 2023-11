Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mille assunzioni in tutta Italia

Le nuove risorse saranno impiegate per potenziare gli uffici operativi, soprattutto nel Nord Italia, e quelli di sedi strategiche come Gioia Tauro. Le persone selezionate dovranno ora affrontare un periodo di formazione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha assunto nuovo personale per potenziare i suoi uffici operativi, soprattutto quelli del Nord Italia in carenza di organico e quelli di sedi strategiche come Gioia Tauro. Dopo aver superato le procedure concorsuali, mille nuovi assunti saranno impegnati in un percorso di formazione per servire al meglio gli uffici a cui verranno destinati.