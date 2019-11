Sold out per Marco Mengoni e il suo 'Atlantico Tour' al Forum d’Assago. FOTO

Dopo Milano sarà la volta di Mantova (sold out), due date a Conegliano (entrambe sold out), Pesaro, Firenze, Roma, Eboli, Reggio Calabria, due date ad Acireale (28 novembre sold out) e una chiusura tutta europea, che vedrà Mengoni esibirsi a Bruxelles, Amsterdam, Francoforte, Colonia, Zurigo (sold out), Barcellona (sold out) e Londra (sold out)