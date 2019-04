Il Brescia Photo Festival 2019 esplora l'universo femminile. FOTO

Mostra "Mihaela Noroc. The Atlas of Beauty", a cura di Roberta D'Adda e Katharina Mouratidi, al Museo di Santa Giulia, dal 2 maggio all’8 settembre. In foto: dopo il diploma, due sorelle, Abby e Angela, pianificano di andare in Africa per mettere le loro conoscenze a disposizione di quello splendido Paese, New York, Usa. (Foto: Mihaela Noroc)