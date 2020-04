Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 21 aprile.

Siete in pole position dotati di smagliante energia. Venere nel segno amico dei Gemelli vi dona verve, capacità di essere seducenti, notevole spigliatezza erotica, specie se siete nati nella seconda decade. Chi ha relazioni di lunga data le vive e se le gode nella costanza dei sentimenti e nella volontà di tenere saldo il legame. Un nuovo assestamento di posti e di mansioni, rivoluziona un poco la vostra vita professionale.

Una giornata variabile sul piano degli eventi complessivi che vi accadranno, ma che vi porterà risultati soddisfacenti, specie nel campo delle amicizie e nella vostra attività pratica. In famiglia ci saranno da aggiustare alcune questioni concrete, riguardanti figli o sorelle e fratelli. Una configurazione astrale disturbante, inoltre, può provocare qualche mancato funzionamento degli oggetti domestici come per esempio lavatrici, lavastoviglie o aspirapolvere. Avete bisogno di sentire la vostra metà più vicina a voi da un punto di vista emotivo. Riprendete in serata tutta la vostra appartenenza alla storia d’amore. Non vi fate trascinare in ufficio oggi in polemiche su questioni di principio (politiche e ideologiche principalmente).

Profilo dei transiti colorato da tante novità piccole e grandi. Intanto in famiglia trovate soddisfazioni dai figli. Anche le amicizie vi riservano sorprese: una persona che non vedevate e non sentivate da tempo si riaffaccia nella vostra vita. Sentimenti al top! Venere accompagna i vostri successi amorosi specie se siete single e se appartenete alla seconda decade. Se siete invece in coppia, con Marte e Mercurio in splendido aspetto, curate egregiamente la componente passionale – erotica dell’amore. Attivate le vostre energie per risolvere un problema che sorge in modo imprevisto.

Vi attende una giornata lievemente faticosa. A soffrire di più è senz’altro il campo familiare che vi chiede impegno e la necessità di risolvere alcune questioni forse di carattere patrimoniale. La vostra forma fisica non desta preoccupazioni, ma fate attenzione a non eccedere nei piaceri della buona tavola. Realizzate oggi una consonanza d’intenti con la vostra dolce metà nell’organizzazione concreta del vostro viaggio per le vacanze estive. Riuscite a trovare la quadratura del cerchio in una delicata mansione che vi era stata assegnata.

Giornata piena di energie che Venere, ospitata nel segno amico dei Gemelli, vi garantisce, insieme a una salute psicofisica sempre smagliante, con cui fronteggerete diversi imprevisti e incombenze quotidiane. La famiglia in particolare, vi pone di fronte ad alcune scelte. Il duetto Luna – Mercurio in Ariete vi rende profondi e attenti alle esigenze della persona che avete scelto di avere accanto. Non vi imbarcate in investimenti che promettano facili guadagni.

Cielo dei transiti planetari lievemente capriccioso per voi quest’oggi. Non vi lasciate frastornare dall’emotività in famiglia. La vostra razionalità vi porterà poi a moderare ogni eccesso e a minimizzare ogni eventuale disagio. Plutone ospitato nel segno amico del Capricorno vi fa sintonizzare con il vostro amore in maniera totale e partecipe. Gli astri vi suggeriscono di non chiedere però troppo al rapporto. Sul lavoro vi trovate costretti a gestire confronti e concorrenti che mettono alla prova la vostra abilità, il vostro essere leali e a volte anche la vostra pazienza.

Un quadro planetario in armonia al vostro segno accompagna la giornata. La forma fisica è decisamente buona, dato che Saturno nell’Aquario è ritornato a sorridervi. Una bella Venere vi promette di tenere saldi i legami, che sono intessuti da una splendida complicità erotica. Per chi ha ancora il cuore libero, si prepari a ricevere novità che arrivano dalle conoscenze avvenute da poco tempo. Astri positivi vi stimolano ad agire, ma accontentatevi di quel che avete.

Panorama dei transiti planetari discreto. Vi sarà concesso frequentare nuovi ambienti, poiché visiterete mostre e vernissage artistici. Non si esclude la possibilità di venire a contatto con persone prestigiose intellettualmente e socialmente. Il fuoco della passione si impossessa di voi, sia che abbiate un legame fisso sia che siate in una relazione occasionale. Le vostre capacità di lavorare saranno messe in luce al massimo in questo nuovo giorno. Dimostrerete ai vostri colleghi e capi quanto prezioso è il contributo che date.

Una Luna ospitata nel segno amico dell’Ariete vi fa vivere questa giornata in maniera discreta. Un vento di primavera riscalda il vostro animo, infondendovi un ottimismo contagioso. In famiglia, vi attendono momenti di armonia con i conviventi. Se avete figli, però attenzione a non fargli mancare tutte le cure, anche di tipo morale, che meritano. Sia che siate in una coppia stabile che in relazioni aperte e libere, avrete oggi la possibilità di arricchirle di contenuti affettivi. Organizzate la vostra agenda in modo impeccabile e fate rientrare dentro ogni impegno.

Prospetto planetario discreto in cui si avvicendano transiti perlopiù positivi. Nettuno rivoluziona la vostra forma fisica. Il pianeta della metamorfosi ha infatti in serbo per voi promesse di strepitoso rinnovamento fisico. Riuscite a mettere a posto alcune questioni di ordine pratico che vi hanno creato non pochi problemi in campo familiare. Il vostro sex appeal è alle stelle, ma oggi, chissà perché, avvertite un’inguaribile voglia di tenerezza dal vostro partner.Vi distinguete con il vostro carattere individualista e pragmatico in ufficio. Non vi curate se alcuni vostri colleghi non apprezzeranno le vostre scelte, incasserete comunque l’apprezzamento dei capi.

Firmamento abbastanza radioso quest’oggi, gratificato dal pianeta dell’affettività e del sentimento, Venere, in ottimo aspetto. Avrete modo di mettere in evidenza la vostra gentilezza d’animo e, se siete nati nella prima decade, la vostra indiscussa generosità. Mercurio vi dona la verve mondana per comunicare in diversi ambienti, senza avere nessun tipo di problema nel muovervi e sentirvi a vostro agio. Siete nello stato d’animo migliore per amare, con numi celesti che vi coccolano e vi vezzeggiano. Sappiate uscire dal vostro guscio. Avete un’agenda fitta di impegni da rispettare.

I moti planetari vi stanno regalando una primavera dinamica, fatta di novità interessanti, di ribaltamenti piacevoli di situazioni, di nuove amicizie che vi rallegrano lo spirito. Intanto per oggi, avrete una giornata calma e senza particolari preoccupazioni. Siete un segno sentimentale e romantico. Trovate gioco facile nel vostro partner che vuole da voi in serata effusioni e dichiarazioni verbali di affetto. Pragmatici e volitivi, sarete un vero carro armato nello svolgere tutti i vostri compiti sul lavoro.