Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 17 aprile.

Scena planetaria abbastanza positiva. La forma fisica è buona e accompagna una condizione morale e psicologica oggi eccellente. Sperimentate una forte e appassionata intesa erotica con chi non avevate sospettato potesse toccare le corde della vostra sessualità in modo tanto potente. Portate più lontano in termini di crescita la vostra attività se siete imprenditori o liberi professionisti.

Configurazione planetaria abbastanza serena. Alcune questioni pratiche possono tuttavia farvi faticare più del previsto. La vostra forma fisica è discreta. Non trascurate, sia pur per distrazione scusabile, la vostra dolce metà. I pianeti vi donano le virtù comunicative, l’attitudine diplomatica, la forza d’animo per far sì che ogni dissapore sia poi dissolto. Luna, Saturno e Marte in rapporto celeste contrario continuano a non favorirvi nell’attività professionale se avete scelto un lavoro autonomo. È necessario programmare con cura e razionalità le vostre mosse future.

Si profila una giornata di metà aprile decisamente positiva. La salute appare ottima, specie se siete nati nella prima decade. Occhio all’alimentazione e a non esagerare nei cibi piccanti e nelle fritture. Luna e Venere, Saturno, il Sole e Marte sono vostri alleati: cosa altro volere di più? Vi esibite e date la miglior prova delle vostre capacità di seduzione. Una giornata in cui vi darete da fare con la consueta infaticabilità a lasciare tutto al posto giusto in ufficio. I rapporti con i vostri colleghi si presenteranno connotati da una bella e mutua collaborazione.

I moti planetari odierni mostrano che alcune nubi dei giorni scorsi si vanno via via diradando. La Luna vi assicurerà un riposo notturno molto soddisfacente. La fedeltà, il rispetto della persona che avete accanto e la sapiente capacità di anticipare ogni suo più piccolo desiderio, rendono il vostro restare in coppia unico. Giove contrario può mettervi i bastoni tra le ruote, costringendovi a rispondere alle provocazioni di un collega. Cercate di mantenere la calma.

Godete della positività di Venere nel segno amico dei Gemelli e vi avviate a trascorrere un weekend di deciso benessere. L’umore è eccellente e vi rende simpatici sia in famiglia che nella cerchia delle vostre amicizie più strette. La forma fisica è discreta. Il Sole promette oggi di farvi scagliare le vostre frecce verso i cuori che vi hanno a loro volta conquistato con lo sguardo. Le coppie stabili si preparano a vivere un weekend di trasporto emotivo. Fate attenzione questo venerdì allo shopping selvaggio e alla vostra attitudine alle spese pazze, che si presenta anche online.

Panorama astrologico sereno - variabile in questo nuovo giorno di metà aprile. La vostra tipica risolutezza e la prontezza nel prendere decisioni, aiuteranno a minimizzare ogni disagio. La vostra forza di volontà, lievemente calvinista, vi dà ragione in campo professionale, quando avrete di fronte i risultati che vi eravate imposti e sarete riusciti a raggiungerli.

Situazione planetaria sempre più in fase di miglioramento. La Luna rende il rapporto con la vostra parte emotiva decisamente facile. Vi avvicinate con dolcezza alla persona che avete accanto oggi e ne ricevete in cambio dedizione e comprensione. Fate una professione che ha a che fare con la comunicazione, la pubblicità e la vendita? È possibile che in questa giornata qualcosa non vada per il verso giusto e ci sia bisogno di affinare i sistemi e le modalità di azione.

Transiti capricciosi, ma non negativi. La situazione a rischio, da tenere più sotto il vostro vigile controllo è la famiglia, dove ci sarà, probabilmente la necessità di contemperare diversi punti di vista. Una buona disposizione al dialogo pacato e intelligente è il passo in avanti fondamentale per arrivare a rapporti più distesi con la vostra dolce metà. Agite con la consueta delicatezza, ma avendo una mano ferma: ricostruirete una perfetta armonia. Se siete a capo del personale o dovete rispondere del rendimento di qualcuno che vi è sottoposto, sappiate oggi tenere un atteggiamento di equilibrato distacco.

Teatro dei transiti odierni contraddistinti da alti e bassi. Venere potrebbe farvi fare qualche passo errato, giocandovi tiri mancini. Potrete avvertire piccoli momenti di nervosismo e difficoltà di comunicazione con la vostra dolce metà. Arrivate a concludere gli impegni lavorativi che avete accumulato nei giorni precedenti con sveltezza ed energia.

Conformazione dei transiti decisamente fortunata. La vita familiare non vi riserva grosse sorprese aprendovi a un’armonia di tutti i componenti del clan. Riuscite a ottenere un’alchimia tra il lato passionale e quello sentimentale dell’amore. I moti planetari vi fanno affrontare una avvincente sfida professionale: raccoglietela, sapendo che, con la tattica del rischio calcolato, difficilmente fallirete.

Scenario dei transiti abbastanza positivo. La forma fisica appare vigorosa. Urano continua a tenervi il broncio dal segno del Toro, ma, la Luna vi fa battere il cuore (spesso all’impazzata!). Tutto sembra scorrere bene a lavoro, ma un Urano contrario vi rende in realtà distratti e alla fine non nel pieno della vostra efficienza.

Tela dei transiti complessivamente discreta, anche se Venere vi tiene ancora una posizione di negatività, provocando alti e bassi nel settore dei rapporti familiari. La forma psicofisica è complessivamente buona, vi attende un buon equilibrio delle funzioni organiche e in special modo delle difese immunitarie corrispondenti al vostro segno. La Luna vi dona una poderosa iniezione di passione. Chi è stabilmente in una coppia, vive la serenità, che un rapporto fisso, senza ansie, concede.