Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 11 aprile.

Plutone nel segno del Capricorno non disturba un clima che è fondamentalmente positivo e apre una giornata discreta per voi Ariete. Venere nei Gemelli illumina orizzonti inesplorati nel panorama erotico e amoroso. Intelligenza e prontezza di riflessi mentali non vi difetteranno. Giornata in cui potete provarvi in una buona attività sportiva. Un fisico scattante è il prezioso dono del Sole ancora nel vostro segno, specie se appartenete alla seconda decade. Se invece siete nati nella terza decade, dovrete controllare qualche piccolo disturbo alle ossa e alla muscolatura.

Profilo dei transiti di questo sabato d’aprile benefico e anche stimolante. C’è la necessità di fare il punto sulla vostra situazione affettiva se siete in una coppia stabile da un po’ di tempo e se appartenete alla prima decade. Il rapporto di coppia ha la possibilità di evolvere, di migliorare, di mostrare contenuti e uno spessore che non vi aspettavate. È un nuovo giorno di primavera in cui il vostro fisico robusto e la fondamentale resistenza psicologica la faranno da padroni.

Il tandem Marte - Saturno in Aquario vi stimola ad agire, a essere il perno di tante situazioni. Venere che si trova in angolo molto positivo poiché in congiunzione in Gemelli, non può fare a meno di farvi sentire al centro del mondo. È il momento di smetterla, tuttavia con un atteggiamento di esibizione teatrale e narcisistica. Datevi da fare. Con Marte benefico per il vostro segno, Marte, signore dell’attività fisica e dello sport, coltivate il benessere trovando interessi che stimolano la possibilità di muovervi, godervi la natura, mettervi alla prova.

Quadro dei transiti che vede ancora il team Plutone - Giove per voi contrario. Non vi fate frastornare dall’emotività nei rapporti familiari e amicali, specie se siete nati nella terza decade. Nei rapporti di recente creazione richiedete una intelligente complicità, dovete tuttavia essere, disposti ad accettare il prezzo che essa comporta. È arrivato il momento di fare un po’ di moto che vi rimetta in forma; oggi, che sentite il profumo di primavera è il momento migliore.

Atmosfera della giornata segnata da aspetti fondamentalmente positivi per il vostro segno. Se siete single vi piace esplorare nuovi territori quest’oggi e non stare seduti sulle vostre posizioni o fermi a interessi affettivi che rimandano al passato. Nel caso siate invece in coppia, veleggerete sulle note della musica che una straordinaria Venere ha composto per voi, scrivendo così il diario delle vostre emozioni. In questo sabato d’aprile un aspetto smagliante si accompagna alla vostra radiosa vitalità, punta di diamante del vostro modo di proporvi. È il momento per migliorare la vostra condizione fisica.

Gioco dei transiti planetari molto positivo. Uno splendido Plutone assicura una fortuna sentimentale ed erotica che si nasconde nei gesti e nei momenti da voi più impensati. Assicurate saranno le emozioni forti in amore. Sabato spigliato e vivace in cui potete pensare di provarvi in un’attività fisica. Un tono vitale alto vi accompagnerà e la vostra avvenenza, la prestanza fisica si mostreranno in perfetta naturalezza, dunque al meglio delle loro possibilità.

Transiti planetari belli con il lieve disturbo del team Sole - MercurioIN Ariete, a provocare qualche lieve incrinatura del tono. Niente di grave, avrete modo di riprendervi con grande energia. Il vero porto sicuro saranno oggi gli affetti con la A maiuscola: da quelli familiari a quelli sentimentali più intimi, dagli amichevoli alle conoscenze ottenute da poco, verso cui troverete approdo e ristoro dalle preoccupazioni quotidiane. Un sabato in cui vi potete dedicare finalmente al tempo libero e coltivare le vostre passioni più autentiche. Dal design, al cinema, dalla moda alla grafica: siete un proliferare di iniziative.

Con Giove e Plutone nel segno amico del Capricorno potete arrivare a ottenere conquiste inaspettate. Il partner vi è al fianco per sostenervi in ogni vostra iniziativa ludica, culturale, in ogni desiderio che per lui o lei diventano veri ordini. Non esagerate in richieste. Sabato molto positivo grazie al pianeta del benessere e della ricerca della felicità, Giove.

Prospetto dei transiti abbastanza sereno, ravvivato da un umore discretamente stabile e da una buona armonia con l’ambiente circostante. È l’amore a occupare uno spazio considerevole nella vostra vita e questa è una realtà inconfutabile. Accendete una nuova fiamma e vi vivificate con la passione che vi riscalda il cuore. Contate su uno stato di salute ottimale, favorito da tanto moto e attività all’aria aperta.

La Luna nel segno buon vicino del Sagittario vi rende teneri, sensibili, capaci di attivare le corde dell’empatia che il vostro animo mostra di possedere, specie in famiglia e nel settore delle amicizie di sempre. Non ponete indugi e vi lasciate andare alle musiche più selvagge che risuonano dentro di voi, sia che siate single sia che abbiate una relazione consolidata e stabile. È un nuovo amore a invadere tutto lo spazio del vostro cuore adesso: sappiate accoglierlo con favore. Una forma fisica eccellente è vivificata da Giove. Molto moto e attività fisica vi saranno fedeli compagni.

Compagine celeste abbastanza serena in cui vi trovate a incidere negli ambienti più disparati con la vostra personalità esuberante e spiritosa. I buoni effetti del vostro modo di agire li vedrete presto, se ascolterete i suggerimenti degli astri, già a partire dalla fine di questo mese di aprile. Prontezza di scatto e ottimo tono muscolare vi donano uno stato di benessere molto soddisfacente. Marte è sempre positivo spingendovi ad attività sportive che vi mantengano in perfetta forma.

Su dodici corpi celesti (di cui due non sappiamo ancora dove siano), ben otto vi spalleggiano. Soltanto la Luna e Venere vi remano contro, ma giusto per mettere un po’ di sale e pepe alla vostra esistenza. Nettuno e Plutone vi guidano verso l’appagamento emozionale. È un sabato tutto da scoprire e da gustarvi fino in fondo. Vi piacerà mettervi alla prova in questo fine settimana in sport e gare per voi esaltanti. A inizio e a fine giornata sarà opportuno però non esagerare e attendere il momento propizio.