Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 marzo.

L’assetto dei pianeti di questo nuovo giorno non è molto diverso da quello di ieri. Marte e Giove continuano a trovarsi nel segno del Capricorno causandovi lievi difficoltà, mentre Saturno vi promette un tono vitale alto e una bella freschezza mentale. In amore, temerari come sempre, non vi ponete dubbi e incertezze di fronte a una nuova fiamma che vi sta accendendo di giorno in giorno. Sapete condurre il gioco, ma vi lasciate anche governare piacevolmente dagli eventi sentimentali, eventi che questa bella stagione di primavera ha predisposto per voi abbastanza felicemente. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra abilità vi apre molte porte, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 5 al 14 del mese di aprile.

I moti celesti sono molto positivi per voi quest’oggi. La Luna in particolare entra nel vostro segno e aumenta la sensibilità e l’intuito. Per quanto riguarda la vita sentimentale, vi dedicate alla persona amata con molta sensibilità e pazienza. La Luna bendisposta vi aiuta ad avere gli atteggiamenti giusti per stare vicino al vostro amore. Sul lavoro, infine, ponete la vostra abilità al servizio di una questione particolarmente complessa. Mettete in campo, oltre alle vostre provate competenze professionali, tutta la vostra capacità razionale e deduttiva che vi facilita nell’arrivare velocemente a una soluzione.

Firmamento celeste tutto sommato positivo, anche se Mercurio imbronciato potrebbe farvi rabbuiare. Nulla di grave, vi verrà sempre in soccorso il vostro senso dell’umorismo, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda e nella terza decade. In amore, l’appoggio di una bella Venere vi porta una ventata di allegria, che sarà capace di far allontanare drasticamente la temutissima noia e, anche, altalenanti malinconie. Questo in special modo se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, il Sole, nel segno vostro fedele amico dell’Ariete, vi indica la strada giusta da seguire.

Giornata segnata dall’equilibrio e dal buon senso. Pur con Marte e Giove in angolo dissonante, agirete in modo corretto, coerente e sempre in linea con i vostri principi. In amore, Venere benevola nel segno amico del Toro fa crescere le vostre capacità di conciliazione aiutandovi a trovare una grande sintonia. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, uno straordinario Nettuno infiamma il vostro estro che vi aiuta ad accrescere la stima che i colleghi provano nei vostri confronti.

Un espansivo Sole, ospitato nel segno dell’Ariete, vi promette una ricettività notevole verso tutto quel che accade nell’ambiente circostante. Intercettate gli stati d’animo altrui con notevole facilità riuscendo a capire come porvi rispetto alle loro richieste. Per quanto riguarda la vita amorosa, vi lasciate andare alla forza coinvolgente dell’eros. I moti astrali, infatti, vi guardano di buon occhio consentendovi di comprendere al volo i desideri che provengono dalla vostra dolce metà. Sul lavoro, infine, con Marte, Giove e Plutone nel segno di Terra del Capricorno, vi servirete di intuizioni di primordine che vi permetteranno di bruciare i tempi e le tappe, riuscendo a comprendere con notevole anticipo come si svolgono alcune situazioni.

Quest’oggi godete del buon influsso della Luna, che vi consente di mettere ordine in alcune questioni di ordine familiare e affettivo. Riuscite, infatti, ad aprite una conversazione franca e chiara con la persona che avete al vostro fianco. Volete diradare dal vostro orizzonte alcuni dubbi e finalmente affrontate la questione. Sul lavoro, infine, non vi fate intimidire da un atteggiamento lievemente autoritario di un capo. I risultati che portate ogni giorno a beneficio dell’azienda sono di primordine e li difendete con dignità, chiedendo il massimo rispetto.

I moti planetari vi portano discreti benefici alleggerendo alcune questioni e prove da superare che si erano verificate per voi nei giorni scorsi. La Luna si trova nel Toro, una zona dello Zodiaco per voi neutra, ma riuscite ugualmente a trarre vantaggi da questa posizione. In amore, mettete a disposizione la splendida facoltà dell’ascolto. Se volete sedurre qualcuno, sarà il primo passo per capire con chi avete a che fare; inoltre servirà a dimostrare che siete disposti a mettervi nella condizione di accoglienza e supporto della persona che volete accanto in futuro. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, centrate un obbiettivo che vi era stato posto, tempo fa, dai vostri quadri dirigenziali. Una posizione fortunata di Saturno vi permette di scalare, gradino dopo gradino, vette insperate.

Quest’oggi il quadro celeste va via via schiarendosi. Giove nel segno amico del Capricorno fa sì che il vostro umore subisca una benefica impennata verso l’alto. In amore, Venere vi tiene il broncio e causa qualche piccola scaramuccia amorosa. Ma è possibile che, con la vostra dolce metà, passiate da una situazione comunicativa non molto soddisfacente a una sintonia più piena in serata. Per quanto riguarda il lavoro, infine, vi impegna una nuova iniziativa che stimola la vostra voglia di fare e di creare. Plutone si trova in angolo benefico dal segno fidato del Capricorno e vi dona una grande energia psicofisica, che vi permette di essere pienamente all’altezza dell’impresa.

Configurazione dei transiti planetari che continuano a mostrarsi in maggioranza benevoli per il vostro segno. Il fortunato team celeste, composto da Giove, Marte e Plutone, forma ottimi aspetti planetari e vi consente di essere padroni di voi stessi e del vostro destino. Per quanto riguarda la vita amorosa, il Sole nell’Ariete, segno di Fuoco indomito, consente alla parte sentimentale del vostro Io di volare alla grande. Se siete nati nell’ultima decade sarà possibile trovare modi e tempi di decollo, viaggio e atterraggio. Se invece siete nati nella seconda decade potreste incorrere in qualche perturbazione imprevista. Attenzione in questo caso a non volare troppo in alto. Sul lavoro, infine, quest’oggi vi attende una buona occasione. Il pianeta della fortuna, Giove, vi guarda con favore.

Progetto dei transiti planetari che vi favorisce in toto. La Luna abita felicemente, insieme a Venere, il fidato segno del Toro e soltanto il Sole vi rema contro dall’Ariete. La conseguenza è che in amore l’intesa con la persona che avete accanto, che aveva accusato qualche lieve elemento di stanchezza nei giorni scorsi, riprende quota in serata, specie se siete nati nella seconda decade. Un ottimo aspetto di Giove, in congiunzione nel Capricorno, vi dà la possibilità di essere percettivi nei riguardi della persona amata e di intercettare ogni sua piccola esigenza, ogni suo più piccolo desiderio. Sul lavoro, infine, non vi tirate indietro di fronte a una richiesta particolarmente stimolante sul piano creativo e anche su quello del prestigio. Una scelta della quale non vi pentirete.

Anche quest’oggi dovrete reggere alla contrarietà di Venere e Urano. Preparatevi a momenti un po’ complicati con la vostra famiglia d’origine, ma che voi riuscirete a superare con la razionalità, l’equilibrio e un pizzico di ironia che da sempre vi accompagnano. In amore, Nettuno, vostro nume tutelare, si trova in buona posizione dal segno dei Pesci e vi aiuta a trovare una grande intesa con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, infine, se avete la possibilità di portare avanti la vostra attività in questo periodo di isolamento, avrete una giornata piuttosto complicata da affrontare. Il vostro senso di abnegazione, però, vi aiuterà a superare tutti gli ostacoli che vi si porranno davanti.

Quest’oggi i moti celesti continuano ad essere estremamente positivi ma sopraggiungono piccoli disturbi nella trama della vostra vita, per renderla più piccante e per scacciare via la noia. In amore, Luna e Nettuno, vostri astri numi tutelari, vi consentono un formidabile rinnovamento in campo affettivo, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade. Se siete in una coppia stabile avrete modo di vedere rivitalizzato il rapporto, se invece siete in una situazione più leggera, vedrete il contatto occasionale tramutarsi presto in una storia seria. Sul lavoro, infine, un po’ di fatica imprevista non vi crea fastidio. Riuscite, con abilità quasi pirotecnica, a intuire in anticipo la mansione che vi sta per essere affibbiata e trovate un escamotage rapidissimo per uscirvene, con un tocco da maestro.