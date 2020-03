Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 marzo.

Mercurio nel segno per voi propizio dell'Aquario vi alleggerisce la giornata in ogni campo, dal lavorativo all’affettivo. In amore, una profonda sintonia con la persona che avete accanto vi aiuta a fugare tutti quei dubbi, quelle incertezze un po’ puerili che vi erano sorte nei giorni scorsi. Specie se appartenete alla terza decade del vostro segno. Per quanto riguarda la vita professionale, Mercurio ospitato felicemente in Aquario vi aiuta a portare a termine ogni impegno.

Profilo dei moti celesti che registra la presenza della Luna nel segno dello Scorpione. L’effetto è qualche piccolo disturbo nella gestione della vita familiare. I rapporti genitori - figli in modo più specifico, richiederanno tutta la vostra pazienza e la vostra dedizione. In amore, Plutone dal segno amico del Capricorno, vi aiuta a risolvere un piccolo screzio che si è venuto a creare con la persona amata. Nulla di grave, ma la questione per non ingigantirsi ulteriormente e inutilmente va chiarita con cura. Sul lavoro, infine, con la vostra determinazione riuscite a mettere fine a una questione che era rimasta in sospeso in ufficio nei giorni scorsi. I capi vi danno atto della vostra risolutezza.

Uno splendido Mercurio in Aquario vi apre a un nuovo giorno molto promettente di iniziative, di produttività e di leggerezza del corpo e della mente. A sentirne i buoni effetti saranno soprattutto i Gemelli della terza decade. In amore, una bella Venere in angolo discreto dal buon vicino Toro vi consente prodezze erotiche e amatorie di primordine. Sul lavoro, il rapporto con l’ambiente circostante, sebbene attraverso lo smart working, scorre fluido, grazie a Venere e Mercurio in angolo fortunato per il vostro segno.

Nuovo giorno che vi vede meno affaticati rispetto alla giornata precedente. La Luna è pronta a rallegrarvi dal segno amico dello Scorpione. Voi dunque vi sentite un po’ più alleggeriti dagli impegni familiari e dalle incombenze domestiche. In amore, vi assiste il vostro intuito nell’andare incontro alla persona amata nel modo più intelligente e funzionale. Sul lavoro, infine, una bella capacità di collaborazione vi aiuta a trovare le soluzioni più congeniali alla vostra attività per far fronte a questi giorni di difficoltà.

La configurazione generale dei transiti vi pone qualche piccolo inconveniente passeggero nella vita quotidiana. Niente di grave, solo difficoltà che costellano l’esistenza di tutti i giorni. In particolare i rapporti con la famiglia possono risentire di una fase lievemente complicata, soprattutto a causa della convivenza forzata a cui siamo costretti tutti noi. In amore, Venere contraria in Toro vi invita a occuparvi di più della parte emotiva e sentimentale della vostra esistenza. Fate attenzione poiché non sempre un atteggiamento altero e distante appare affascinante nella sua irraggiungibilità. Potreste rischiare di perdere gli affetti cui tenete veramente per motivi di orgoglio. Sul lavoro, infine, nonostante le difficoltà, alcune circostanze particolarmente favorevoli giocano un ruolo decisamente positivo per la vostra attività lavorativa.

Ancora una giornata in cui darete il meglio di voi stessi. Urano, Plutone, Giove, Marte e Saturno transitano tra Toro e Capricorno allo scopo di favorirvi. In amore, Nettuno vi guarda imbronciato, dal segno dei Pesci: è ipotizzabile che le corde del vostro arco siano un po’ fuori uso, ma solo temporaneamente. Organizzate le vostre mosse e pianificate modi e tempi di attacco: con un po’ di pazienza riuscirete ad espugnare cuori di pietra in apparenza inavvicinabili. Sul lavoro, infine, se qualcuno mette in discussione la vostra professionalità, esibite i risultati ottenuti negli ultimi tempi: saranno loro a parlare per voi.

Da vari giorni la Luna è molto positiva e ha fatto mutare radicalmente l’aria attorno a voi. Quanto avevate messo in campo per trovare una soluzione a una questione familiare lasciata in sospeso, darà ora i suoi frutti. In amore, ottenete una completa sintonia d’intenti con la persona che avete accanto. Se invece siete ancora Bilance “cuori solitari”, in questi giorni di quarantena, esplorate la rete, potreste incappare in delle soprese piuttosto gradevoli. Per quanto riguarda il lavoro, infine, una bella configurazione planetaria vi aiuta a cooperare al meglio con i vostri colleghi.

A portarvi lievi disturbi quest’oggi, ci sono Urano, Venere nel Toro cui si accompagna Mercurio, che transita in angolo contrario dal segno dell’Aquario. Il tutto avrà solo l’effetto di mettere un po’ di sale o, all’occorrenza di pepe, a uno scorrere quotidiano dell’esistenza che talvolta considerate monotono. In amore trovate la giusta sintonia con la persona amata anche grazie a una sensibilità che quest’oggi è particolarmente spiccata. Sul lavoro, infine, un bel Plutone in bell’aspetto per il vostro segno, specie se siete Scorpioni della terza decade, vi fa andare lontano.

Bella giornata in cui gli astri vi aprono a nuove prospettive un po’ in tutti i campi. Mercurio nel segno dell’Aquario accompagna il successo delle vostre scelte innovative. Le amicizie assumono un ruolo centrale di consiglio e di capacità di farvi ragionare e di riflettere prima di agire. In amore, invece, sentite una grande iniezione di energia e di volontà di esprimere i vostri sentimenti. Un cielo sorridente vi invita ad osare, a dichiararvi con chi vi ha fatto perdere dolcemente la testa. Per quanto riguarda il lavoro, corpi celesti in angolo molto positivo vi aiutano a terminare tutte le impellenze velocemente e senza troppo affanno.

Mercurio, Sole e Nettuno in angolo benefico per voi Capricorno vi rendono adattabili a ogni situazione, flessibili quando si tratta di comprendere posizioni diverse che avete di fronte, ed empatici con chi andate d’accordo. In amore, Venere in Toro, vi mette a contatto con persone nuove e diverse dal vostro ambiente e, se siete ancora single, vi permette di incuriosirvi. Non vi tirate indietro di fronte a inviti e corteggiamenti che vi sembrano troppo azzardati e lasciatevi invece un po’ più andare in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 17 di gennaio. Infine, sul lavoro, continuate a programmare la vostra ascesa professionale con calma e senza sgomitare. Il rispetto e la lealtà che sempre mostrate con i vostri colleghi è un elemento che fa di voi il gentlemen che tutti in ufficio ammirano.

Prosegue la sosta del benefico Mercurio nel vostro segno e potrete fare conto oggi su tutte le sue simbologie. Il risultato è la progressiva crescita di aspetti come la vivacità e la forza comunicativa per vivere la vostra giornata alla grande. In amore, Nettuno, in transito nel segno dei Pesci, vi regala emozioni impreviste, che potrete sperimentare con la persona che oggi vi sarà accanto. Sul lavoro, infine, Mercurio che sta attraversando il vostro segno favorisce il successo delle professioni artistiche, comunicative, creative in genere. Avrete modo di mostrare quanto valete non solo ai vostri capi, ma anche a chi è interessato al vostro talento.

Il pianeta vostro nume tutelare, la Luna, è felicemente nello Scorpione. Settore dello Zodiaco con cui condividete rapporti benefici e rilassanti. Ne sentirete effetti sulla famiglia e sui rapporti interpersonali in genere. In amore, realizzate una bella sintonia di coppia in questo nuovo giorno. Un bel Giove positivo per il vostro segno vi garantisce la capacità di comunicare in modo sereno con la vostra dolce metà, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 16 del mese di marzo. I nuovi amori beneficiano dell’atmosfera di leggerezza e di romanticismo primaverile e vengono vissuti con particolare slancio appassionato. Sul lavoro, infine, un buon accordo con i vostri collaboratori vi consente di concludere gli impegni con una rapidità che non sospettavate all’inizio della mattinata.