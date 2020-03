Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 marzo.

Venere agevolerà la comunicazione familiare a tutti i livelli. A sentirne maggiormente gli effetti saranno per adesso gli Arieti che festeggiano il loro compleanno dal giorno 21 al 25 del mese di marzo. Una bella sintonia con la vostra dolce metà vi consente di andare davvero all’unisono quest’oggi. Se siete ancora in cerca dell’anima gemella potreste entrare in contatto oggi con persone che vi fanno scattare il classico colpo di fulmine. Se fate un lavoro che preveda conti, commercio e transazioni economiche, sarete oggi molto efficienti.

C’è la necessità di confrontarvi con la persona che è al vostro fianco, probabilmente per risolvere una questione di carattere pratico che tocca da vicino la dinamica di coppia. Se il vostro cuore invece è solitario, non è escluso un incontro che si riveli denso di sviluppi futuri. Urano continua a rimanere nel vostro segno e vi dona successi professionali, specie se nati in aprile. Con il vostro equilibrio riuscite ad evitare incombenze impreviste e seccature inutili.

Avviate un dialogo costruttivo con la persona che avete accanto. Una questione che tocca le vostre famiglie d’origine merita di essere risolta con la ragionevolezza, il tatto, l’equilibrio necessari alla situazione. Se siete ancora cuori solitari una bella combinazione di Mercurio in ottima posizione in Aquario vi consente di fare incontri piccanti e promettenti specie se siete nati in giugno. La Luna molto positiva oggi vi aiuta a trovare il fiuto necessario per un investimento molto positivo e allettante. Coinvolgerete anche una persona di vostra completa fiducia, che volete avvantaggiare in questa situazione.

La vita familiare gode oggi di un clima di concordia che coinvolge tutti i componenti. Concentratevi più sull’ascolto che non sulla parola e dedicatevi al benessere del vostro partner in modo più netto. Vedrete che il ménage coniugale migliorerà alla grande. I flirt possono non interessarvi più di tanto in questo momento e avrete invece modo di approfondire le relazioni che valgono. Fate attenzione oggi se svolgete una professione connessa al commercio, alla vendita: Plutone si trova in una zona tecnicamente per voi negativa e può rendervi distratti.



La Luna oggi in ottimo aspetto vi rende spumeggianti. La vita mondana prende ancora più vigore: avrete modo di conoscere persone di grande qualità intellettuale. Si innalza il livello del vostro calore passionale sia che siate in una dimensione di coppia stabile sia che siate in un legame occasionale. Successi di tutto rispetto per le coppie disimpegnate. Non vi curate se qualcuno vi chiama pigri: opponete la forza dei risultati alle critiche e vedrete che queste persone poco attente al vostro impegno si ricrederanno.

Si innalza ancor più il livello della vostra lucidità mentale. Venere vi regala un momento sì in amore, in special modo se siete nati dal 24 al 28 del mese di agosto. Conquiste inattese sono alle porte, non vi tirate indietro a causa della solita timidezza, atteggiamento dietro cui tante volte vi nascondete. Sarà Saturno quest’oggi a darvi il giusto raziocinio per comprendere una situazione delicata che si è creata in ufficio e provare a tentare anche le soluzioni che maggiormente vi convengono.

Se vivete una relazione di lungo corso, i transiti in generale vi invitano a godere di una dimensione intima, privata, quasi più romantica dell’amore. Anche se siete cuori solitari, tuttavia, potreste non sentirvi predisposti oggi a vivere la leggerezza del flirt o il coinvolgimento fine a sé stesso dell’avventura. C’è da fare una certa attenzione questa giornata se svolgete una professione che ha a che fare con il commercio, la vendita, le transazioni finanziarie. Gli astri vi consigliano la massima concentrazione.

Mutate la forma fisica cambiando look, iniziate a pensare in modo diverso, dalle piccole alle grandi cose riuscite a muovervi in perfetta libertà di spirito, cambiando voi stessi in maniera mirabile. La forza di metamorfosi vi accompagna egregiamente consentendovi risultati che stupiranno i vostri conviventi. Facilissimo l’avvicinamento del partner che corrisponde pienamente ai vostri desideri. Fate attenzione tuttavia a non esagerare in ambizioni eccessive di conquista. Ci sono novità e avanzamenti di tutto rispetto sul vostro orizzonte professionale. Sappiate darvi tempo e attendete le risposte che devono arrivare.

Non vi date pena e non date peso più di tanto a qualche piccolo fraintendimento creatosi in famiglia e nel gruppo degli amici di sempre. Favorite oggi le relazioni affettive impostate sulla comunione mentale e sulle idee da condividere. Per tutti gli altri Sagittario esplode il gusto o meglio la passione per le avventure, sia che siate single o che viviate una relazione di coppia stabile. Trovate il filo giusto in ufficio per chiudere una questione particolarmente complicata che teneva anche i colleghi in stallo.

Forza di decisione, occasioni che si riaprono, strade di successo, sono le costanti dei prossimi tempi. Siete stimolati a cercare l'intimità, la tenerezze e il desiderio di comunione appassionata con la vostra dolce metà. Soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 12 del mese di gennaio avrete di fronte una giornata e una serata in cui i vostri sentimenti saranno completamente ricambiati. In ufficio oggi vi aspetta un periodo di riorganizzazione razionale in cui la vostra serietà, il rigore, sommati alle indubbie competenze, costituiranno ingredienti fondamentali.

Intesa su tutti i livelli oggi nella vostra sfera sentimentale. Siete indubbiamente baciati dalla buona sorte, sia che abbiate una relazione di lunga durata sia che siate in un rapporto più libero e occasionale. Sappiate esprimere i vostri sentimenti in modo sincero e ne riceverete in ricambio la stessa onestà e autenticità. Se svolgete un lavoro connesso con il commercio, la pubblicità e la vendita e siete nati nella terza decade avrete la possibilità di trovare ottimi canali di scorrimento per la vostra attività.

Ancora una giornata in cui Venere vi infonde calore umano e gioia di condividere il vostro tempo con la persona amata. Si innalza il livello del desiderio erotico favorito. Si prospetta una giornata molto serena in ufficio in cui riuscirete a risolvere problematiche precedenti che sembravano in quel momento piuttosto insormontabili, specie se siete nati nella terza decade.