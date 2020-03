Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 5 marzo.

I pianeti vi provocano qualche piccolo contrattempo che riuscirete a superare con la consueta grinta. Attenzione ai mali di stagione. Un bel Sole nel segno buon vicino dei Pesci vi infonde entusiasmo, dinamismo, generosità nella vita amorosa. L’eros, in particolare, ne viene vivacizzato e arricchito da elementi di novità. Continua la consueta attività in ufficio, ma c’è un po’ di noia e stanchezza nell’aria. Specie per i nati della prima decade si avverte la necessità di una revisione e ristrutturazione.

Inizio di giornata entusiasmante. Venere vi facilita sia in famiglia che sul posto di lavoro. Fate attenzione a non entrare in polemiche politiche o ideologiche dove la vostra vis combattiva potrebbe oggi esplodere. Sole e Nettuno vi consentono di agire con dolcezza e altruismo verso la persona amata. La vostra gentilezza d’animo sarà il biglietto da visita irripetibile della vostra presenza. Prosegue la settimana con il consueto entusiasmo, pur non dimostrandovi frenetici. L’importante sono i risultati.

Lettura astrale che appare fluida nello scorrere del quotidiano, promettendovi una giornata all’insegna della produttività e sempre sui binari di comportamenti coerenti e razionali. Il fulcro su cui si impernia la giornata, è la vostra fresca socialità. Qualche problema e baruffa in famiglia. Raccomandazioni a non esagerare nell’esprimere le vostre opinioni. Con il vostro tatto riuscite a risolvere una questione delicata che interessa la famiglia della persona amata. Incassate tutta la sua stima e la sua dedizione. Giornata lavorativa contraddistinta da serena efficienza.

Inizia una giornata all’insegna della ripresa di varie iniziative. Siete appagati in famiglia, in armonia anche con alcuni amici che avevano in passato manifestato idee politiche diverse dalle vostre. Recuperate un po’ di equilibrio. C’è qualche nuvola passeggera nel vostro abituale legame fisso o anche negli incontri di tipo occasionale che di recente vi sono capitati? Cercate la strada della conciliazione. Siate più indulgenti nei riguardi di alcuni vostri colleghi che oggi sono pigri e, forse, lievemente sfaticati.

Quadro dei transiti planetari discreto per questa giornata di inizio marzo. Moderate i vostri entusiasmi e siate più prudenti. Fate attenzione, poiché questo aspetto potrebbe rivelarsi lievemente eccessivo. Tenetevi al riparo da espressioni troppo nette delle vostre opinioni. Una bella configurazione astrale vi spinge al cambiamento, alla svolta radicale della vostra vita affettiva, sia che abbiate un rapporto fisso sia che invece sperimentiate un rapporto occasionale. Dotati di carisma e di vigore creativo, vi indirizzate con grande vitalità verso progetti di largo respiro.

Disegno dei moti celesti particolarmente scoppiettante e vivace per tutti i Vergine. Chi è nato nella terza decade dovrà stare un po’ in guardia. Non vi fate tirare in ballo in situazioni che potrebbero farvi inalberare. Tenetevi alla larga da polemiche ideologiche, sociali, politiche. Serata all’insegna di un’intimità di coppia condivisa con fervore e entusiasmo. Il vostro è un segno perfezionista, ma ricordate che in amore la perfezione non esiste. Vi attende un inizio di settimana dinamico. Sarete chiamati a interessarvi di persona ad un progetto lavorativo che vi vede agire con tutte le vostre competenze e i vostri specifici talenti.

Venere vi dona sensibilità, intuito, ricettività per tutto quello che si svolge attorno a voi. Fate attenzione a come esponete le vostre riflessioni che sono come sempre guidate dalla forza della logica. Vi avvicinate alla vostra dolce metà con tutta la spinta di entusiasmo unita a quel tocco di poesia che solo voi sapete inserire nei rapporti di coppia. Le relazioni di lunga durata vivono una fase di serenità. Se svolgete una professione che si occupa del massimo rendimento di altre persone a voi sottoposte, sarete oggi avvantaggiati da uno splendido aspetto venusiano che vi donerà il savoir-faire necessario per farvi ascoltare con dolcezza, ottenendo il meglio che possiate avere.

La Luna nel Cancro contribuisce a far sì che i vostri orizzonti si allarghino. Il luminare femminile, componente dell’emozionalità, della sensibilità, dell’intuito vi aiuta a gestire al meglio ogni situazione quotidiana. Sempre nel fidato alleato segno dei Pesci si riuniscono oggi il Sole e Nettuno, per rendervi la vita sentimentale appagante e gioiosa. Con Venere birichina in Toro i single possono variare le loro conoscenze occasionali. Avete cominciato la nuova settimana animati da splendide intenzioni di costruire, porre linee di sicurezza e stabilità alle vostre attività professionali. Gli astri assecondano le vostre più brillanti ambizioni.

Quadro dei transiti planetari che vede sfilare diversi corpi celesti a consegnarvi doni irrinunciabili. Primo fra tutti un benefico Mercurio, che vi infonde energia vitale, dinamismo, voglia di vincere. Fate attenzione, però affinché le vostre ragioni non si scontrino con quelle degli altri. I vostri legami amorosi sono guidati dal senso di appartenenza alla coppia, dalla comprensione reciproca, da una fedeltà a tutta prova. Solo i nati nella seconda decade sagittariana devono fronteggiare la negatività di Sole e Nettuno. Se svolgete una professione autonoma potete salire su un nuovo “treno” guidati da una efficace razionalità.

Indirizzo dei transiti planetari che sta volgendo in positivo. Di base rimanete sempre il segno sobrio, silenzioso, impassibile che sapete essere e che tutti conoscono (e apprezzano!), ma, questo giorno di marzo il vostro temperamento più aggressivo e vigoroso potrebbe improvvisamente saltare fuori, quando meno ve lo aspettate. Vi ritrovate in sintonia con la persona amata e, certi comportamenti che vi avevano un po’ infastidito, saranno completamente dissolti e dileguati. I capi vi stimano e ve lo dimostrano con atteggiamenti concreti che non lasciano adito a dubbi.

Costellazione dei transiti planetari discreta. Socievolezza e capacità di essere in sintonia con le persone cui più volete bene, sono questi i doni che il cielo astrologico odierno vi fa. La vostra vis polemica e ideologica potrebbe però far capolino in serata. Ci sarà da fare attenzione a non esporre troppo nettamente le vostre idee. Non è vero che siete un segno distaccato nel comportamento sentimentale, anzi, quando volete potete essere calorosi e coinvolgenti con la persona amata. Sapete mettere d’accordo due colleghi che non si stavano proprio capendo, contribuendo al buon andamento della vostra giornata in ufficio. I capi vi stimeranno.

Cielo di marzo, mese in cui abitualmente e in linea di massima festeggiate il vostro compleanno, che continua ad essere per voi piuttosto radioso. I pianeti vi gratificano a tutto tondo. Fate attenzione, però, perché una lieve negatività vi può indurre a dire quel che poi non volevate dire. La fortunata combinazione che si crea tra Venere e Urano danno slancio alle vostre iniziative sentimentali. Una persona conosciuta tempo fa, si è rifatta viva e questo vi pone in una situazione di scelta, fermo restando che ne siete decisamente compiaciuti. Sarà il vostro cuore a farvi poi prendere la decisione giusta. Con efficienza e un pizzico di fantasia sciogliete un problema che altri avevano visto come insormontabile oggi in ufficio.