Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 4 marzo.

Quest’oggi due pianeti, Venere e Mercurio, vi sostengono con tutto il loro vigore. Nello specifico, in amore, Mercurio vi gratifica in maniera significativa. In generale, se provate l’ebbrezza di un amore nuovo, molti transiti planetari sono pronti a tifare per voi accentuando il gusto del rischio e della sfida. Chi di voi abbia invece un rapporto stabile, è alle prese con progetti di largo respiro, come la prossima vacanza da organizzare insieme alla vostra dolce metà. Marte e Giove nel segno del Capricorno vi dicono di non esagerare nelle richieste. Per quanto riguarda il lavoro, giornata produttiva in ufficio durante la quale potrete godere di apprezzamenti da parte dei colleghi.

Incontri celesti rendono positiva la giornata. Si tratta dei transiti benefici di Sole, Giove, Nettuno e Urano, che tendono a produrre in voi un moderato ottimismo. In amore, Mercurio vi tiene il broncio ma solo per stimolarvi a dare di più. Che siate cuori solitari in cerca dell’anima gemella o abbiate una relazione in corso da tempo, vi caratterizza una bella alchimia che unisce capacità di ascolto e la forza dell’affabilità e dell’altruismo. Sul lavoro, invece, Mercurio rientrato in Acquario può rendervi disorganizzati e poco connessi con l’ambiente circostante. I colleghi forse oggi vi rimprovereranno una certa distrazione.

Approfittate ancora di una bella giornata in cui vi spalleggia una luminosa Luna in angolo armonico dal segno del Cancro. In amore, vi attraversa un’insolita voglia di tenerezza. Spinti da un particolare moto di generosità, desiderate dimostrare alla persona amata quanto vale per voi. Vi dedicate così alla scelta di un viaggio e lo organizzate rapidamente. La vostra dolce metà vi ricompenserà con tutto il suo affetto. Infine, per quanto riguarda il lavoro, Mercurio ritorna nel segno alleato dell’Aquario. Se siete nati dal 18 al 21 giugno tutto quel che farete oggi sarà all’insegna della velocità e dell’efficienza.

Profilo dei transiti che mostra alti e bassi. Qualche piccolo contrasto con i conviventi e lievi problemi di disorganizzazione in famiglia possono rendervi un po’ nervosi. In amore la Luna nel vostro segno predispone un terreno ideale per romanticismo, tenerezza e affettività, sia per chi è in coppia che per chi è single: specie se siete nati nella terza decade e siete cuori solitari avrete modo di giocare una partita che vi vedrà trionfatori assoluti. Sappiate approfittarne. Per quanto riguarda il lavoro, infine, Urano, si trova in angolo benefico dal segno del Toro. Chi è nato in giugno e si trova alla ricerca di una nuova occupazione avrà in questo momento gioco facile e occasioni fortunate da prendere al volo.

Disegno dei moti planetari in cui i forti valori di Fuoco del vostro cielo sono stemperati dal ritorno di Mercurio in Acquario. Un influsso che vi aiuta spingendovi a moderazione ed equilibrio. In amore, eros e passione non mancano e le emozioni si mescolano felicemente. Molto favoriti i nati del segno che festeggino il loro compleanno dal giorno 16 al 22 del mese di agosto. Successi anche per i single che non vogliono accasarsi. Infine sul lavoro potreste avere momenti di difficoltà organizzative e di scarso senso pratico. Sappiate riprendere il controllo senza lasciarvi frastornare dalle distrazioni.

Quadro planetario di inizio marzo ricco di stimoli. In amore, gli astri vi premiano, specie se appartenete alla terza decade, regalandovi momenti di tenerezza e di abbandono con la vostra dolce metà che non assaporavate da tempo. Non vi preoccupate se lascerete da parte alcune incombenze e attività quotidiane. Giove, Plutone e Saturno sono un tris formidabile e vi rendono amabilissimi. Sul lavoro sappiate essere meno critici e apprezzate la virtù della tolleranza, vedrete anche che il vostro rapporto con i colleghi migliorerà. I nati in agosto sperimentano un modo diverso e più equilibrato di comportarsi.

Vi godete una giornata in cui il benefico Mercurio transita positivo per il vostro segno dall’Acquario. Un passaggio che vi rende particolarmente sensibili e capaci di comprendere gli umori altrui. In amore vi ammorbidite sempre di più nei riguardi di una persona che ha saputo colpire il vostro cuore in modo speciale: sappiate mettervi in gioco e non trinceratevi dietro a riserve e cautele razionali che avrebbero il solo effetto di raffreddare la relazione. Per quanto riguarda il lavoro riuscite a trovare la via giusta per risolvere una complicata situazione. La diplomazia e la capacità di non farvi distrarre dagli obiettivi sono al vostro fianco.

I moti planetari vi favoriscono in maniera decisa: sta a voi approfittarne traendone tutti i benefici possibili. In amore vi supporta la concentrazione di pianeti nel segno dei Pesci. E vi è poi in aggiunta il passaggio del duo Plutone-Marte, vostri governatori astrologici. In ragione di questi moti, la compenetrazione e la fusione emotiva sono le manifestazioni più intense e per certi versi travolgenti della situazione amorosa che state vivendo in questo momento. Sul lavoro fate attenzione a qualche momento di distrazione e di svagatezza. Mercurio rientra nell’Acquario e vi fa qualche piccolo sgambetto, specie se siete nati dal 19 al 22 di novembre.

Giornata abbastanza positiva con Mercurio ritornato armonico per voi in Acquario, specie se siete nati nella terza decade. In amore, Sole e Nettuno sono in posizione dissonante e, se siete single, potrebbero farvi compiere qualche mossa sbagliata nelle vostre conquiste sentimentali. Sappiate giocare sui tempi lunghi e muovetevi con circospezione senza lasciarvi tentare da una tattica aggressiva, specie se appartenete alla seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno in aspetto moderatamente positivo dal segno del Capricorno vi dona equilibrio e capacità di comprendere le disattenzioni dei vostri colleghi. In special modo se siete nati nella terza decade.

Un intreccio decisamente fortunato coinvolge il vostro segno. Si tratta del legame celeste che si verifica tra Marte, Giove, Saturno e Plutone ospitati tutti nel Capricorno. In amore, vi sintonizzate con particolare sensibilità con la persona amata, riuscendo a trovare punti di raccordo e di incontro praticamente su tutto, dal piano ideale a quello fisico e mentale. Un’ottima intesa nel campo dell'eros per i i nati nella terza decade, gratificati dal bel transito di Plutone, specie se sono uomini e se cercano avventure. Sul lavoro, infine, lasciate perdere una diceria che circola oggi in ufficio su un vostro collega, che considerate un amico. E dedicatevi invece con più profitto alle vostre occupazioni. Non ve ne pentirete.

Profilo dei transiti planetari che disegna una fase positiva e benefica. Il ritorno di Mercurio nel vostro segno è fondamentale per donarvi quella leggerezza di cui avete bisogno. In amore, Mercurio e Venere benefici vi consentono di vivere la dimensione sentimentale con un’intensa sensualità e la capacità di comprendere le esigenze dell’altro senza difficoltà. Se siete in cerca dell’anima gemella, potete mettere in campo strategie vincenti. Chi vuole ritornare alla carica con una vecchia fiamma, dovrebbe farlo oggi. Sul lavoro un amico di vecchia data vi aiuta a risolvere uno spinoso problema che si verifica in ufficio. Urano vi rema contro ma voi sarete capaci di superare ogni difficoltà.

Giornata abbastanza allegra e serena, con la Luna ritornata a sorridervi dal segno amico del Cancro. Dovrete fare attenzione a non infiammarvi troppo, a non esagerare nel prendere posizioni drastiche e radicali. In amore, la presenza di Venere nel segno amico e limitrofo dell’Ariete vi rende affabili in modo irresistibile con la persona amata. Il partner vi ricambia con grande slancio affettuoso. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 18 al 20 del mese di marzo, avrete una giornata particolarmente appagante sotto il profilo sentimentale. Sul lavoro, infine, fase proficua quest’oggi in ufficio. Urano nel segno amico del Toro e la Luna in quello altrettanto fidato del Cancro vi faranno lavorare con la capacità di realizzare il massimo risultato con il minimo sforzo.