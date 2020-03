Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1 marzo.

Marte, Giove, Plutone e Saturno continuano a remarvi contro. Alti e bassi nel tono e nell’umore non vi devono inquietare più di tanto. Venere in Ariete può comunque infiammarvi a livello ideologico, politico, sociale. Vi piace recuperare una dimensione intima, profonda e emotivamente coinvolgente con la vostra dolce metà. Se non dedicate questa giornata a una gita primaverile fuori porta o al mare e in campagna, potrete scegliere un bel film classico che si adatta alla natura del vostro segno.

La Luna benevola incoraggia una volontà di rinnovamento, sviluppo positivo di situazioni preesistenti, intuizioni che si rivelano provvidenziali in ogni ambito di attività. Venere, fino a sera, e Luna sono in angolo positivo e vi predispongono a vivere i sentimenti in libertà ma anche con profondità e intensità. Nettuno vi predispone a prestare aiuto, a non restare indifferenti alle richieste della persona che avete adesso accanto. Quale miglior film classico in linea con le vostre caratteristiche con cui evadere piacevolmente dal quotidiano? Uno potrebbe essere “Wall Street” del 1987.

Nel vostro cielo si addensa però qualche nube passeggera. Dovete fare attenzione a non esporvi troppo verbalmente in qualsiasi ambiente. C’è la necessità di aggiustare una questione pratica per organizzare poi una vacanza cui tanto tenete con la vostra dolce metà. Saprete attendere i tempi previsti, giocare, se è il caso, anche con la vostra provvidenziale astuzia e trovare i termini e i modi per aggirare gli ostacoli odierni. Nella fase di inizio primavera, se non decidete di uscire, un film molto in linea con il vostro segno può essere “Good night and good luck” dell’anno 2005.

Inizia un mese tra i più impegnativi dell’anno per voi. Nettuno, pianeta del gusto per l’avventura, nell’alleato segno dei Pesci si riverbererà sul vostro segno in tutta la sua potenza. Nel primo giorno della primavera meteorologica il vostro cuore è alle prese con battiti di passione non di poco conto. Amate il mare e la vita all’aria aperta. Ma se invece potete decidere di guardare un buon classico, un film in sintonia con le vostre simbologie è “I segreti di Brokeback Mountain” del 2005.

Quadro dei transiti della prima giornata di primavera meteorologica abbastanza discreto per voi leonesse e leoni di tutte le decadi. Venere vi dà vigore, slancio, voglia di conquista a vari livelli e in diversi ambiti d’azione. Facciano attenzione a non esporsi oggi troppo, le parole che potrebbero uscire non sempre sono equilibrate e corrono il rischio di un fraintendimento. Una fase di ritrovato benessere con la persona amata vi allieta mente e spirito. Fate soltanto attenzione a non chiedere troppo. Attenzione oggi a non impelagarvi in polemiche piuttosto sterili.

Si inaugura il primo mese della primavera meteorologica sotto ottimi auspici astrologici. Se siete ragazzi potreste temporaneamente desiderare la calma, la quiete domestica e il comfort delle pareti casalinghe. Ottimi i rapporti genitori – figli. Qualche piccola scaramuccia creatavi da Mercurio in angolo contrario dal segno nemico - amatissimo dei Pesci. Non esagerate tuttavia in pretese dominatrici! Vi potete deliziare questa giornata di domenica di inizio mese con la visione di un bel film. Si tratta della pellicola, uscita sugli schermi nel 2017, “Il diritto di contare”.

Primo giorno della primavera meteorologica gratificato da discreti auspici planetari. Risolvete in men che non si dica alcune questioni di carattere sociale e privato con un insolito atteggiamento spavaldo. Saturno vi rende precisi, puntuali e capaci di analizzare ogni situazione quotidiana con decisa efficienza. La vostra dolce metà vi mette di fronte alla possibilità di una gita fuori porta da organizzare insieme ad altre coppie di amici. Siete un po’ titubanti all’inizio, ma poi vi lasciate trascinare dall’entusiasmo e accettate. La giornata vi invita a fare moto e attività all’aria aperta. Nel caso vogliate guardarvi un bel film, gli astri vi consigliano “Chéri” del 2009.

Per il vostro segno si crea oggi un aspetto raro e fortunato, il legame positivo tra Nettuno con Mercurio. Il pianeta della gioia di vivere, Giove, è favorevole allo Scorpione. Potete fare conto dunque su molte frecce al vostro arco. Vi sapete adattare alle esigenze del vostro partner in maniera impareggiabile. L’alchimia dei sensi ne beneficia diventando la vera punta di diamante della vostra relazione di coppia. Approfittando di questa giornata per svagarvi, non vi dispiacerà guardare un bel film, come “L’uomo nell’ombra”.

Cielo del primo giorno della “primavera meteorologica” che presenta aspetti benefici. I nati nella terza decade saranno accesi da un gusto per la conquista e il desiderio di avventura che spazia in vari settori. Sappiate essere pazienti, delicati, capaci di prestare ascolto agli altri. Nettuno e Mercurio entrambi in angolo contrario vi portano qualche incertezza in ambito affettivo. Niente di grave. Chi ha ancora il cuore libero si può lanciare verso conquiste che sono molto avvincenti per la sua personalità estrosa. L’organizzazione di un prossimo viaggio vi tiene impegnati tutta la giornata. Ideale “Lost in translation” del 2003.

Volta celeste in cui risaltano una maggioranza di aspetti positivi su quelli negativi. Giove vi dona la capacità di vedere lontano, nel senso di “vederci chiaro” in tante situazioni. A non farvi mai perdere la bussola della razionalità, poi ci pensa pure un grandioso Saturno. Può esserci oggi qualche lieve mancanza di sintonia nel profondo con la persona che vi sta accanto. Vi dedicate alla cura delle faccende domestiche che non avete potuto sbrigare per via degli impegni pressanti precedenti. In serata un bel film come The Marigold Hotel” del 2012 può farvi compagnia.

Inizia il primo mese della primavera meteorologica e vi vede pimpanti e baciati dalle migliori promesse astrologiche. Fate attenzione, tuttavia a non esprimere troppo liberamente le vostre opinioni politiche, religiose, ideologiche. Non vi adombrate se non riuscite per il momento a portare a termine una conquista che vi sta facendo penare. Venere vi aiuta a centrare i vostri obbiettivi più in là. Vi dedicate ai vostri interessi più creativi in maniera libera da impegni di qualsiasi genere. La pittura, la lettura, il bricolage. Se decidete di passare la serata a vedere un film, tipicamente Aquario è “La versione di Barney” del 2010.

Giornata positiva del primo giorno di primavera. Giove vi invita a una maggiore prudenza, a non esagerare nei comportamenti a volte estrosi. Entusiasmo e gusto per la sperimentazione erotica non vi mancheranno, specie se siete cuori solitari. I rapporti consolidati da tempo vedono un momento di rifioritura della passione. Se non avete avuto la possibilità, per qualsiasi ragione, di trascorrere la domenica al mare, in campagna o in un’altra zona dove poter respirare l’aria fresca della primavera, potete approfittare per vedervi un film come “Lontano dal paradiso” del 2002.