Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 marzo.

Ariete

Urano si trova nel segno amico del Toro e vi stimola ad agire e ad affermarvi aggressivamente in vari ambiti, in particolar modo quello professionale e sociale. In amore, una nuova fiamma si è accesa nel vostro cuore e vi promette scintille per una primavera al top! Aprite la settimana lavorativa con risultati ottimi, siete molto efficienti e pronti a gestire ogni richiesta.

Toro

Giornata positivi anche se non manca qualche piccolo problema di insoddisfazione che però non guasta il vostro buon momento. La comunicazione con il partner è eccellente, avventure in vista per i Tori single. L'energia vi aiuta a chiudere una partita difficile in campo lavorativo. I frutti di quanto prodotto arriveranno presto e potrebbero portare benefici economici.

Gemelli

Qualche nube primaverile non intralcia il clima di buonumore che caratterizza la vostra giornata. Non volete immergervi totalmente quest’oggi nel sentimento d’amore. Potreste trovarvi in mezzo a qualche schermarglia dei colleghi senza neanche rendervene conto.

Cancro

Continua il trend favorevole inaugurato a marzo ma attenti a non fare passo più lungo della gamba. Urano vi sostiene in ogni vostra iniziativa sentimentale, vivete successi strepitosi ma non montatevi la testa! Sul lavoro siete organizzati e capaci di interagire con colleghi e capi in modo armonico.

Leone

Panorama di inizio marzo discreto ma tenete sotto controllo gli eccessi enogastronomici. Vi state lanciando in una grande avventura sentimentale e per chi volesse riprendere amori del passato può contare su nuove fiammate di passione. In ambito lavorativo guardate avanti con tranquillità perché quel che più conta è la produttività intensa e fertile messa in campo da voi.

Vergine

Siete divisi tra la famiglia e gli stimoli esterni, che riuscite a portare a termine. Fate attenzione a non esporvi ai mali di stagione, come i classici raffreddori e le influenze. Plutone vi spinge verso esaltanti conquiste amorose, se siete single sarete più facilitati nel mettervi in gioco. La fase lavorativa vi vede molto efficienti sia che siate dipendenti o lavoratori autonomi. Proseguite nelle inevitabili incombenze settimanali senza affaticarvi.

Bilancia

Con il procedere del mese si cominciano ad aggiustare alcune questioni che erano state lasciate in sospeso. La famiglia e le amicizie sono al top. Si risveglia un amore antico che mai vi ha abbandonato. Saturno continua a remarvi contro, mettendo qualche ostacolo sul cammino professionale. Avete superato esami e passaggi non semplicissimi, ora lo Zodiaco ve ne presenta altri. Sarà un’occasione in più per crescere per dimostrare quanto valete.

Scorpione

Si apre una giornata discreta, assecondate quindi le vostre inclinazioni e potrete mettere a segno diverse vittorie. In amore, Mercurio, Sole e Nettuno promettono una bella ventata di freschezza da condividere con chi più vi piace. Sul lavoro, si sta profilando un vero scatto evolutivo nella vostra attività professionale, Saturno, pianeta della realizzazione concreta, vi porta a valutare proposte molto allettanti che vengono dall’ambiente di lavoro.

Sagittario

Qualche alto e basso nell’umore, ma riuscirete a gestire con molta efficienza e disinvoltura le situazioni che vi capiteranno. Tenete sotto controllo la salute. Un nuovo rapporto sentimentale va coltivato con cura. Sappiate essere più pazienti e vedrete che otterrete più di quel che avevate previsto. Chiudete la giornata lavorativa con risultati molto promettenti. Aspettatevi presto anche conferme di tipo economico, pronte a gratificarvi.

Capricorno

Una bella forma psicofisica e una splendida condizione mentale vi allietano il quotidiano. In famiglia è tutto come a voi più piace. Attraversate un momento romantico con la vostra dolce metà. Finalmente vi lasciate trasportare dalle emozioni. La logica assiste ogni vostra azione in campo professionale. Saturno è la forza d’azione necessaria per non deviare mai dalla strada maestra della razionalità.

Acquario

Orizzonte astrologico abbastanza buono. Il calore umano, il gusto per l’amicizia sono tesi al massimo e fanno venir fuori la vostra personalità socievole ed espansiva. In amore, sarete divisi tra la curiosità di tuffarvi in una dimensione nuova e un’altra che già conoscete, dovete scegliere. Saturno vi assiste per non fallire nella decisione. Sul lavoro siete organizzati e pianificatori anche dell’attività altrui.

Pesci

La Luna aumenta da un lato la tendenza alla confusione, dall’altro innalza il livello d'intuizione. In famiglia potreste avvertire un po’ di agitazione ma niente di grave. Avrete la possibilità di giocarvi molte chance per conquistare definitivamente chi vi sta a cuore. Al lavoro siete un po’ affaticati, perché attentissimi a tutto quel che si svolge attorno in ufficio. La precisione è il vostro forte