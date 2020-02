Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 19 febbraio.

Una splendida Venere nel vostro segno vi gratifica e vi propone una giornata in cui il vostro fascino sarà al massimo. In amore, infatti, beneficiate del duetto Mercurio e Nettuno nel segno dei Pesci. Scoprirete in voi la voglia di relazionarvi in modo delicato e percettivo con la vostra dolce metà, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade arietina. Infine, con Mercurio nel segno dei Pesci, il film che meglio si può adattare al vostro mood è “Dracula untold” del 2014.



Un evento estremamente significativo costella il vostro cielo di oggi. Il Sole nelle prime ore del mattino lascia il dell’Aquario per passare in quello dei Pesci. Ragione per la quale per voi il clima cambia radicalmente. In amore, godete dell’appoggio, oltreché del Sole e di Mercurio anche in quello di Nettuno. Senza contare che anche Marte vi sollecita positivamente dal Capricorno con un’iniezione di vigore erotico. Ne beneficiate specialmente se avete una storia stabile, nella quale vedrete rinnovarsi la passione e il desiderio. Per chiudere la giornata con un po’ di relax gli astri vi consigliano “Il bacio della pantera” del 1982.



In questa giornata di febbraio vedrete cambiare il clima in vostro favore. Le nuove premesse vi permetteranno di ritagliarvi addirittura un po’ di tempo da dedicare a voi stessi. In amore, Venere nel segno dell’Ariete, vi rende particolarmente amabili e passionali. Esibite il vostro indiscutibile charme negli ambienti più disparati, avendo modo di raccogliere consensi e conferme del vostro fascino, specie se siete cuori solitari. Per quanto riguarda il meritato relax serale, col passaggio del Sole nel segno dei Pesci, gli astri vi suggeriscono la visione di “Intervista col vampiro” del 1994.



Cielo che inaugura un periodo abbastanza positivo per voi, con tre pianeti in Pesci: Nettuno, Mercurio e il Sole. In amore, la prima parte della giornata appare pacata e anche in sintonia con le vostre aspirazioni più profonde se avete un rapporto di lunga durata. Se invece siete single, tenete sotto controllo gli scatti e le variazioni d’umore, potreste pentirvene amaramente. Infine, se questa sera avete intenzione di rilassarvi un po’ davanti al televisore, gli astri vi suggeriscono la visione del film "Nosferatu, il principe della notte del 1979".

Profilo dei moti planetari abbastanza incoraggiante per tutti voi leonesse e leoni in questa giornata di febbraio. In amore, con Venere nel segno vostro amico dell’Ariete potrete godere di un momento di intesa emotiva con la vostra dolce metà, specie se siete nati dal giorno 24 al 29 del mese di luglio. Se invece una compagnia stabile non ce l’avete ancora, vi aspettano imprese galanti di sicuro successo. Infine, considerate che quest’oggi Mercurio in compagnia del Sole e di Nettuno abitano tutti il segno dei Pesci, segno del mistero, motivo per il quale potreste dedicare la serata a vedere un horror come “Dracula” di Bram Stoker del 1992.

Nel cuore dell’inverno una comitiva di pianeti nel segno dei Pesci potrebbe creare in voi un po’ di nervosismo. Ma non vi preoccupate, riuscite a fronteggiare tutte le situazioni con la vostra consueta razionalità. In amore, trovate il modo più equilibrato e intelligente di farvi avanti con una persona che vi interessa molto. Lasciate da parte paure e verrete ripagati. Infine, in una giornata d’inverno come questa, gli astri vi suggeriscono di rilassarvi con la visione di una bella commedia, come “Per favore non mordermi sul collo” girato nell’ormai lontano 1967.

Costellazione astrale che manifesta qualche variazione dell’umore per i nati sotto il segno della Bilancia, solitamente così stabili ed equilibrati. In amore, se la persona che avete accanto cerca di farvi cambiare, cercate di farle capire con garbo che siete disposti a smussare alcuni vostri modi ma non a rivoluzionare il vostro mondo. Se il sentimento è sincero le discussioni che ne conseguiranno non creeranno particolari scossoni. Per quanto riguarda il relax finale, infine, con un gruppo di pianeti nel segno dei Pesci, gli astri vi suggeriscono la visione di un grande classico, come “Miriam si sveglia a mezzanotte” del 1983.

Arriva una bella giornata per voi in cui il Sole è entrato in un punto dello Zodiaco per voi molto fortunato: ossia il raggio d’azione dei Pesci. Con questa mutata posizione planetaria la maggioranza dei corpi celesti della ruota zodiacale sono in posizione benefica per lo Scorpione. Non a caso, in amore, continua una fase per voi abbastanza positiva e gratificante. Sia che abbiate una relazione fissa e stabile oppure se stiate coltivando l’inizio di una nuova storia. Considerando, infine, che i Pesci sono il segno del mistero, gli astri vi consigliano per la serata la visione di film cult della cinematografia di tutti i tempi: “Dracula” interpretato dal mitico Bela Lugosi, girato quasi un secolo fa, nel lontanissimo 1931.

Fase di tempo sereno - variabile per voi esponenti di uno dei segni più entusiasti dello Zodiaco. Mercurio e il Sole sono ospitati infatti nel segno dei Pesci, tecnicamente in angolo contrario col vostro. In amore, i moti planetari vi suggeriscono di non fare mosse azzardate o avventurarvi troppo in spericolatezze del cuore. Venere, è vero, vi è amica, ma Nettuno potrebbe farvi lo sgambetto. Se infine, questa sera avete intenzione di rilassarvi davanti alla tv, gli astri vi consigliano “Dracula: Reborn”, girato nel 2012.

Configurazione dei pianeti molto positiva per voi Capricorni. Mercurio e il Sole abitano nel segno dei Pesci e vi aiutano a trovare sempre il lato buono dell’esistenza in ogni azione vi cimentiate. In amore, se siete nati dal giorno 22 al 29 del mese di dicembre, potrete sperimentare una giornata in cui la dimensione affettiva è basata sulla completezza con il vostro partner fisso o occasionale che sia. Se siete single, invece, potrete lanciarvi in entusiasmanti avventure. Per quanto riguarda il relax serale, infine, gli astri vi consigliano la visione del film “Il conte Dracula”, con Christopher Lee del 1969.

Nuovo giorno di febbraio decisamente ben supportato per voi dai transiti planetari, con in particolare Giove che continua a trovarsi nel segno vostro buon vicino del Capricorno. Effetti benefici che si fanno sentire anche nella sfera emotiva e passionale. Vi guardano di buon occhio, infatti, tanto Venere quanto Nettuno. Chi è single si rivolga con la verve che di solito non gli manca, alla persona che adesso gli fa battere il cuore. Potrebbe ottenere buoni risultati. Infine, in clima di attrazione per il mistero, gli astri suggeriscono un film dal gusto ironico e curioso del 1995: “Dracula morto e contento”.



È giunto un momento particolarmente positivo per tutti voi pesciolini di ogni decade. Nessun pianeta è in posizione tale da contrastarvi: vi godete in particolare la presenza di Luna, Marte, Saturno, Giove e Plutone. In amore, questi pianeti, ospitati tutti insieme nel segno amico del Capricorno, vi danno la forza per esprimere al meglio la vostra personalità affettiva. In particolare, se siete nati nella seconda decade e siete in cerca dell’anima gemella, date modo a chi avete conquistato o, state per conquistare, di fare la prima mossa. Infine, in tema di relax serale, gli astri vi suggeriscono di vedere o rivedere “L’ombra del vampiro” del 2000 con John Malkovich e Willem Dafoe.