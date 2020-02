Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 febbraio.

Attenzione a qualche parola un po' troppo veemente in famiglia. Quando volete sapete essere dolcissimi. Con Venere che gratifica oggi il vostro segno l’occasione di dimostrarlo ancora non va perduta. Fermezza, senso del dovere e rispetto degli impegni presi sono i punti fermi che seguirete in questa giornata con inflessibile determinazione. In compenso vi avvince un progetto di lavoro che maturerete nel pomeriggio: non ci rinunciate e iniziate a pensare a come potreste realizzarlo.

Non vi manca quel tocco di creatività che fa la differenza in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 21 al 29 del mese di aprile. Intanto appaiono solide le fondamenta della famiglia d’origine, indispensabile supporto nel vostro attuale percorso. Vi giova particolarmente uno spirito di concordia che trovate oggi nei colleghi: vi aiuterà ad allearvi con loro nel superare un momento di crisi con i superiori. Movimentati e allegri i rapporti con i componenti esterni alla vostra struttura di lavoro.

Prende piede in voi la cautela e i cambiamenti li attuate più avanti, con ponderatezza. La vostra fermezza di carattere e la solidità razionale vi assisteranno in modo impareggiabile, facendovi vincere su tutta la linea. Vi affidate all’intuito nel risolvere brillantemente una situazione economica traendone poi cospicui vantaggi. Con colleghi amici sul posto di lavoro giocate un ruolo di mediazione, divenendo il centro di una ritrovata concordia nel gruppo. E ancora una volta vi guadagnate il posto d’onore per essere il segno più sociale, più volenteroso nel mantenere sempre ponti di collaborazione tra le persone.

Fate attenzione a non irrigidirvi troppo, specie in ambito familiare e amicale e, in particolare se siete cancerini della seconda e della terza decade. Se avete da poco iniziato una relazione, sappiate attendere i tempi di maturazione e di riflessione per saggiare la validità del rapporto. Volere tutto e subito può rivelarsi controproducente e non assennato. È proprio vero che gli esami non finiscono mai. E li trovate immediatamente già a partire dall’inizio di questa giornata, in ufficio con prove qua e là, piccole e grandi: ma le riuscite a superare con facilità e, perché no, anche con una discreta e intima soddisfazione.

Malgrado l’inizio di giornata che può sembrare sempre un po' faticoso e in salita, un soffio di leggerezza esalta beneficamente la vostra personalità. Grandi successi e emozioni che si rinfocolano per i single e per tutti i Leoni che desiderino provarsi in nuovi campi di avventura. Vi scoprite estrosi e molto creativi nell’attività professionale, sia che si tratti di un lavoro dipendente oppure di una attività autonoma. La vostra instancabilità e la capacità organizzativa e manageriale sono in azione al massimo.

Sentite un gran bisogno di venir fuori da protagonisti. In famiglia, nel lavoro, nelle amicizie o nella coppia, volete intensamente primeggiare. Curate di più il vostro rapporto di coppia. La vostra dolce metà reclama maggiori attenzioni e delicatezze, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 12 del mese di settembre. Volitivi come non mai, state scalando una vetta di un’invisibile montagna dove potervi insediare e guardare il tutto dall’alto. Carriera e prospettive lavorative sono galvanizzate dal turbine di idee in movimento che abitano in voi.

Canalizzate gli entusiasmi e gli ardenti spiriti nella direzione giusta. L’ambiente familiare vi regala quelle sicurezze stabili, diversamente dall'ambito sociale e mondano, che vive di maggiori incertezze. Se siete single, si aprono nuove opportunità di conoscenze. Il solo nemico da cui dovete guardarvi è senz’altro la vostra esitazione. Affrontate cambiamenti nel lavoro e nella carriera. Vi si prospetta la possibilità di indirizzare le vostre competenze su un ambito nuovo, diverso, più creativo, forse con l’estero.

Da bravi Scorpioni intelligenti, vi adattate a una nuova situazione creatasi nel gruppo familiare scoprendo poi che si sono rimodellati nuovi positivi equilibri. La vostra innata virtù diplomatica vi aiuta anche a dirimere una contesa che sembrava piuttosto spinosa tra amici. Se siete ancora single, la vostra personalità di Scorpione non passa certo inosservata. Vivete un’intensa fase di flirt, di legami condivisi sportivamente, se l’età lo consente o anche se siete avanti con gli anni. Sciogliete una complicata situazione associativa con l’aiuto di collaborazioni esterne significative, poi vi dedicate alla carriera in maniera quasi esclusiva.

Fate attenzione ai toni un po' troppo a volte veementi che potreste avere in famiglia e nel giro di amicizie. Chi è in coppia lavora alla costruzione del legame in vista di felici traguardi di vita: come la nascita di un figlio, la regolarizzazione di un legame di fronte alla legge, l’acquisto di un immobile. È proprio vero che finito un impegno ne sorge sempre un altro. Lo scoprite in questa giornata in cui, superate alcune difficoltà in ufficio,vi si pareranno davanti subito altre prove. Sosterrete egregiamente anche questi compiti.

Stavolta non fuggirete da avventure irrinunciabili, da occasioni che capitano una sola volta nella vita. Urano, Plutone e Nettuno, astri lenti e potenti, vi donano le basi per non farvi mancare la forza di decisione, la creatività e l’estro in ogni momento, in qualsiasi istante viviate l’amore e l’eros. Con in tasca la vittoria, vi giocate una partita dritti verso il successo: Saturno precede i vostri passi e vi prepara il terreno migliore per le vostre tappe spesso attraversate con facilità. Non dimenticatevi di chi vi ha permesso di arrivare dove siete.

Col sorriso ravvivate un ambiente familiare non sempre in perfetto accordo, con i conviventi che richiedono la vostra presenza, le vostre parole confortanti e illuminate. Venere vi dona oggi fortuna nelle conquiste che riuscite a realizzare con rapidità, in special modo se festeggiate il vostro compleanno in gennaio. Già dalla prima mattina la Luna vi guarda di buon’occhio e innalza il livello del vostro entusiasmo, che trasmettete a chi, tra i colleghi, i capi, i collaboratori più stretti, oltre a lavorare assiduamente con voi, vi dimostra tutto il suo affetto.

In famiglia c’è aria di instabilità e, c’è chi vuole un po’ fare la voce grossa. Mostrate diplomazia e fermezza specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 5 al 7 del mese di marzo. C’è la necessità di dare una lezione di equilibrio, con la vostra razionale calma e l’esibizione della vostra ferma autorevolezza. Vi assiste Venere e i sentimenti si impongono a dominare la vostra esistenza, sospinti dal vento della passione. Pian piano si prospetta una strada che vi vede essere in primo piano nella scalata al successo professionale. Sappiate essere strategici.