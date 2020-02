Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 12 febbraio.

Profilo dei transiti odierni sereno-variabile, per i nati sotto il segno dell'Ariete. Il vostro pianeta nume tutelare, Marte, è ospitato nel segno amico del Sagittario e vi dona un’intensa carica vitale con cui sarete in grado di farvi valere e mettervi in primo piano. Per quanto riguarda i film d’amore, sapete quali sono i più adatti a voi in base agli astri? Senz’altro il classico Casablanca, girato nel 1942, diretto da Michael Curtiz e interpretato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. L’azione si svolge nella città marocchina durante la seconda guerra mondiale. Sul lavoro, quest’oggi, cercate di essere più pazienti e non irritatevi se un collega non dimostra la vostra stessa efficienza. La diplomazia paga sempre di più.

Continua la positività degli aspetti planetari che lo Zodiaco ha predisposto per voi già da diverso tempo e che prosegue ad infondervi energia e ottimismo. Giove e Venere, il lungimirante Saturno e Urano, l’ispirato Nettuno e il magmatico Plutone sono schierati con vigore dalla vostra parte e vi favoriscono emotivamente e creativamente. In ambito cinematografico, sapete qual è il film sentimentale che riflette la natura e le caratteristiche del vostro segno zodiacale? Potrebbe essere William Shakespeare’s Romeo + Juliet, pellicola del 1996 diretta da Baz Luhrmann. Si tratta di una rielaborazione in chiave postmoderna della celebre tragedia di Shakespeare, appartenente tra l’altro al vostro segno, il Toro. Per quanto riguarda la vita professionale, dimostrate in ufficio brillantezza e abilità nel risolvere una questione di lavoro che a molti era parsa un vero rebus.

Cielo luminoso per molti di voi Gemelli nonostante abbiate un Mercurio e Marte che vi remano contro. Aspetti che non vi impediranno di superare le sfide giornaliere. Parlando di cinematografia, è bene che sappiate quali film d’amore rappresentano meglio il vostro modus amandi. Tra questi c’è sicuramente Moulin Rouge!, musical del 2001 diretto da Baz Luhrmann, ispirato alla Traviata di Giuseppe Verdi. La pellicola è considerata atipica nel suo genere perché i brani cantati non sono opere originali, ma rivisitazioni di alcuni dei brani storici della musica pop interpretati dal cast. Per quanto riguarda il lavoro, se fate una professione che si occupa di comunicazione e di rapporti con il pubblico, avrete il Sole al vostro fianco, ragione per la quale metterete a segno grandi successi.

Quest’oggi, qualche nube passeggera si addensa sul vostro cielo e vi obbliga a stare un po’ più in campana del solito. Il vostro pianeta nume tutelare, Venere, continua infatti a remare contro e vi provoca alti e bassi d’umore. Per quanto riguarda i film sentimentali, sapete quali sono i più adatti al vostro segno? Senz’altro un potenziale candidato è Le pagine della nostra vita (The Notebook) del 2004, diretto da Nick Cassavetes e tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. La pellicola racconta la storia d’amore fra due giovani americani durante gli anni Quaranta. Infine, sul lavoro, potreste avvertite il peso della fatica: avete proprio bisogno dell’abbraccio della quiete domestica.

Costellazione dei transiti che inizia a diventare sempre più leggera in tutti i campi, grazie a Venere che è trionfalmente dalla vostra parte. Parlando di cinema, sapete quali sono i film che potrebbero essere i più adatti alla vostra natura passionale? Tra i tanti senz’altro il famoso La Vie d'Adèle – Chapitres 1 - 2, diretto da Abdellatif Kechiche, che si è aggiudicato la Palma d'oro al Festival di Cannes 2013. La storia racconta di Adele, una liceale francese di Lille, che conosce Emma, ragazza lesbica dai vistosi capelli tinti di blu, della quale si innamora. Tra le due ha inizio un’appassionata relazione erotico - sentimentale, sfociata, nel corso del tempo, in un rapporto di convivenza. Tornando alla quotidianità, sul lavoro, avrete modo di dimostrare la vostra bravura a chi pensava di metterla in discussione. E come sempre vi distinguete per l’eccellenza dei risultati prodotti.

Configurazione planetaria che vi favorisce inaugurando una giornata per voi sicuramente molto soddisfacente. La Luna è infatti vostra madrina dal segno buon vicino della Bilancia e vi prepara a saper gestire intense emozioni. Divagando per un momento sulle passioni cinematografiche, conoscete quali sono i film d’amore più adatti al vostro segno? Tra i tanti, senz’altro Il laureato (The Graduate) del 1967, diretto da Mike Nichols. I due celebri protagonisti di un film che è rimasto nella storia del cinema sono Dustin Hoffman e Anne Bancroft, nata proprio nata nel segno della Vergine. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra professionalità è in piena espressione quest’oggi, specie se avete abbracciato una attività autonoma. Nuove idee innovative sgorgheranno, infatti, senza soluzione di continuità.

Firmamento dei transiti che presenta qualche lieve disturbo e nervosismo dato da Venere, vostro nume tutelare, in aspetto tecnicamente negativo. Niente di grave tuttavia, ogni cosa poi si rasserenerà in serata, grazie alla Luna nel vostro segno. Tralasciando per un momento il quotidiano e concentrandoci sulle passioni cinematografiche, è bene che sappiate quali sono i film sentimentali più adatti al vostro segno. Nella lista non può mancare, ad esempio, Colazione da Tiffany, mitico film girato nel 1961 e diretto da Blake Edwards, con Audrey Hepburn e George Peppard, tratto dall’omonimo romanzo del 1958 di Truman Capote. Nel film si racconta la storia tra la sofisticata Holly e Paul, che dopo varie peripezie arriveranno a coronare il loro sogno d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, quest’oggi la vostra competenza professionale avrà modo di esprimersi al meglio, contribuendo a rinforzare il vostro buon nome.

In questa metà di febbraio, il progetto dei transiti è abbastanza positivo per il vostro segno. Giove è fortemente positivo dal Capricorno e vi assicura un equilibrio complessivo dei vostri stati d’animo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, gli astri vi suggeriscono alcuni film nei quali potreste rivedere il vostro modus amandi. Tra questi c’è sicuramente Ghost – Fantasma del 1990, pellicola diretta da Jerry Zucker ed interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Tornando alla quotidianità, invece, per quanto riguarda il lavoro, una situazione molto liquida e poco faticosa in ufficio vi permetterà di portare a termine la giornata senza particolari affanni.

Prospetto dei transiti che vede la Luna in Bilancia, Venere in Ariete, Marte nel vostro segno e il Sole in splendido aspetto. Questa situazione astrale non può che infondervi uno sprint vincente in ogni azione in cui vi cimentate. Tralasciando per un momento il quotidiano, concentriamoci sul mondo del cinema e scopriamo quali sono i film sentimentali che maggiormente sono adatti al vostro segno. Tra le tante pellicole senz’altro ci deve essere la mitica "Vacanze romane" (Roman Holiday) del 1953, diretto dal regista William Wyler e interpretato da attori del calibro di Gregory Peck e di Audrey Hepburn. Il film di Wyler capovolge con grande talento la storia di Cenerentola. Per quanto riguarda il lavoro, invece, quest’oggi, disinvolti e sicuri di voi stessi, non avrete rivali in ufficio.

Transiti planetari che descrivono alla perfezione uno stato d’animo gioioso e sereno, da oggi e quasi per tutta questa settimana. Giove, astro della tranquillità e dell’equilibrio psicofisico, transita nel vostro segno e vi dona una armonia invidiabile. In ambito cinematografico, sapete qual è il film che meglio rappresenta il modo di amare del Capricorno? Ebbene, sicuramente, tra i tanti, Se mi lasci ti cancello, film del 2004 diretto da Michel Gondry con protagonisti Jim Carrey e Kate Winslet. La tematica della mancanza di totale abbandono emotivo, della difficoltà a donarsi, tipica del vostro segno emerge prorompente nella pellicola. Tornando al quotidiano, in ambito lavorativo, sono all’orizzonte ottimi risultati professionali che vi inducono a impegnarvi e a dare ancora di più.

Indicazione astrale promettente che inaugura questa giornata di metà mese sotto ottimi auspici planetari. Splende sempre nel vostro segno il Sole, con una vitalità crescente. Divagando per un momento nel mondo del cinema, sapete qual è la pellicola che meglio può rappresentare un Aquario in amore? Senz’altro, tra i tanti, il celebre "Film d'amore e d'anarchia – Ovvero, stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza". Pellicola del 1973, scritta e diretta da Lina Wertmüller è stata presentata in concorso al 26º Festival di Cannes, ed è valsa al protagonista Giancarlo Giannini il premio per la migliore interpretazione maschile. Tornando al quotidiano, sul lavoro, vi confrontate con un collega in merito a una problematica che dovete risolvere in ufficio e trovate la soluzione cercata.

Nuovo giorno di febbraio che inizia sotto splendide prospettive planetarie. I vostri astri numi tutelari, Giove, Venere, Nettuno, sono tutti bendisposti e vi aiutano ad affrontare le incombenze quotidiane con la forza di carattere, la capacità di adattamento e il giusto realismo che ci vogliono. In ambito cinematografico, avete idea di quale sia il film d’amore che più si confà al vostro segno? Tra gli innumerevoli, uno potrebbe essere Titanic il film colossal del 1997 scritto, diretto e co-montato da James Cameron, con protagonisti Leonardo Di Caprio e Kate Winslet nei ruoli di Jack e Rose. Membri di differenti classi sociali, i due s'innamorano durante il tragico viaggio inaugurale del RMS Titanic. Tornando alle incombenze quotidiane, sul lavoro, seguite il vostro tran tran in ufficio senza che questo vi pesi o vi annoi, anzi trovate il modo di immettere la vostra vena creativa nella routine quotidiana che il lavoro propone.