Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 gennaio.

Si sta per chiudere il mese di gennaio e vi trova in una forma a dir poco scintillante. Giove, Plutone e Saturno sono però in angolo dissonante, dal segno nemico – amatissimo del Capricorno, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda e terza decade. Chi di voi possa ritemprarsi nell'attività fisica, nello sport, in palestra, in piscina, ne approfitti: Marte molto positivo propone un discreto movimento fisico; il pianeta vi garantisce comunque allenamenti che vi rimettono in forma, anzi vi fanno ritornare a nuova vita!

Buoni passaggi planetari vi aprono a una giornata molto produttiva e rallegrata da una vita familiare serena. La Luna, simbolo della famiglia, è ospitata ancora per mezza giornata nel segno dei Pesci, molto in affinità col Toro. Sentite il bisogno di casa, di un focolare domestico affettivamente molto accogliente, gioioso, capace di colmarvi il cuore di benessere. Effervescenti, dinamici, sempre stimolanti, saranno difatti i rapporti di comunicazione oggi con gli amici. Plutone molto positivo dal segno del Capricorno, vi rallegra questo settore dei rapporti umani, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 14 del mese di maggio.

Cielo sereno - variabile per voi quest'oggi. Potreste infatti cominciare a sentire la pressione di Marte, ospitato nel segno del Sagittario, a disturbarvi un poco, specie se appartenete alla gemellina seconda decade. Se vi dedicate allo sport fate una particolare attenzione a non strapazzarvi troppo e a non scoprirvi, soprattutto. Contemporaneamente l'altro transito di Venere, sempre dissonante, potrebbe portarvi qualche sorpresa nel settore della salute, come raffreddori e influenze. Il tutto se festeggiate in particolar modo il vostro compleanno dal giorno 8 al 15 del mese di giugno.

Continuano i buoni influssi di Venere, vostro nume tutelare, nel segno amico dei Pesci che vi assicura una giornata calma e serena. Il pianeta può avervi spianato la strada per un sonno riposante, che avrà un'azione benefica, allo stesso tempo rilassante e ritemprante. Ci sono oggi delle questioni legate alla vostra casa o famiglia da risolvere. Le gestite con il vostro garbo e la sapiente virtù di armonizzare ogni istanza, ogni rapporto si svolga tra i vari conviventi.

È il vostro comportamento sincero e leale a risaltare nella giornata di oggi in ogni rapporto vi troviate coinvolti, dalla famiglia alle relazioni amicali, dai contatti occasionali alle relazioni affettive e di lavoro. È Marte nel segno per voi affine del Sagittario e la Luna in Ariete, appartenenti, come il Leone all'elemento Fuoco, a esaltare questa peculiarità, spingendovi a esprimere la vostra opinione, dandovi modo di essere accoglienti e di dare consigli disinteressati alle persone che ve li richiederanno.

Questi ultimi giorni di gennaio vi vedono di ottimo umore: in piena espressione delle vostre qualità specifiche, dei vostri talenti, delle ambizioni. In famiglia organizzate, con particolare cura e un tocco di classe, un ricevimento per una ricorrenza di una persona a voi cara. Le approvazioni generali che riceverete vi riempiranno di gioia e di legittimo orgoglio. Marte contrario tende a contrastare i nati dal giorno 5 al 10 del mese di settembre, che debbono fare attenzione a non esagerare in palestra e riguardare la salute.

Il cielo mostra un mood un po' faticoso, dal momento che avete sia Plutone che il vostro nume tutelare, Saturno, in posizione astrologica difficile, in modo particolare però se siete nati nella bilancina terza decade. Fate attenzione a non mettervi nella condizione di scontro in qualsiasi settore della vostra vita, ma in maniera più specifica nel settore familiare che richiede la massima delicatezza e comprensione da parte vostra. Forse potrebbero essere coinvolti le figlie e i figli, le sorelle e i fratelli in questa situazione di generale, ma fortunatamente temporanea, impasse.

Configurazione dei transiti che appare animata da felici prospettive astrali. Venere nel segno amico dei Pesci vi promette una serie di soddisfazioni familiari. Anche Saturno è in angolo benefico se appartenete alla terza decade, dal complice Capricorno e vi consente un rapporto positivo con figlie e figli, sorelle e fratelli; un contatto di grande comprensione e ottimo scambio fiducioso è quello che vi ci vuole, per chiedere consiglio e fare alcune scelte importanti in campo professionale.

Spicca la presenza in cielo di un vigoroso Marte che si trova ospitato proprio nel vostro segno amico e vi infonde energia vitale a volontà di scendere in campo per fare vedere un po' chi siete, in ogni vostra iniziativa, in qualsiasi azione desideriate mettervi alla prova, specie se appartenete alla seconda decade. Il vostro spirito sportivo-competitivo ha modo di venire fuori in modo gioioso, senza mostrare forme di sopraffazione. Successi per chi pratichi lo sport e attività fisiche, specie se festeggia il suo compleanno dal giorno 10 al 14 del mese di dicembre.

È una giornata un po' altalenante, con un cielo sereno-variabile. Preparatevi ad alti e bassi dell'umore nei vostri conviventi o anche nelle persone che si relazioneranno a voi in maniera occasionale. La vostra calma, la prudenza razionale, la capacità di essere fermi e lucidi, si riveleranno comunque provvidenziali per evitare piccoli incidenti. Dovranno fare particolare attenzione quest'oggi principalmente i Capricorni che festeggiano il loro compleanno dal giorno 21 al 27 del mese di dicembre.

Il Sole e Mercurio - entrambi nel vostro segno - fanno risplendere le vostre qualità migliori, come il calore umano, la socievolezza, la capacità di prestare aiuto al prossimo. A sentirne maggiormente gli effetti sarete proprio voi, Aquario nati in questi giorni e che avete festeggiato o state per festeggiare il vostro compleanno adesso: dunque dal 26 di gennaio fino al giorno 5 del mese di febbraio.

Momento gioioso e positivo. La Luna, vostro nume tutelare, occupa ancora fino alle 13 il vostro segno, poi passa in Ariete, dando un risultato fortunato a molte delle vostre mosse e iniziative. Anche Nettuno, secondo vostro pianeta governatore, si trova in angolo favorevole formando una congiunzione in Pesci e vi permette di puntare in alto, di scommettere con gusto per la sfida e la serena sicurezza in voi stessi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 9 marzo.