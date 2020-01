Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 gennaio.

Avete davanti una giornata in cui gli affetti stabili saranno tutelati dando un valore molto forte alle unioni di lunga data. Mai come in questo segno il giornalista può diventare un vero condottiero, esporsi in prima persona, appassionarsi a sfide temerarie, indagare su temi scottanti. Una firma sferzante per tutte: Eugenio Scalfari. E aggiungiamo anche Lilli Gruber, Maria Luisa Busi, Maria Rosaria de' Medici: tutte "firme" dotate del tipico carisma arietino.

Ritrovate, nella seconda metà di quest'oggi, una piena sintonia emotiva col partner. Nel segno governato dal pianeta dell'economia, Giove, lo sguardo si posa sulla realtà nei suoi aspetti più materiali, spesso con occhio competente (lo provano le firme di Ferruccio de Bortoli e Alan Friedman). Tra le donne troviamo una componente incisiva e solidamente femminista: spiccano, sia pure su due piani radicalmente diversi, l'intellettuale Rossana Rossanda e l'esperta di bon ton Lina Sotis.

In linea generale oggi e per diverse situazioni di coppia è giusto per voi soprassedere. Il segno dei Gemelli è quello più portato per il giornalismo. Vi troviamo firme di fama: dalla compianta Ilaria Alpi a Bruno Vespa, da Milena Gabanelli a Maria Latella, fino a Giovanna Botteri. Segno capace di ascoltare il vero battito del presente, di comunicarlo e diffonderlo.

Un desiderio di intimità vi caratterizza e trova la corrispondenza piena con la vostra dolce metà. Godetevi questo momento magico. Oggi vediamo come il vostro segno legge la professione del giornalista. La sensazione di avvertire una voce narrante ci fa capire che stiamo leggendo le righe di un giornalista del Cancro. La notizia è "raccontata" con garbo, ma con vivida ironia. Troviamo qui molti giornalisti prestigiosi come Michele Serra, Antonio Padellaro, la compianta e sempre attuale Oriana Fallaci.

Momento sì nei sentimenti e pure nell'eros. La vostra espansività è in grande risalto e vi dona la capacità di comprendere profondamente la persona che vi è accanto. Approfittatene per rafforzare il legame. Una spettacolarizzazione delle notizie, il desiderio di stupire il lettore o l'ascoltatore con effetti speciali si palesano chiaramente in questo segno, che ospita firme prestigiose come il compianto Enzo Biagi. La prosa è spesso chiara, lineare, comprensibile: ci mostra una visione d'insieme nitida e aspetti della cronaca poco noti, vedi lo stile di Vittorio Zucconi.

Con pazienza e forza di volontà riuscite a chiarire una situazione che costituiva una sorta di peso sul cuore con la persona amata. Il dialogo si rivela di una forza illuminante. Il realismo si accompagna efficacemente ad un'analisi sempre precisa, puntuale dei fatti, con la classica attenzione per il dettaglio misconosciuto e, in realtà, significativo. I temi prescelti si indirizzano al lavoro e all'occupazione, poi, ancora, alle regole del mercato, alla contrattazione sindacale. Un esempio su tutti: Aldo Cazzullo.

Una fase di maggiore intimità con la persona amata vi aiuta ritrovare una sintonia perfetta. L'eros è il carburante fondamentale che migliora la vostra intesa. La Bilancia è un segno alla ricerca incessante dell'imparzialità. Il riscontro dell'obiettività diventa così la molla principale dei giornalisti di questo segno, proteso più di altri verso legalità e giustizia. È evidente sia necessario un freddo distacco giudicante (esponenti del segno sono Carlo Rossella e Piero Ostellino). Altri esempi sono lo sferzante Marco Travaglio unito alla penna impugnata come una spada di Giampaolo Pansa.

Sfiorate le vette dell'intesa perfetta con la persona che avete accanto. In serata la Luna positiva vi rende più teneri del previsto. Una grande ambizione è sostenuta da un'autentica passione per la professione giornalistica. Una firma su tutte in questo segno è quella di Ezio Mauro. Nella componente femminile troviamo, invece, Concita de Gregorio.

C’è bisogno di ritrovare la forza dell'unione con la persona amata. Recuperate coltivando l'esclusività del legame intimo. Gli articoli "parlati", più che freddamente esposti, sono il pane quotidiano di un segno versato entusiasticamente nella professione giornalistica. Qui troviamo il maggior numero di corrispondenti all'estero ed esperti in politica estera (Gad Lerner). La parola si rende comprensibile, grazie al dono di una prosa semplice e immediata.

Ottime prospettive nel campo delle nuove conoscenze. Un momento felice vi fa brillare gli occhi e vi unisce armonicamente al vostro partner. Concentrazione e forza di volontà sono il fiore all'occhiello di un segno dedito totalmente a alla professione giornalistica. Non certo a caso troviamo autorevoli personalità di importanti testate giornalistiche di stampa e tv, come ad esempio Gianni Riotta, Giovanni Floris ed Enrico Mentana.

Avrete l'occasione giusta per conquistare o riconquistare chi desiderate. Il vostro fascino magnetico è oggi alle stelle. Viva curiosità per tutto ciò che accade attorno a sé, acume e capacità di valutare con sereno distacco punti di vista spesso molto distanti sono le qualità che caratterizzano i giornalisti del segno. Tanti gli esempi che si possono trovare: si va da Corrado Augias, ad Antonio Caprarica, da Mario Calabresi a Massimo Giannini. Tra le donne troviamo spesso un temperamento audace, portato per la battaglia delle idee e incline alla dialettica. Si pensi alla pungente Irene Bignardi e alla classica penna battagliera della scomparsa Camilla Cederna.

La vostra tenerezza aiuta il partner a superare un momento di malumore dovuto a stress lavorativo. È un segno il vostro che un po' ama raccontare più che fare fredda e severa cronaca. La partecipazione emotiva diventa un canale privilegiato del giornalista dei Pesci. Il merito risiede nella natura stessa del segno che ha una visione spesso complessa, sfaccettata del reale e tende a trasferirla anche in ciò che scrive. Esempi di professionisti del segno sono Sandro Curzi e Giulio Anselmi.